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Her kafadan bir ses çıkıyordu! S-400’lerle ilgili iddialara Hulusi Akar’dan yalanlama

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Her kafadan bir ses çıkıyordu! S-400’lerle ilgili iddialara Hulusi Akar’dan yalanlama

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, 'Bu 'S-400 BAE'ye gidiyor falan' demedik biz, demiyoruz. S-400 konusu bir şekilde çözülecek. Bu konuda birtakım gelişmeler bekliyoruz, umuyoruz, temenni ediyoruz ve olacak gibi görünüyor. Bunun sonunda da önemli ve pozitif gelişmeler olacak şekilde niteliyoruz S-400 konusunu. F-35 programının durdurulmasının gerekçesi S-400, o kalkınca zaten doğrudan F-35 başlayacak.' dedi.

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Foto - Her kafadan bir ses çıkıyordu! S-400’lerle ilgili iddialara Hulusi Akar’dan yalanlama

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD'de bulunan Akar ve Komisyon Üyesi milletvekilleri, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği konutunda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Burada konuşan Akar, Washington'a yaptıkları ziyaretle, ülkeler arasında, Amerika gibi yakın ilişki içerisinde oldukları ülkelerdeki diyaloğun güçlendirilmesine, karşılıklı güvenin pekiştirilmesine önem verdiklerini söyledi.

#2
Foto - Her kafadan bir ses çıkıyordu! S-400’lerle ilgili iddialara Hulusi Akar’dan yalanlama

Beraberlerindeki heyetle, ABD Kongre üyeleri ve farklı düşünce kuruluşlarıyla görüşmeler yaptıklarını belirten Akar, "Burada savunma ve güvenlik konuları, bizim Amerika'yla olan ilişkilerimizdeki en önde gelen konulardan biri. Burada işbirliğimizi bölgesel ve küresel gelişmeler kapsamında ele aldık. Bütün görüşmelere genel olarak baktığımızda gerçekten son derece pozitif, son derece verimli, son derece yapıcı bir atmosferde gerçekleşti." ifadelerini kullandı. Akar, askeri, savunma ve bilimsel anlamda Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin her zamankinden çok daha önemli olduğunu muhataplarına söylediklerini aktardı.

#3
Foto - Her kafadan bir ses çıkıyordu! S-400’lerle ilgili iddialara Hulusi Akar’dan yalanlama

Ankara NATO Zirvesi'nin başarısının ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki ilişkilerin, ziyaret için olumlu bir zemin oluşturduğuna dikkati çeken Akar, görüşmelerinde, Türkiye-ABD arasındaki savunma, güvenlik ve işbirliğinin yalnızca iki ülke için değil, NATO'nun caydırıcılığı, NATO bakımından da önemli olduğunu, Avrupa Atlantik Güvenliği açısından da stratejik öneme sahip olduğunu dile getirdiklerini söyledi. Akar, "Burada olabildiğince başlangıçtan itibaren karşılıklı bilgi alışverişi, tecrübe alışverişi yapmak suretiyle sorunlarımızı uzatmadan çözelim. Burada ABD ile karşılıklı saygı, ortak çıkarlar ve stratejik vizyon temelinde işbirliğini geliştirmeye çalışacağız." diye konuştu.

#4
Foto - Her kafadan bir ses çıkıyordu! S-400’lerle ilgili iddialara Hulusi Akar’dan yalanlama

ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası (CAATSA), S-400 ve F-35'e ilişkin Akar, liderlerin bu konuda görüşmeler yaptığını ve belli bir çerçeve çizildiğini belirterek, şöyle devam etti: "Bu 'S-400 BAE'ye gidiyor falan' demedik biz, demiyoruz. Bunun bir an önce çözülmesi için, bir an önce bir yola konulması için mutabakat sağlandığını ve yakın bir zamanda bazı gelişmelerin olabileceğini, aramızdaki bu sıkıntı olan hususun çözüleceğini kendileriyle konuştuk, görüştük. Bu konuda zaten onların kendi kanallarından aldıkları bilgiler var. O bilgiler çerçevesinde bize pozitif cevaplar verdiler.

#5
Foto - Her kafadan bir ses çıkıyordu! S-400’lerle ilgili iddialara Hulusi Akar’dan yalanlama

S-400 konusu bir şekilde çözülecek. Bu konuda birtakım gelişmeler bekliyoruz, umuyoruz, temenni ediyoruz ve olacak gibi görünüyor. Bunun sonunda da önemli ve pozitif gelişmeler olacak şekilde niteliyoruz S-400 konusunu. F-35 programının durdurulmasının gerekçesi S-400, o kalkınca zaten doğrudan F-35 başlayacak. F-35 konusunda bizim elimiz çok güçlü aslında. Şundan güçlü, biz F-35'in bin yani rakam olarak gerçekten tam bin parçasını yapan bir millettik, yapan bir devlettik, yapan bir ülkeydik. Biz bunu bir şekilde çözeceğiz. Çözülecek görünüyor."

#6
Foto - Her kafadan bir ses çıkıyordu! S-400’lerle ilgili iddialara Hulusi Akar’dan yalanlama

Akar, Türkiye'deki hava savunma sistemlerine yönelik Çelik Kubbe Projesi üzerinde çalışmaların devam ettiğini aktardı. "NATO ve ikili anlaşmalar kapsamında bir-iki Patriot bataryası geldi-geliyor Türkiye'ye." diyen Akar, bu konuda farklı ülkelerle de görüşmelerin sürdüğünü belirtti. Akar, ABD'nin Türkiye'nin müttefiki olduğunu, ABD ile çalışmaya gayret gösterdiklerini vurgulayarak, İsrail'in ABD'de yapmaya çalıştığı Türkiye karşıtlığına ilişkin şunları kaydetti:

#7
Foto - Her kafadan bir ses çıkıyordu! S-400’lerle ilgili iddialara Hulusi Akar’dan yalanlama

"Amerika'nın dikkat etmesi gereken konuları var. Bir dost olarak kendilerine, bu İsrail konusunu, İsrail'in çok şımarık davrandığını, İsrail'in Amerika'yı istismar ettiğini, İsrail'in Amerikan parasıyla birtakım işler yapmaya çalıştığını, binlerce insanın ölümüne sebep olduğunu, 70 binden fazla insanın ölmesine sebep olduğunu, binlerce gazeteci, binlerce sağlık personeli, binlerce Birleşmiş Milletler personeli olduğunu, dolayısıyla Amerika'nın bu konuda artık İsrail'in bu şımarıklığına bir 'dur' demesi gerektiğini, bölgedeki istikrarın, bu çatışmanın yayılması, önlenmesi bakımından da bunun şart olduğu, bir şekilde bunun tedbir alması gerektiğini de ifade ettik."

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Yorumlar

S 400 engeli

Türkiye bu füze teknolojisini kapmıştır ve artık onlara gerek yoktur. Onlardan daha iyisini yapmıştır. F- 35 uçakları almak için bu füzeler engel ise, bunlardan bir şekilde kurtulmalıdır. F-35 uçaklarını da teknolojisini kapmak için almalıdırlar. Dikey kalkış, uçaklar için önemlidir. Uçak gemilerine kolaylıkla inmek için. Zaman gelir yazılımını da kendisi oluşturur. AKLETMEZ MİSİNİZ!!!

...

desene Karadeniz de Rusya aktif hale gelecek düşen dronlar vurulan gemiler ...bizim işimiz değil ukrayna yapmıştır..
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