Skandal adım atıldı: Gözler şimdi Azerbaycan'da

X'ten Bedrettin Bölükbaşı'nın haberine göre, Maariv gazetesine göre Netanyahu yönetimi sadece Ankara’nın vereceği tepkiyi değil, aynı zamanda belki bundan daha fazla Bakü’nün de İsrail ile güvenlik, istihbarat ve enerji işbirliğine zarar verebilecek bir tepki gösterip göstermeyeceğini izleyecek.