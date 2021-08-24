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Sağlık
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Uzmanlar uyardı... Her gün tüketiyoruz! Meğer zehirleniyormuşuz

2021-08-24 13:31:07
Uzmanlar uyardı... Her gün tüketiyoruz! Meğer zehirleniyormuşuz

Bazı besinler sağlıklı olmasına rağmen fazla tüketildiğinde adeta zehire dönüşüyor. Sağlığa faydalarıyla bilinen tereyağını neredeyse tüm yemeklerde bazen de kahvaltıda kullanırız. Uzmanların açıklamalarına göre tereyağının fazla tüketilmesi diyabet gibi kronik hastalıkları tetikliyor aynı zamanda kalp hastalıklarına neden oluyor. Peki, günlük hayatta tükettiğimiz hangi besinlerin fazlası zarar? İşte fazla tüketildiğinde bağışıklığı zayıflatan ve hastalıkları tetikleyen besinler...

#1
Foto - Günlük hayatta tükettiğimiz bazı besinler aslında tam bir şeker deposu. Uzmanlar, sağlıklı yaşam için şekerin hayattan çıkarılması gerektiğini savunuyor Çaya ya da kahveye şeker atmaktan vazgeçtik diyelim. Peki, muz, çikolata, kahve, mısır gevreği gibi besinlerde ne kadar şeker olduğunu biliyor musunuz? İşte hangi besinde kaç küp şeker var sorusunun cevabı... Şeker hangi besinde ne kadar bulunuyor? İşte o sorunun cevabı…

Günlük hayatta tükettiğimiz bazı besinler aslında tam bir şeker deposu. Uzmanlar, sağlıklı yaşam için şekerin hayattan çıkarılması gerektiğini savunuyor Çaya ya da kahveye şeker atmaktan vazgeçtik diyelim. Peki, muz, çikolata, kahve, mısır gevreği gibi besinlerde ne kadar şeker olduğunu biliyor musunuz? İşte hangi besinde kaç küp şeker var sorusunun cevabı... Şeker hangi besinde ne kadar bulunuyor? İşte o sorunun cevabı…

#2
Foto - 1 ADET ÇİKOLATA: 6,5 küp şeker

1 ADET ÇİKOLATA: 6,5 küp şeker

#3
Foto - MUZ: 3,5 küp şeker

MUZ: 3,5 küp şeker

#4
Foto - MAKARNA SOSU: 6 küp şeker

MAKARNA SOSU: 6 küp şeker

#5
Foto - ÇİKOLATALI BİSKÜVİ : 1 küp şeker

ÇİKOLATALI BİSKÜVİ : 1 küp şeker

#6
Foto - ELMA: 4,5 küp şeker

ELMA: 4,5 küp şeker

#7
Foto - AÇMA: 1,5 küp şeker

AÇMA: 1,5 küp şeker

#8
Foto - DOMATES SUYU: 5 küp şeker

DOMATES SUYU: 5 küp şeker

#9
Foto - KREMALI KAHVE: 9,5 küp şeker

KREMALI KAHVE: 9,5 küp şeker

#10
Foto - PORTAKAL SUYU: 10 küp şeker

PORTAKAL SUYU: 10 küp şeker

#11
Foto - KAHVALTILIK MISIR GEVREĞİ: 2 küp şeker

KAHVALTILIK MISIR GEVREĞİ: 2 küp şeker

#12
Foto - MEYVELİ YOĞURT: 2,5 küp şeker

MEYVELİ YOĞURT: 2,5 küp şeker

#13
Foto - MILKSHAKE: 12 küp şeker

MILKSHAKE: 12 küp şeker

#14
Foto - ACI SOS: 5 küp şeker

ACI SOS: 5 küp şeker

#15
Foto - MANGO: 9 küp şeker

MANGO: 9 küp şeker

#16
Foto - HAVUÇ: 1 küp şeker

HAVUÇ: 1 küp şeker

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