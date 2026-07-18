  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ABD çekiliyor, Türkiye gümbür gümbür geliyor: Yeni görevle patron biz olacağız Başkan bizzat açıkladı! Amedspor, Icardi transferine son noktayı koydu Altın fiyatları kritik seviyede! Alevler gökyüzünü kapladı! Bandırma'da plastik geri dönüşüm deposunda korkutan yangın! Boykot edilen ünlü fast food zincirinde rezillik! 4 binden fazla kişi hastaneye kaldırıldı Sevenlerini kahreden gelişme! Yavuz Bingöl’den üzücü haber Ahbap'ın on parmağında on hile: Binlerce kişinin kripto parası sıfırlandı Belçika'da 2 bin kişi sıcak havanın kurbanı oldu “Ne hayırlı(!) evlatmış” dedirten itirafı yeniden gündem oldu! Haluk Levent, annesini bile soyup soğana çevirmiş Kardiyologlar ısrarla öneriyor: Damarları çelik gibi yapıyor! 1 porsiyonu bile sıfırlamaya yetiyor
Gündem
5
Yeniakit Publisher
ABD çekiliyor, Türkiye gümbür gümbür geliyor: Yeni görevle patron biz olacağız

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

ABD çekiliyor, Türkiye gümbür gümbür geliyor: Yeni görevle patron biz olacağız

NATO bünyesinde faaliyet yürüten ABD güçlerinin kademeli olarak bölgeden çekileceğini yazan Yunan basını, bu durumun Ankara'nın iştahını kabarttığını ifade ederek Avrupa savunmasının artık Türkiye'ye bağımlı hale geleceğini bildirdi. Haberde, NATO'nun yeni operasyonel planlamasının, mevcut dengede belirleyici bir değişikliğe işaret ettiği dile getirilerek, Boğaziçi Deniz Komutanlığı'nın kurulması, Karadeniz, Güney Kafkasya ve Doğu Akdeniz'deki operasyonların izlenmesi ve koordinasyondan sorumlu olma görevinin Türkiye'ye verileceği dile getirildi. Haberde ayrıca, Türkiye'ye yeni görevde Yunanistan ve Güney Kıbrıs için tehlikeler bulunduğu aktarıldı ve Atina'nın bu duruma engel olmak için elinden geleni yapması gerektiği ifade edildi.

#1
Foto - ABD çekiliyor, Türkiye gümbür gümbür geliyor: Yeni görevle patron biz olacağız

Jeopolitik satranç tahtasının hızla yeniden düzenlendiğini ve Yunanistan'ın yeni verileri yanılsamalar olmadan derhal okuması gerektiğini belirten Yunan medya organlarından Pentapostagma gazetesi, NATO'nun yeni operasyonel planlamasının, mevcut İttifak düzeninde belirleyici bir değişikliğe işaret ettiğini aktardı. Boğaziçi Deniz Komutanlığı'nın kurulması, Karadeniz, Güney Kafkasya ve Doğu Akdeniz'deki operasyonların izlenmesi ve koordinasyonundan sorumlu olma görevinin açıkça Türkiye'ye vereceği dile getirilen haberde, bu kararın, Ankara'yı bölgesel üye devletten İttifak'ın mutlak anlamda merkezi bir oyuncusuna dönüştüreceği vurgulandı.

#2
Foto - ABD çekiliyor, Türkiye gümbür gümbür geliyor: Yeni görevle patron biz olacağız

Bu dönemde ABD'nin Avrupa savunmasındaki rolünü azaltma planının sistematik bir şekilde uygulanmasına tanık olunduğu ifade edilirken, Amerika Birleşik Devletleri'nin, sorumlulukları kademeli olarak Avrupa üye devletlerine devretmeye başladığı aktarıldı. Bu geçiş aşamasında Türkiye'nin, NATO'nun Avrupa kanadında lider bir rol üstlenmeyi planladığı ifade edilerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'daki NATO Zirvesi'nde müttefiklerine Türk Silahlı Kuvvetlerinin muazzam büyüklüğünü hatırlatarak, TSK'yı Avrupa'nın en büyük kara kuvveti olduğunun altını çizdiği belirtildi. Haberde, Ankara'nın, yeteneklerini İttifaka iyi tanıttığı ve Avrupa'yı bu konuda etkisi altına aldığı dile getirildi.

#3
Foto - ABD çekiliyor, Türkiye gümbür gümbür geliyor: Yeni görevle patron biz olacağız

Bu gelişmenin Yunanistan için büyük riskler barındırdığı ifade edilen haberde, Türk liderliğinin hedeflerinin dar NATO yapılarıyla sınırlı kalmayacağı, Avrupa Birliği'nin savunma ve güvenliği için hayati önem taşıyan kararların alındığı masada Ankara'nın yakında yer alabileceği ifade edildi. Böyle bir durumda Ankara'nın, Yunanistan-Türkiye krizi durumunda AB Antlaşması'nın 42. maddesinin (ortak savunma) devreye sokulması adımına engel olabileceği aktarıldı.

#4
Foto - ABD çekiliyor, Türkiye gümbür gümbür geliyor: Yeni görevle patron biz olacağız

Türk diplomasisinin etkili girişimlerinin Yunanistan ile Güney Kıbrıs'ın sahip olduğu bu stratejik avantajı etkisiz hale getirmeye odaklandığı ifade edilen haberde, "Komşularımız, Avrupa güvenlik yapılarına katılım talep ederek bağımsız bir Avrupa savunmasının gelişmesini engellemeye çalışıyorlar" ifadelerine yer verildi. NATO'da yaşanan bu değişime karşı Atina'nın harekete geçmesi talep edilen haberde son olarak, bu planın açık bir ulusal tehlike oluşturduğu dile getirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ahbap’da rezil olan Özlem'den tesettürlülere yalakalık
Gündem

Ahbap’da rezil olan Özlem'den tesettürlülere yalakalık

CHP yandaşı Özlem Gürses, Ahbap skandalı sonrası içine düştüğü itibar bataklığından kurtulmak için akla hayale gelmeyecek algı oyununa giriş..
FETÖ itirafçısından şok eden ifade! 'Yazıcıoğlu'nu ortadan kaldırın' talimatı
Gündem

FETÖ itirafçısından şok eden ifade! 'Yazıcıoğlu'nu ortadan kaldırın' talimatı

Merhum Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin yürütülen çalışmalar, hadisenin arka pla..
Meksika açıklarında 7,3 ve 5,3 büyüklüğünde deprem oldu
Dünya

Meksika açıklarında 7,3 ve 5,3 büyüklüğünde deprem oldu

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, Meksika'nın Aquiles Serdan bölgesinin 48 kilometre güneybatısında 7,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini b..
Büyük krize hazır olun! Küresel ekonomi ateş çemberinde!
Ekonomi

Büyük krize hazır olun! Küresel ekonomi ateş çemberinde!

Hürmüz'ün ardından Babülmendep Boğazı'nın da risk altına girmesi, küresel ticaret ve enerji piyasalarına ilişkin endişeleri artırdı. Uzmanla..
New York borsasına güvenen zarar etti
Ekonomi

New York borsasına güvenen zarar etti

Amerika Birleşik Devletleri'nde işlem gören New York borsasına güvenen yatırımcılar bugün zarar etti. New York borsası, çip hisselerindeki s..
Bütün Karadeniz'in beklediği haber geldi: Fındık işçisinin yevmiyesi belli oldu!
Gündem

Bütün Karadeniz'in beklediği haber geldi: Fındık işçisinin yevmiyesi belli oldu!

Fındık hasadı öncesi hem fındık sahipleri hem de binlerce fındık işçisinin beklediği ücret tarifesi açıklandı. Günlük işçi yevmiyesi 1750 li..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23