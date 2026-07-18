Altın fiyatları kritik seviyede!

4 BİN DOLAR NEDEN KRİTİK SEVİYE? Analize göre 4 bin dolar seviyesi yalnızca psikolojik bir eşik değil, aynı zamanda daha önce güçlü destek görevi gören önemli bir fiyat bölgesi olarak öne çıkıyor. Bu nedenle yatırımcılar, altının bu seviyeyi koruyup koruyamayacağını yakından izliyor. Raporda, faiz oranlarındaki düşüş beklentilerinin altını desteklediği belirtilirken, ABD ile İran arasında yaşanan füze geriliminin de güvenli liman talebini artırdığı ifade edildi. Analistler, teknik göstergelerin önemli olduğunu ancak mevcut ortamda jeopolitik gelişmelerin fiyatlamalarda daha belirleyici hale geldiğine dikkat çekiyor. Altının aynı destek bölgesini defalarca test etmesi, alıcıların gücünün zamanla zayıflayabileceğine işaret ediyor. Ayrıca teknik analizde dikkat çeken "ölüm kesişimi" (50 günlük hareketli ortalamanın 200 günlük ortalamanın altına inmesi) izlenmesi gereken sinyaller arasında yer alıyor. Ancak analiste göre asıl belirleyici unsur, piyasanın destek seviyesinde gelen satış baskısını ne kadar absorbe edebileceği olacak.