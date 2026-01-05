Bakan Bolat duyurdu: İhracat 273 milyar dolarla rekor kırdı! Türkiye büyüyor, enflasyon eriyor

“YILLIK ENFLASYONDA 13,49 PUANLIK DÜŞÜŞ” Bakan Bolat, Aralık ayı itibarıyla aylık enflasyonun yüzde 0,89 olarak gerçekleştiğini belirterek, yıllık enflasyonun yüzde 30,89’a gerilediğine dikkati çekti. Bu rakamın son 49 ayın en düşük seviyesi olduğunu vurgulayan Bolat, şu bilgileri paylaştı: 2024 yıl sonu enflasyonuna göre 13,49 puanlık düşüş gerçekleşti. Ekonomi programının kararlı bir şekilde uygulanması bu olumlu gelişmeleri getirmiştir. Önümüzdeki dönemde düşen enflasyon oranlarına göre alınacak kararlar ile dezenflasyon sürecindeki kazanımlarımız güçlenecektir. Enflasyondaki gerilemenin; üretim, yatırım, istihdamın artmasına, halkımızın alım gücünün ve refah seviyesinin yükselmesine yansıması daha da belirginleşecektir. Enerji, gıda ve içecekler, tütün ve altın ürünleri hariç TÜFE (Çekirdek-C) aylık enflasyonu Aralık ayında yüzde 0,63 ile son 52 ayın en düşük seviyesine gerilemiştir. (Ağustos 2021: 0,38) Yıllık çekirdek enflasyon ise Aralık ayında yüzde 31,08 ile son 49 ayın en düşük seviyesine gerilemiştir. (Kasım 2021: 17,62) Gıda fiyatlarında aylık enflasyon Aralık ayında yüzde 1,99, yıllık enflasyon yüzde 28,31 olarak gerçekleşmiştir.