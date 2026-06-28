Skandal adım atıldı: Gözler şimdi Azerbaycan'da
İsrail'in Türkiye'yi hedef alan ve Azerbaycan'ı da etkileyen skandal kararı sonrası Tel Aviv'de Bakü'nün koyacağı tavır tartışılmaya başlandı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İsrail'in Türkiye'yi hedef alan ve Azerbaycan'ı da etkileyen skandal kararı sonrası Tel Aviv'de Bakü'nün koyacağı tavır tartışılmaya başlandı.
İsrail Dışişleri Bakanı Sa'ar, parlamentoda kabul edilen tasarıyla İsrail'in sözde Ermeni soykırımını tanıdığını açıkladı.
Sa’ar açıklamasına "Doğru olanı yapmak için asla geç değildir" ifadeleri ile başlarken, "İsrail böylece ahlaki bir görevi yerine getiren ülkeler arasına katılmış oldu" dedi.
İsrail basını ise alınan skandal kararın ardından Azerbaycan'ın söz konusu hamleye nasıl tepki koyacağı merak edilmeye başlandı.
X'ten Bedrettin Bölükbaşı'nın haberine göre, Maariv gazetesine göre Netanyahu yönetimi sadece Ankara’nın vereceği tepkiyi değil, aynı zamanda belki bundan daha fazla Bakü’nün de İsrail ile güvenlik, istihbarat ve enerji işbirliğine zarar verebilecek bir tepki gösterip göstermeyeceğini izleyecek.
Buna göre Azerbaycan, sözde “soykırımın” tanınması durumunda bunun stratejik ilişkilere zarar verebileceğine dair geçmişte İsrail’e uyarıda bulundu. Maariv’e göre karar, “değişen jeopolitik çevre” nedeniyle alındı.
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