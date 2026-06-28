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Çaresiz kalınıp apar topar orduya alınan kadın askerler Türkiye'ye karşı yemin etti

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Çaresiz kalınıp apar topar orduya alınan kadın askerler Türkiye'ye karşı yemin etti

Orduda büyük bir personel krizi yaşayan ve çareyi kadınları askere çağırmakta bulAN Yunanistan'da hareketli günler yaşanıyor.

#1
Foto - Çaresiz kalınıp apar topar orduya alınan kadın askerler Türkiye'ye karşı yemin etti

Yunanistan Silahlı Kuvvetleri için tarihi bir gün yaşandı. Lamia’daki Acemi Eğitimi Merkezinde (KEYP) düzenlenen törenle, Yunanistan tarihinin ilk gönüllü kadın askerleri yemin ederek göreve başladı.

#2
Foto - Çaresiz kalınıp apar topar orduya alınan kadın askerler Türkiye'ye karşı yemin etti

Uzun süredir kamuoyunda tartışılan ve üzerinde çokça konuşulan kadınların askere alınması projesi, dün sabah düzenlenen resmi törenle gerçeğe dönüştü. 2026 yılının B’ ESSO (Celp Dönemi) yemin töreni, alışılagelmiş bir askeri seremoninin ötesine geçerek Yunanistan ordusunda yeni bir dönemin kapılarını araladı.

#3
Foto - Çaresiz kalınıp apar topar orduya alınan kadın askerler Türkiye'ye karşı yemin etti

Tarihte ilk kez gönüllü olarak askeri üniformayı giyen kadın askerler, silah arkadaşlarıyla yan yana saf tuttu. Askerler törende yemin etti.

#4
Foto - Çaresiz kalınıp apar topar orduya alınan kadın askerler Türkiye'ye karşı yemin etti

Törene katılan isimler şu şekilde açıklandı: Thanasis Davakis – Yunanistan Milli Savunma Bakan Yardımcısı, Korgeneral Georgios Kostidis – Kara Kuvvetleri Komutanı (GES), Korgeneral Stavros Papastathopoulos – Ordu Genel Müfettişi

#5
Foto - Çaresiz kalınıp apar topar orduya alınan kadın askerler Türkiye'ye karşı yemin etti

Dini vecibelerin yerine getirildiği yemin törenini, Fthiotida Metropolitliği Başkeşişi Arhimandrite p. Efrem yöneterek Metropolit Simeon’un kutsama mesajını iletti.

#6
Foto - Çaresiz kalınıp apar topar orduya alınan kadın askerler Türkiye'ye karşı yemin etti

Elleri silahlarında, kararlı ve sert adımlarla protokolün ve ailelerinin önünden geçen yeni askerler ile çiçeği burnunda kadın askerler ülkenin savunma ve caydırıcılık gücüne dair tartışmalı bir mesaj verdi.

#7
Foto - Çaresiz kalınıp apar topar orduya alınan kadın askerler Türkiye'ye karşı yemin etti

KAYNAK: BİRLİK GAZETESİ

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