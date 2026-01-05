Trump ‘Kulağa çok hoş geliyor’ demişti: Kolombiya’dan ABD’nin tehdidine cevap!

Venezuela’nın yeni geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, sosyal medya hesabından ülke politikası hakkında açıklama yaptı. Rodriguez, "Venezuela’dan dünyaya ve Amerika Birleşik Devletleri’ne bir mesaj" başlığıyla yaptığı açıklamada, "Venezuela, barışa ve barış içinde bir arada yaşamaya olan bağlılığını bir kez daha teyit etmektedir. Ülkemiz, dış tehditler olmaksızın, saygı ve uluslararası iş birliği ortamında yaşamayı arzulamaktadır. Küresel barışın, her ülkenin kendi içinde barışın güvence altına alınmasıyla inşa edildiğine inanıyoruz. ABD ile Venezuela arasında ve Venezuela ile bölgedeki diğer ülkeler arasında, egemen eşitlik ve iç işlerine karışmama ilkesine dayanan dengeli ve saygılı uluslararası ilişkilere doğru ilerlemeye öncelik veriyoruz. Bu ilkeler, dünyanın geri kalanıyla yürüttüğümüz diplomasimize yön vermektedir. Uluslararası hukuk çerçevesinde, ortak kalkınmaya yönelik ve kalıcı, toplum olarak birlikte yaşamı güçlendirmeyi amaçlayan bir iş birliği gündemi üzerinde bizimle çalışması için ABD hükümetini davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.