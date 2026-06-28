Bir firma daha yerli kola üretti: 'Helal sertifikalı' diyerek duyurdular
Fason üretim modeliyle ürettirdiği ürünlerle bilinen Gül Afia markası sessiz sedasız yerli kola üretti. Ürünle ilgili 'helal sertifikalı' duyurusu dikkat çekti.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Fason üretim modeliyle ürettirdiği ürünlerle bilinen Gül Afia markası sessiz sedasız yerli kola üretti. Ürünle ilgili 'helal sertifikalı' duyurusu dikkat çekti.
Gıda Dedektifi'nin haberine göre, Marka, ürününü "helal kola" olarak tanımlarken, üretimin Sarıyer Kola markasıyla tanınan Oğuz Gıda tesislerinde gerçekleştirildiği belirtildi.
Ürünle ilgili dikkat çeken noktalardan biri ise helal sertifikasyon süreci oldu. Markanın internet sitesinde Keyfim Kola markasının GİMDES helal sertifikasına sahip ürünler arasında yer aldığı belirtiliyor.
Besin değerlerine göre Gül Afia Helal Kola'nın 330 ml'lik bir kutusunda 32,7 gram ilave şeker bulunuyor. Bu miktar yaklaşık 16 küp şekere denk geliyor.
Son dönemde Türkiye'de Coca-Cola ve Pepsi başta olmak üzere bazı uluslararası içecek markalarına yönelik boykot çağrılarının artmasıyla birlikte yerli alternatiflere olan ilgi de yükseliyor.
Bilindiği üzere Sarıyer Kola bu boykot sürecinin en yoğun yaşandığı dönemde ortaya çıkmıştı. Gül Afia'nın "Helal Kola" ürünüyle gündeme gelmesi dikkat çekti. Markanın 'helal kola' iddiasıyla kullanıcılardan nasıl bir yanıt alacağı merak edilmeye başlandı.
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