Bakan Bolat duyurdu: İhracat 273 milyar dolarla rekor kırdı! Türkiye büyüyor, enflasyon eriyor

Hizmetler grubunda aylık enflasyon Aralık ayında yüzde 0,89 ile son 56 ayın en düşük seviyesine gerilemiştir. (Nisan 2021: 0,72) Yıllık enflasyon ise yüzde 43,99 ile son 44 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşmiştir. (Nisan 2022: 42,18) Kira fiyatlarında aylık enflasyon Aralık ayında yüzde 1,65 ile son 48 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşmiştir. (Aralık 2021: 1,11) Yıllık enflasyon ise yüzde 61,61 ile son 34 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşmiştir. (Şubat 2023: 57,74) Ekonomimiz son 21 çeyrektir büyümesini sürdürürken bu büyüme istihdam piyasası ve dış ticarette gözlenen olumlu gelişmelerle desteklenmektedir. Nitekim ihracatımız 2025 yılında yüzde 4,5 artışla 273,4 milyar dolar gerçekleşerek tüm zamanların en yüksek seviyesinde kaydedilmiştir. Böylece ihracatta net 11,7 milyar dolarlık artış gerçekleşmiştir. Mal ticaretinde izlenen rekor düzeylere hizmet ihracatımız da eşlik etmektedir. Nitekim mal ve hizmet ihracatımızın yıl sonunda 396,5 milyar dolar ile yılbaşında belirlenen 390 milyar dolarlık hedefin oldukça üzerinde gerçekleşeceğini öngörüyoruz.