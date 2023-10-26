Uzmanlar üstüne basa basa uyardı: Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırdı! Aylar sonra görülmemiş rakam

İslam Memiş, bu hafta yaşanan altın düşüşü sonrası yaptığı açıklamada, "Bu hafta gram ve ons altın negatif yönde ilerliyor. Türkiye Cumhuriyet Bankasının ve Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Her iki bankadan da faiz artırımı Avrupa Merkez Bankası'ndan 25 baz puan faiz artırımı, Türkiye Cumhuriyet Bankası'ndan ise 400-500 baz puan faiz artırımı bekleniyor. Bu beklentiler dolayısıyla Dolar-TL kurunda aşağı yönlü bir hareket bekleniyor. Bu düşüş sonrası 1-2 gün içerisinde artış görülecek. 1976 TL seviyesinde olan ONS altının 2000 dolar seviyesine yükselme ihtimali var. Kısa vadeli satışlardan sonra Ons altında görünüm pozitif yönde ilerliyor." ifadelerini kullandı.