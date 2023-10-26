2023-10-26 12:32:52 Uzmanlar üstüne basa basa uyardı: Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırdı! Aylar sonra görülmemiş rakam
Altın fiyatları, global ekonomideki belirsizlikler ve yerel piyasalardaki dalgalanmalarla birlikte yatırımcıların ve ekonomi takipçilerinin dikkatle izlediği bir konu haline geldi. Öte yandan altın fiyatlarıyla ilgili önemli açıklama yapıldı. Altın fiyatları geri çekilmenin ardından uçuşa geçti. Altın fiyatları üst üste rekor kırdı. Bunun yandan uzmanlar altın fiyatlarıyla ilgili yeni tahminlerde bulundu. İşte altın fiyatlarıyla ilgili son dakika tüm detaylar...