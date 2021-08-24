Uzmanlar uyardı... Her gün tüketiyoruz! Meğer zehirleniyormuşuz

Günlük hayatta tükettiğimiz bazı besinler aslında tam bir şeker deposu. Uzmanlar, sağlıklı yaşam için şekerin hayattan çıkarılması gerektiğini savunuyor Çaya ya da kahveye şeker atmaktan vazgeçtik diyelim. Peki, muz, çikolata, kahve, mısır gevreği gibi besinlerde ne kadar şeker olduğunu biliyor musunuz? İşte hangi besinde kaç küp şeker var sorusunun cevabı... Şeker hangi besinde ne kadar bulunuyor? İşte o sorunun cevabı…