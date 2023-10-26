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Ekonomi
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Uzmanlar üstüne basa basa uyardı: Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırdı! Aylar sonra görülmemiş rakam

2023-10-26 12:32:52
Uzmanlar üstüne basa basa uyardı: Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırdı! Aylar sonra görülmemiş rakam

Altın fiyatları, global ekonomideki belirsizlikler ve yerel piyasalardaki dalgalanmalarla birlikte yatırımcıların ve ekonomi takipçilerinin dikkatle izlediği bir konu haline geldi. Öte yandan altın fiyatlarıyla ilgili önemli açıklama yapıldı. Altın fiyatları geri çekilmenin ardından uçuşa geçti. Altın fiyatları üst üste rekor kırdı. Bunun yandan uzmanlar altın fiyatlarıyla ilgili yeni tahminlerde bulundu. İşte altın fiyatlarıyla ilgili son dakika tüm detaylar...

#1
Foto - Uzmanlar üstüne basa basa uyardı: Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırdı! Aylar sonra görülmemiş rakam

Yeni haftanın ilk günlerinde sakin seyir izleyen altın fiyatları bugün itibarıyla hareketlendi. Gram altın kritik sınır olan 1800 lirayı aşarken, ons altındaki seyir de dikkat çekti.

#2
Foto - Uzmanlar üstüne basa basa uyardı: Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırdı! Aylar sonra görülmemiş rakam

Para ve emtia piyasalarında gözler Orta Doğu’daki savaşta olmaya devam ediyor. Son dönemde artan jeopolitik riskler güvenli liman talebini artırırken bu durum altın fiyatları üzerinde yukarı yönlü hareketleri beraberinde getiriyor.

#3
Foto - Uzmanlar üstüne basa basa uyardı: Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırdı! Aylar sonra görülmemiş rakam

İsrail’in Gazze’ye saldırıları piyasaların odağında olurken diğer ülkelerin tutumu da önemle takip ediliyor. Öte yandan İsrail’in Gazze’ye olası kara harekatı da bölgede tansiyonu yükseltecek bir başta etken olarak öne çıkıyor.

#4
Foto - Uzmanlar üstüne basa basa uyardı: Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırdı! Aylar sonra görülmemiş rakam

Yatırımcılar bugün açıklanacak ABD'nin üçüncü çeyrek GSYH rakamlarını ve cuma günü açıklanacak PCE fiyat endeksini bekliyor. Metals Focus Genel Müdürü Nikos Kavalis, "ABD Merkez Bankası (Fed) açıkça daha yüksek faiz oranlarını enflasyonu dizginlemenin bir yolu olarak görüyor. ABD ekonomisi oldukça güçlü olduğu için onları bir kez daha faiz artırımından alıkoyacak hiçbir şey olmadı" dedi.

#5
Foto - Uzmanlar üstüne basa basa uyardı: Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırdı! Aylar sonra görülmemiş rakam

Kavalis, jeopolitik olayların altın üzerindeki etkisinin, küresel yetkilileri çok agresif para ve maliye politikaları uygulamaya zorlayabilecek makro olayların veya finansal felaketlerin etkisine kıyasla genellikle kısa süreli olduğunu belirtti.

#6
Foto - Uzmanlar üstüne basa basa uyardı: Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırdı! Aylar sonra görülmemiş rakam

Analistler, ons altının bugün içinde 1998 dolar direncine yönelmesini bekliyor. Buranın aşılabilmesi halinde 2010-2014 dolar seviyesi hedeflenebilir. Geri çekilmelerde ilk destek 1976 dolarda. Buranın aşağısında ise 1963-1951 dolar aralığı güçlü destek.

#7
Foto - Uzmanlar üstüne basa basa uyardı: Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırdı! Aylar sonra görülmemiş rakam

Öte yandan bugün saat 14.00’te Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararı açıklanacak. Piyasalarda beklenti politika faizinin 500 baz puan artarak yüzde 35 seviyesine çıkması yönünde.

#8
Foto - Uzmanlar üstüne basa basa uyardı: Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırdı! Aylar sonra görülmemiş rakam

Haftanın dördüncü işlem gününe 1979 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yükselerek 1985 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1979 dolar, en yüksek ise 1989 dolar seviyeleri görüldü.

#9
Foto - Uzmanlar üstüne basa basa uyardı: Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırdı! Aylar sonra görülmemiş rakam

Ons altındaki ve döviz kurlarındaki yukarı yönlü hareket yurt içinde gram altın fiyatının yükselmesine neden oluyor. Bugüne 1789 liradan başlayan gram altın 1800 lira olan kritik eşiğin üzerine çıktı. 1808 liraya kadar yükselen gram altın tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Gram altında gün içerisinde en düşük 1783 lira seviyesi test edildi.

#10
Foto - Uzmanlar üstüne basa basa uyardı: Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırdı! Aylar sonra görülmemiş rakam

Finans Analisti İslam Memiş, şahsi Youtube kanalı üzerinden yaptığı açıklamayla birlikte altın ve dolar kurundaki değişikliği değerlendirdi. Peki altın düşecek mi, yükselecek mi? İşte İslam Memiş'ten altın yatırımcısına tüyolar...

#11
Foto - Uzmanlar üstüne basa basa uyardı: Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırdı! Aylar sonra görülmemiş rakam

İslam Memiş, bu hafta yaşanan altın düşüşü sonrası yaptığı açıklamada, "Bu hafta gram ve ons altın negatif yönde ilerliyor. Türkiye Cumhuriyet Bankasının ve Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Her iki bankadan da faiz artırımı Avrupa Merkez Bankası'ndan 25 baz puan faiz artırımı, Türkiye Cumhuriyet Bankası'ndan ise 400-500 baz puan faiz artırımı bekleniyor. Bu beklentiler dolayısıyla Dolar-TL kurunda aşağı yönlü bir hareket bekleniyor. Bu düşüş sonrası 1-2 gün içerisinde artış görülecek. 1976 TL seviyesinde olan ONS altının 2000 dolar seviyesine yükselme ihtimali var. Kısa vadeli satışlardan sonra Ons altında görünüm pozitif yönde ilerliyor." ifadelerini kullandı.

#12
Foto - Uzmanlar üstüne basa basa uyardı: Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırdı! Aylar sonra görülmemiş rakam

İslam Memiş altın yorumunda yatırımcılara; Altın fiyatlarında serbest piyasada ve ekran fiyatları arasında oluşan farklılığı göz önünde bulundurmaları gerektiğini belirtti.

#13
Foto - Uzmanlar üstüne basa basa uyardı: Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırdı! Aylar sonra görülmemiş rakam

Gram altın serbest piyasalarda 1847-1857 TL civarında. Geçen haftayı 1867 seviyesinden tamamlayan gram altında 1780-1880 aralığında seyretmesi bekleniyor. Yatırımcıların 1880 liranın altında alım yapması tavsiye ediliyor. 2024 yılında Gram altının 2500 liraya yükselmesi bekleniyor.

#14
Foto - Uzmanlar üstüne basa basa uyardı: Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırdı! Aylar sonra görülmemiş rakam

Altın fiyatlarında yaşanan yükselişlerin sürpriz olmadığını söyleyen İslam Memiş, orta ve uzun vadede gram altının yükselişe geçeceğini belirtti.

#15
Foto - Uzmanlar üstüne basa basa uyardı: Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırdı! Aylar sonra görülmemiş rakam

Kısa vadede bu hafta gram altında geri çekilme beklediğini ifade eden Memiş, 1780 lira seviyesinin uzun vadeli yatırımcılar için alım yapılabilecek bir rakam olduğunu ifade etti.

#16
Foto - Uzmanlar üstüne basa basa uyardı: Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırdı! Aylar sonra görülmemiş rakam

Altın fiyatlarının yıl sonundan itibaren yükseliş potansiyelinin süreceğini söyleyen Memiş,

#17
Foto - Uzmanlar üstüne basa basa uyardı: Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırdı! Aylar sonra görülmemiş rakam

"Ortadoğu'daki jeopolitik risk fiyatlamasının piyasalarda halen geçerli olmakta. Bu risk fiyatlaması bölgeden gelen haberlere göre değişiklik gösterebilmekte. Diğer yandan merkez bankalarının faiz arttırımını sonlandıracak olması, altını pozitif yönde destekleyecek faktörler arasında.

#18
Foto - Uzmanlar üstüne basa basa uyardı: Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırdı! Aylar sonra görülmemiş rakam

Yine gram altın-TL fiyatında dolar tarafındaki desteği de hissetmiş olacağız.

#19
Foto - Uzmanlar üstüne basa basa uyardı: Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırdı! Aylar sonra görülmemiş rakam

Türkiye Cumhuriyet Bankasının faiz kararını açıklamasının ardından dolar kurunda 26,80-27,00 civarında 1-2 günlük gerileme olması söz konusu. Ancak bu gerileme kalıcı olmayacak.

#20
Foto - Uzmanlar üstüne basa basa uyardı: Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırdı! Aylar sonra görülmemiş rakam

Altın fiyatları tekrar agresif bir şekilde yükselişlerini sürdüreceğini sürdüreceğini düşünüyorum." açıklamasında bulundu.

#21
Foto - Uzmanlar üstüne basa basa uyardı: Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırdı! Aylar sonra görülmemiş rakam

Altın fiyatlarının yıl sonundan itibaren yükseliş potansiyelinin süreceğini söyleyen Memiş, "Ortadoğu'daki jeopolitik risk fiyatlamasının piyasalarda halen geçerli olmakta. Bu risk fiyatlaması bölgeden gelen haberlere göre değişiklik gösterebilmekte. Diğer yandan merkez bankalarının faiz arttırımını sonlandıracak olması, altını pozitif

#22
Foto - Uzmanlar üstüne basa basa uyardı: Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırdı! Aylar sonra görülmemiş rakam

yönde destekleyecek faktörler arasında. Yine gram altın-TL fiyatında dolar tarafındaki desteği de hissetmiş olacağız.

#23
Foto - Uzmanlar üstüne basa basa uyardı: Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırdı! Aylar sonra görülmemiş rakam

Türkiye Cumhuriyet Bankasının faiz kararını açıklamasının ardından dolar kurunda 26,80-27,00 civarında 1-2 günlük gerileme olması söz konusu.

#24
Foto - Uzmanlar üstüne basa basa uyardı: Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırdı! Aylar sonra görülmemiş rakam

Ancak bu gerileme kalıcı olmayacak. Altın fiyatları tekrar agresif bir şekilde yükselişlerini sürdüreceğini sürdüreceğini düşünüyorum." açıklamasında bulundu.

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