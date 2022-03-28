Uzmanlardan Boğaz için kritik öneri

Söz konusu bariyerlerin bir sürat teknesinin arkasına takılarak hızlı bir şekilde çekilebildiğini vurgulayan Kutluk, ''Boğaz iki ayrı tespit noktasından bu bariyer ile örtülebilir. Örtüldüğü sürece üzerinden gemi geçişi olmayacaktır. Zaten bizde bu örtüyü tehlikeli zamanlar ortaya çıkaracağız. Bu da görmediğimiz yani geceleri, siz ve pusta. Bu kapama ve açmalar ile Boğaz trafiğinin regüle edilmesi gerekiyor.'' diye konuştu.