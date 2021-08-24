2021-08-24 13:31:07 Uzmanlar uyardı... Her gün tüketiyoruz! Meğer zehirleniyormuşuz
Bazı besinler sağlıklı olmasına rağmen fazla tüketildiğinde adeta zehire dönüşüyor. Sağlığa faydalarıyla bilinen tereyağını neredeyse tüm yemeklerde bazen de kahvaltıda kullanırız. Uzmanların açıklamalarına göre tereyağının fazla tüketilmesi diyabet gibi kronik hastalıkları tetikliyor aynı zamanda kalp hastalıklarına neden oluyor. Peki, günlük hayatta tükettiğimiz hangi besinlerin fazlası zarar? İşte fazla tüketildiğinde bağışıklığı zayıflatan ve hastalıkları tetikleyen besinler...