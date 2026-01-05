Trump'ın en yakını açıkladı: Maduro-Türkiye iddiası doğru mu?
ABD'nin Maduro'ya operasyondan önce Türkiye'ye gitmesi için teklifte bulunduğu iddiasına Trump'ın en yakınından doğrulama geldi.
ABD ordusu, Başkan Donald Trump'ın talimatıyla Venezuela'ya askeri müdahalede bulunarak Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yla eşi Cilia Flores'i New York'a kaçırdı. Operasyon öncesinde Washington yönetiminin, Maduro'ya ülkeden çıkış için teklifler yaptığı ortaya çıktı.
MADURO TEKLİFİ REDDEDİNCE OPERASYON KARARI ALINDI New York Times gazetesinin haberine göre, ABD, 23 Aralık'ta Maduro'ya iktidarı bırakması ve Türkiye'ye gitmesi yönünde bir ültimatom iletti. Haberde, Maduro'ya yurtdışında "rahat ve güvenli bir yaşam" teklif edildiği ancak 63 yaşındaki liderin bu öneriyi reddettiği aktarıldı. Gazete, teklifin reddedilmesinin ardından Trump'ın 25 Aralık'ta askeri operasyon için düğmeye bastığını öne sürdü.
TRUMP KAFA SALLAYARAK HABERİ DOĞRULADI New York Times'ın büyük ses getiren haberi, Trump yönetimi tarafından doğrulandı.
Trump ile aynı uçakta seyahat eden Cumhuriyetçi Senatör Lindsay Graham, "(Maduro) Bugün Türkiye'de olabilirdi ama New York'ta. Maduro kendisinden başka kimseyi suçlamasın. Trump ona bir çıkış yolu sundu. O ise, Trump'a ve ABD ordusuna karşı gelmeyi seçti. Şu an hak ettiği yerde, hapishanede." dedi.
Graham'ı dinleyen Trump, ABD'li Senatör konuşurken kafasını sallayarak iddiaları doğruladı./ kaynak: haber7
