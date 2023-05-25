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Türkiye
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Üzüm bağında Hint keneviri yetiştirdi

2023-05-25 07:05:48
Üzüm bağında Hint keneviri yetiştirdi

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir üzüm bağına ekilmiş 45 kök Hint keneviri ele geçirildi.

#1
Foto - Üzüm bağında Hint keneviri yetiştirdi

Sarıgöl’ün Çimentepe Mahallesi'nde, Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, O.K. (48) isimli şahsın Çimentepe Mahallesi'nde kenevir ektiği duyumu alması üzerine şahsın ikametinde ve bağında yapılan aramada 45 kök Hint keneviri bitkisi,

#2
Foto - Üzüm bağında Hint keneviri yetiştirdi

10 gram kubar esrar, 110 gram kenevir tohumu bulunarak el konuldu.

#3
Foto - Üzüm bağında Hint keneviri yetiştirdi

Olayla ilgili adli tahkikat başlatılırken, şahsın kan ve idrar örnekleri aldırılarak ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

#4
Foto - Üzüm bağında Hint keneviri yetiştirdi

#5
Foto - Üzüm bağında Hint keneviri yetiştirdi

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