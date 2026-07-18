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Ekonomi
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Altın fiyatları kritik seviyede!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Altın fiyatları kritik seviyede!

Altın fiyatları 4 bin dolar seviyesinde tutunma mücadelesi veriyor. Analistler, Orta Doğu'daki jeopolitik gerilim ve güvenli liman talebinin altına destek sağladığını, ancak zayıf teknik görünüm nedeniyle aşağı yönlü risklerin de sürdüğünü belirtiyor.

#1
Foto - Altın fiyatları kritik seviyede!

Küresel piyasalarda yatırımcıların yakından takip ettiği altın, son günlerde 4 bin dolar seviyesinde sıkışmış durumda. Teknik göstergeler güçlü bir yükseliş sinyali vermese de, jeopolitik riskler ve güvenli liman arayışı fiyatların bu kritik seviyenin üzerinde kalmasını sağlıyor. Uzmanlara göre önümüzdeki birkaç işlem günü, altının yönü açısından belirleyici olabilir.

#2
Foto - Altın fiyatları kritik seviyede!

4 BİN DOLAR NEDEN KRİTİK SEVİYE? Analize göre 4 bin dolar seviyesi yalnızca psikolojik bir eşik değil, aynı zamanda daha önce güçlü destek görevi gören önemli bir fiyat bölgesi olarak öne çıkıyor. Bu nedenle yatırımcılar, altının bu seviyeyi koruyup koruyamayacağını yakından izliyor. Raporda, faiz oranlarındaki düşüş beklentilerinin altını desteklediği belirtilirken, ABD ile İran arasında yaşanan füze geriliminin de güvenli liman talebini artırdığı ifade edildi. Analistler, teknik göstergelerin önemli olduğunu ancak mevcut ortamda jeopolitik gelişmelerin fiyatlamalarda daha belirleyici hale geldiğine dikkat çekiyor. Altının aynı destek bölgesini defalarca test etmesi, alıcıların gücünün zamanla zayıflayabileceğine işaret ediyor. Ayrıca teknik analizde dikkat çeken "ölüm kesişimi" (50 günlük hareketli ortalamanın 200 günlük ortalamanın altına inmesi) izlenmesi gereken sinyaller arasında yer alıyor. Ancak analiste göre asıl belirleyici unsur, piyasanın destek seviyesinde gelen satış baskısını ne kadar absorbe edebileceği olacak.

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Foto - Altın fiyatları kritik seviyede!

3 BİN 900 DOLARIN ALTI YENİ RİSKLER OLUŞTURABİLİR Analizde, altının 3 bin 900 dolar seviyesinin altına gerilemesi halinde satış baskısının hızlanabileceği ve yatırımcıların gözünü 3 bin 500 dolar seviyesine çevirebileceği belirtildi. Buna karşılık jeopolitik tansiyonun yüksek kalması ve tahvil faizlerinin düşük seyretmesi durumunda altının mevcut destek bölgesinde tutunmayı sürdürebileceği ifade edildi. Uzmanlara göre altın piyasası şu anda zayıf teknik görünüm ile güvenli liman talebi arasında sıkışmış durumda. Önümüzdeki seanslarda fiyatın 4 bin dolar desteğini koruyup koruyamayacağı, kısa vadeli yön açısından kritik önem taşıyacak.

#4
Foto - Altın fiyatları kritik seviyede!

Güncel altın satış fiyatları * Gram altın satış fiyatı: 6.093,03 TL * Çeyrek altın satış fiyatı: 10.018,00 TL * Yarım altın satış fiyatı: 20.048,00 TL * Tam altın satış fiyatı: 39.634,23 TL * Cumhuriyet Altını satış fiyatı: 39.906,00 TL * Gremse altın satış fiyatı: 99.389,52 TL * Ons altın satış fiyatı: 4.017,94 Dolar

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Foto - Altın fiyatları kritik seviyede!

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Foto - Altın fiyatları kritik seviyede!

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