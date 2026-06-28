  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Skandal adım atıldı: Gözler şimdi Azerbaycan'da Bir firma daha yerli kola üretti: 'Helal sertifikalı' diyerek duyurdular S-400'ler tartışılırken Türkiye'den ani karar: O ülkeden hava savunma sistemleri alınıyor Avrupa'daki korkutan tablo... Aşırı sıcaklarla karşı karşıya: Kadınlar ve erkekler ölümle burun buruna Çaresiz kalınıp apar topar orduya alınan kadın askerler Türkiye'ye karşı yemin etti Türkiye'yi aylarca oyalayan BYD'ye büyük şok: Neye uğradıklarını şaşırdılar Tıp mucizesi doğada saklı: 3 bin yıllık tarihi miras lavanta çayı... Suyu egzamanın kökünü kazıyor
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Skandal adım atıldı: Gözler şimdi Azerbaycan'da

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Skandal adım atıldı: Gözler şimdi Azerbaycan'da

İsrail'in Türkiye'yi hedef alan ve Azerbaycan'ı da etkileyen skandal kararı sonrası Tel Aviv'de Bakü'nün koyacağı tavır tartışılmaya başlandı.

#1
Foto - Skandal adım atıldı: Gözler şimdi Azerbaycan'da

İsrail Dışişleri Bakanı Sa'ar, parlamentoda kabul edilen tasarıyla İsrail'in sözde Ermeni soykırımını tanıdığını açıkladı.

#2
Foto - Skandal adım atıldı: Gözler şimdi Azerbaycan'da

Sa’ar açıklamasına "Doğru olanı yapmak için asla geç değildir" ifadeleri ile başlarken, "İsrail böylece ahlaki bir görevi yerine getiren ülkeler arasına katılmış oldu" dedi.

#3
Foto - Skandal adım atıldı: Gözler şimdi Azerbaycan'da

İsrail basını ise alınan skandal kararın ardından Azerbaycan'ın söz konusu hamleye nasıl tepki koyacağı merak edilmeye başlandı.

#4
Foto - Skandal adım atıldı: Gözler şimdi Azerbaycan'da

X'ten Bedrettin Bölükbaşı'nın haberine göre, Maariv gazetesine göre Netanyahu yönetimi sadece Ankara’nın vereceği tepkiyi değil, aynı zamanda belki bundan daha fazla Bakü’nün de İsrail ile güvenlik, istihbarat ve enerji işbirliğine zarar verebilecek bir tepki gösterip göstermeyeceğini izleyecek.

#5
Foto - Skandal adım atıldı: Gözler şimdi Azerbaycan'da

Buna göre Azerbaycan, sözde “soykırımın” tanınması durumunda bunun stratejik ilişkilere zarar verebileceğine dair geçmişte İsrail’e uyarıda bulundu. Maariv’e göre karar, “değişen jeopolitik çevre” nedeniyle alındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Maraşlı

Taktik aynen feto hem hırsız hem birilerine hırsız diyorlar siyonitleri hem katil hem şerefsiz
TÜM YORUMLARA GİT
Sağlıkta hizmet sürüyor! Kars’a 24 doktor atandı
Sağlık

Sağlıkta hizmet sürüyor! Kars’a 24 doktor atandı

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından duyurulan 129. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü (DHY) kurası kapsamında Kars’a..
BUDO'da yaz seferleri dönemi başladı
Ekonomi

BUDO'da yaz seferleri dönemi başladı

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) 22 Haziran itibarıyla yaz tarifesine geçti.
Ali Rıza Demircan Hoca yazdı! Kadir İnanır'ın yolcuğu nereye?
İSLAM

Ali Rıza Demircan Hoca yazdı! Kadir İnanır'ın yolcuğu nereye?

İlahiyatçı-yazar Ali Rıza Demircan "Kadir İnanır'ın (her birimizin) yolcuğu nereye?" başlıklı yazısında dikkat çeken ifadeler kullandı...
Sapkın bar kapatılınca LGBT gemisi rota değiştirdi
Gündem

Sapkın bar kapatılınca LGBT gemisi rota değiştirdi

İstanbul Boğazı’nda LGBT’lilere yönelik özel parti düzenleneceğinin duyurulmasının ardından başlatılan denetimlerde, etkinliği organize etti..
İran iki ülkeyi aynı anda vurdu!
Dünya

İran iki ülkeyi aynı anda vurdu!

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), ABD'nin İran'a yönelik son saldırılarına karşılık olarak Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD askeri üslerine fü..
17 kilodan 9 kiloya düştü! Açlıktan ölmüş... 4 yaşındaki Aren’in ölümünde kan donduran detay
Gündem

17 kilodan 9 kiloya düştü! Açlıktan ölmüş... 4 yaşındaki Aren’in ölümünde kan donduran detay

Yunanistan’da hayatını kaybeden Türk baba ile Yunan annenin 4 yaşındaki oğlu Aren Eren’in ölümüne ilişkin soruşturmada; çocuğun uzun süreli ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23