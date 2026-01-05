  • İSTANBUL
Trump ‘Kulağa çok hoş geliyor’ demişti: Kolombiya’dan ABD’nin tehdidine cevap!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Trump ‘Kulağa çok hoş geliyor’ demişti: Kolombiya’dan ABD’nin tehdidine cevap!

ABD’nin Venezuela’daki seçilmiş lider Maduro’yu hedef alan alçak operasyonu ve bölgeye yönelik haydutça tehditleri sürerken, Venezuela’nın geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez’den tüm dünyaya ve Washington’a tarihi bir çağrı geldi. Rodriguez,"Halklarımız savaş değil, barış ve diyaloğu hak etmektedir.” dedi.

Foto - Trump 'Kulağa çok hoş geliyor' demişti: Kolombiya'dan ABD'nin tehdidine cevap!

Küresel haydut ABD’nin Venezuela’daki kirli operasyonları ve seçilmiş lider Nicolas Maduro’yu kaçırma girişimleri sürerken, bölgeden onurlu bir duruş sergilendi. Venezuela’nın yeni geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, Washington’ın tehditlerine uluslararası hukuk ve barış çağrısıyla yanıt verdi. Sosyal medya hesabından tüm dünyaya ve özellikle ABD’ye seslenen Rodriguez, "Uluslararası hukuk çerçevesinde, ortak kalkınmaya yönelik bir iş birliği gündemi üzerinde bizimle çalışması için ABD hükümetini davet ediyoruz" dedi.

Foto - Trump 'Kulağa çok hoş geliyor' demişti: Kolombiya'dan ABD'nin tehdidine cevap!

Rodriguez sosyal medya hesabından "Venezuela’dan dünyaya ve Amerika Birleşik Devletleri’ne bir mesaj" başlığıyla yaptığı açıklamada, "Uluslararası hukuk çerçevesinde, ortak kalkınmaya yönelik, kalıcı, toplum olarak birlikte yaşamı güçlendirmeyi amaçlayan bir iş birliği gündemi üzerinde bizimle çalışması için ABD hükümetini davet ediyoruz" dedi.

Foto - Trump 'Kulağa çok hoş geliyor' demişti: Kolombiya'dan ABD'nin tehdidine cevap!

Venezuela’nın yeni geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, sosyal medya hesabından ülke politikası hakkında açıklama yaptı. Rodriguez, "Venezuela’dan dünyaya ve Amerika Birleşik Devletleri’ne bir mesaj" başlığıyla yaptığı açıklamada, "Venezuela, barışa ve barış içinde bir arada yaşamaya olan bağlılığını bir kez daha teyit etmektedir. Ülkemiz, dış tehditler olmaksızın, saygı ve uluslararası iş birliği ortamında yaşamayı arzulamaktadır. Küresel barışın, her ülkenin kendi içinde barışın güvence altına alınmasıyla inşa edildiğine inanıyoruz. ABD ile Venezuela arasında ve Venezuela ile bölgedeki diğer ülkeler arasında, egemen eşitlik ve iç işlerine karışmama ilkesine dayanan dengeli ve saygılı uluslararası ilişkilere doğru ilerlemeye öncelik veriyoruz. Bu ilkeler, dünyanın geri kalanıyla yürüttüğümüz diplomasimize yön vermektedir. Uluslararası hukuk çerçevesinde, ortak kalkınmaya yönelik ve kalıcı, toplum olarak birlikte yaşamı güçlendirmeyi amaçlayan bir iş birliği gündemi üzerinde bizimle çalışması için ABD hükümetini davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Foto - Trump 'Kulağa çok hoş geliyor' demişti: Kolombiya'dan ABD'nin tehdidine cevap!

"Trump, halklarımız ve bölgemiz savaşı değil, barış ve diyaloğu hak etmektedir"

Foto - Trump 'Kulağa çok hoş geliyor' demişti: Kolombiya'dan ABD'nin tehdidine cevap!

Trump’a seslenen Rodriguez: "Başkan Donald Trump, halklarımız ve bölgemiz savaşı değil, barış ve diyaloğu hak etmektedir. Bu her zaman Başkan Nicolas Maduro’nun mesajı olmuştur ve bugün tüm Venezuela’nın mesajı da budur. Bu inandığım ve hayatımı adadığım Venezuela’dır. Tüm iyi Venezuelalıların bir araya gelebildiği bir Venezuela’nın hayalini kuruyorum. Venezuela’nın barışa, kalkınmaya, egemenliğe ve bir geleceğe hakkı vardır" dedi.

Ali cmr

Tüm dunya abd ye i kariı birleşerek funya birlşşik drvletlerı ordusu kurmalı yrumpun yakalanmadı kelepçelenmesi vd sırgune gömdetılmedi ssğlanmalı
