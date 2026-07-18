ABD çekiliyor, Türkiye gümbür gümbür geliyor: Yeni görevle patron biz olacağız

NATO bünyesinde faaliyet yürüten ABD güçlerinin kademeli olarak bölgeden çekileceğini yazan Yunan basını, bu durumun Ankara'nın iştahını kabarttığını ifade ederek Avrupa savunmasının artık Türkiye'ye bağımlı hale geleceğini bildirdi. Haberde, NATO'nun yeni operasyonel planlamasının, mevcut dengede belirleyici bir değişikliğe işaret ettiği dile getirilerek, Boğaziçi Deniz Komutanlığı'nın kurulması, Karadeniz, Güney Kafkasya ve Doğu Akdeniz'deki operasyonların izlenmesi ve koordinasyondan sorumlu olma görevinin Türkiye'ye verileceği dile getirildi. Haberde ayrıca, Türkiye'ye yeni görevde Yunanistan ve Güney Kıbrıs için tehlikeler bulunduğu aktarıldı ve Atina'nın bu duruma engel olmak için elinden geleni yapması gerektiği ifade edildi.