Bir saniye bile düşünmeden o hamleyi yaptı! Gözaltına alınan Oğuzhan Uğur’a ilk darbe Serdar Ortaç’tan
Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur'un Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınmasının ardından, 4 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı'da düzenlenmesi planlanan "Saygı 1" etkinliğiyle ilgili beklenen açıklama Serdar Ortaç'tan geldi. Ünlü şarkıcı, "yaşanan gelişmeler" nedeniyle konseptin iptal edildiğini duyururken, aynı tarih ve aynı mekanda kendisinin sürpriz isimlerle sahnede olacağını belirtti.