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Bir firma daha yerli kola üretti: 'Helal sertifikalı' diyerek duyurdular

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Bir firma daha yerli kola üretti: 'Helal sertifikalı' diyerek duyurdular

Fason üretim modeliyle ürettirdiği ürünlerle bilinen Gül Afia markası sessiz sedasız yerli kola üretti. Ürünle ilgili 'helal sertifikalı' duyurusu dikkat çekti.

#1
Foto - Bir firma daha yerli kola üretti: 'Helal sertifikalı' diyerek duyurdular

Gıda Dedektifi'nin haberine göre, Marka, ürününü "helal kola" olarak tanımlarken, üretimin Sarıyer Kola markasıyla tanınan Oğuz Gıda tesislerinde gerçekleştirildiği belirtildi.

#2
Foto - Bir firma daha yerli kola üretti: 'Helal sertifikalı' diyerek duyurdular

Ürünle ilgili dikkat çeken noktalardan biri ise helal sertifikasyon süreci oldu. Markanın internet sitesinde Keyfim Kola markasının GİMDES helal sertifikasına sahip ürünler arasında yer aldığı belirtiliyor.

#3
Foto - Bir firma daha yerli kola üretti: 'Helal sertifikalı' diyerek duyurdular

Besin değerlerine göre Gül Afia Helal Kola'nın 330 ml'lik bir kutusunda 32,7 gram ilave şeker bulunuyor. Bu miktar yaklaşık 16 küp şekere denk geliyor.

#4
Foto - Bir firma daha yerli kola üretti: 'Helal sertifikalı' diyerek duyurdular

Son dönemde Türkiye'de Coca-Cola ve Pepsi başta olmak üzere bazı uluslararası içecek markalarına yönelik boykot çağrılarının artmasıyla birlikte yerli alternatiflere olan ilgi de yükseliyor.

#5
Foto - Bir firma daha yerli kola üretti: 'Helal sertifikalı' diyerek duyurdular

Bilindiği üzere Sarıyer Kola bu boykot sürecinin en yoğun yaşandığı dönemde ortaya çıkmıştı. Gül Afia'nın "Helal Kola" ürünüyle gündeme gelmesi dikkat çekti. Markanın 'helal kola' iddiasıyla kullanıcılardan nasıl bir yanıt alacağı merak edilmeye başlandı.

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