  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
'Saldırı ve imha aşamasına geçiyoruz' dedi ve ekledi: Asıl amaç üçüncü dünya savaşı! Tacizci kadından sonra bir de bu patlak verdi: Esnafa ‘illallah’ dedirtti: ‘Bu kadını sakın içeri almayın’ Tarih ve rakam belli oldu! Akaryakıta bir zam daha geliyor Bağcılar'da zehir operasyonu Aralarındaki konuşma komşuları da enseletti Çok konuşulacak hamlemiz dalga etkisi oluşturdu! AB, Türkiye’den duydu, “İlla biz de yapacağız” dedi “Neler oluyor böyle” dedirten haberler art arda geliyor! Malatya’nın ardından o ilimiz de zangır zangır sallandı Sel felaketinin yaraları doğaya nefes aldırarak sarılıyor! O çaya tam 15 bin alabalık bırakıldı! Bu indirimler en çok çocukları sevindirecek! ŞOK'a uzaktan kumandalı akülü araba geliyor Tamı tamına 37 milyar avro olarak açıkladılar! Avrupa, gözünü Türkiye’ye dikti Her kafadan bir ses çıkıyordu! S-400’lerle ilgili iddialara Hulusi Akar’dan yalanlama
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Bir saniye bile düşünmeden o hamleyi yaptı! Gözaltına alınan Oğuzhan Uğur’a ilk darbe Serdar Ortaç’tan

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bir saniye bile düşünmeden o hamleyi yaptı! Gözaltına alınan Oğuzhan Uğur’a ilk darbe Serdar Ortaç’tan

Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur'un Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınmasının ardından, 4 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı'da düzenlenmesi planlanan "Saygı 1" etkinliğiyle ilgili beklenen açıklama Serdar Ortaç'tan geldi. Ünlü şarkıcı, "yaşanan gelişmeler" nedeniyle konseptin iptal edildiğini duyururken, aynı tarih ve aynı mekanda kendisinin sürpriz isimlerle sahnede olacağını belirtti.

#1
Foto - Bir saniye bile düşünmeden o hamleyi yaptı! Gözaltına alınan Oğuzhan Uğur’a ilk darbe Serdar Ortaç’tan

Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur'un Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınmasının ardından, 4 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı'da düzenlenmesi planlanan "Saygı 1" etkinliğiyle ilgili beklenen açıklama Serdar Ortaç'tan geldi. Ünlü sanatçı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla "Saygı 1" konseptinin yaşanan gelişmeler doğrultusunda iptal edildiğini duyurdu.

#2
Foto - Bir saniye bile düşünmeden o hamleyi yaptı! Gözaltına alınan Oğuzhan Uğur’a ilk darbe Serdar Ortaç’tan

Serdar Ortaç paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "4 Ağustos'ta Yenikapı'da gerçekleştirilmesi planlanan 'Saygı 1' konsepti, yaşanan gelişmeler doğrultusunda iptal edilmiştir. Ancak 4 Ağustos'ta Yenikapı'da sizlerle buluşma sözümüz aynen geçerlidir. Aynı tarih ve aynı mekanda, birbirinden değerli sürpriz sanatçı dostlarımın da katılımıyla ' Serdar Ortaç Konseri' ile sahnede olacağım. Tüm sevenlerimi 4 Ağustos'ta Yenikapı'ya bekliyorum."

#3
Foto - Bir saniye bile düşünmeden o hamleyi yaptı! Gözaltına alınan Oğuzhan Uğur’a ilk darbe Serdar Ortaç’tan

Yapılan açıklamaya göre, 4 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı'nda gerçekleştirilecek organizasyon iptal edilmeyecek. "Saygı 1" konsepti rafa kaldırılırken, etkinlik aynı tarih ve aynı mekanda "Serdar Ortaç Konseri" olarak gerçekleştirilecek.

#4
Foto - Bir saniye bile düşünmeden o hamleyi yaptı! Gözaltına alınan Oğuzhan Uğur’a ilk darbe Serdar Ortaç’tan

Oğuzhan Uğur'un öncülüğünde düzenlenmesi planlanan "Saygı 1" organizasyonunda, Serdar Ortaç'ın sevilen şarkılarının farklı sanatçılar tarafından seslendirilmesi planlanıyordu. Son açıklamayla birlikte etkinliğin konsepti değiştirilirken, Serdar Ortaç sürpriz konuk sanatçılarla birlikte sahne alacağını duyurdu.

#5
Foto - Bir saniye bile düşünmeden o hamleyi yaptı! Gözaltına alınan Oğuzhan Uğur’a ilk darbe Serdar Ortaç’tan

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ahbap soruşturması CHP'ye sıçradı: 'Gölge bakan' gözaltına alındı
Gündem

Ahbap soruşturması CHP'ye sıçradı: 'Gölge bakan' gözaltına alındı

Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma genişliyor. CHP'nin gölge bakanı olarak gösterilen eski TÜRMOB Başkanı Emre Kartaloğlu gözalt..
İBB kreş ücretlerine yüzde 60 zam yaptı
Gündem

İBB kreş ücretlerine yüzde 60 zam yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi kreşlerine yüzde 60 zam yapıldı. Zamla birlikte 5 bin lira olan aylık ücret 8 bin liraya yükseldi. ..
Büyük krize hazır olun! Küresel ekonomi ateş çemberinde!
Ekonomi

Büyük krize hazır olun! Küresel ekonomi ateş çemberinde!

Hürmüz'ün ardından Babülmendep Boğazı'nın da risk altına girmesi, küresel ticaret ve enerji piyasalarına ilişkin endişeleri artırdı. Uzmanla..
İletişim Başkanı Duran’dan ‘15 Temmuz 10. Yıl Hatıra Rozeti’ paylaşımı: Bir çiçekten doğan umut, bir milletin iradesine dönüştü!
Gündem

İletişim Başkanı Duran’dan ‘15 Temmuz 10. Yıl Hatıra Rozeti’ paylaşımı: Bir çiçekten doğan umut, bir milletin iradesine dönüştü!

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ankara Gölbaşı'nın endemik sevgi çiçeğinden ilhamla tasarlanan 15 Temmuz 10. Yıl Hatıra Rozeti'nin, hain..
Körfez'de tansiyon zirvede! ABD ordusu beşinci gecede de o kritik noktaları vurdu!
Gündem

Körfez'de tansiyon zirvede! ABD ordusu beşinci gecede de o kritik noktaları vurdu!

Amerika Birleşik Devletleri ordusunun taarruz kararını duyurmasının ardından Orta Doğu'da sıcak saatler yaşanıyor. Mehr Haber Ajansı'nın geç..
12'inci Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
Gündem

12'inci Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

Kamuoyunda “12’nci Yargı Paketi” olarak bilinen kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. Düzenlemeyle icra satışlarınd..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23