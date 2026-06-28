Türkiye'yi aylarca oyalayan BYD'ye büyük şok: Neye uğradıklarını şaşırdılar
Çinli otomobil devi BYD'nin Türkiye yatırımlarını askıya alma kararı sonrası şirket hiç beklemediği bir senaryo ile karşı karşıya kaldı. İşte detaylar...
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Çinli otomobil devi BYD'nin Türkiye yatırımlarını askıya alma kararı sonrası şirket hiç beklemediği bir senaryo ile karşı karşıya kaldı. İşte detaylar...
BYD'nin Avrupa'daki araç satışları mayısta yüzde 136 artarak 32 bin 380 adede ulaştı. İlk beş aylık dönemde ise satışlar yüzde 145 artışla 135 bin 300 adedi geçti. BYD bu performansla en yakın Çinli rakibi SAIC'i geride bıraktı.
Ancak BYD'nin hisseleri, Avrupa'daki satışlarını hızla artırmasına rağmen yatırımcıların gözünden düştü. Şirketin hisseleri cuma günü 52 haftanın en düşük seviyesine gerilerken, Temmuz 2025'te gördüğü zirve seviyeden bu yana kayıp yüzde 29,32'ye ulaştı. Haziran ayındaki değer kaybı ise yaklaşık yüzde 18,44 olarak gerçekleşti.
Yatırımcıları tedirgin eden gelişme ise, BYD Başkan Yardımcısı Stella Li'nin Manisa'da kurulması planlanan 1 milyar dolarlık fabrikanın askıya alındığını açıklaması oldu.
Türkiye yatırımının askıya alınması ve Macaristan'daki üretim planlarının da gecikmesi, BYD'nin Avrupa Birliği'nin Çinli otomobil üreticilerine yönelik ek gümrük vergilerine karşı daha kırılgan hale gelmesine neden oluyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23