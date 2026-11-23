Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 17-18 Kasım 2026 tarihlerinde düzenlediği kongre kapsamında açılan sergi, 17-23 Kasım tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırladı. Sergide Göbeklitepe, Karahantepe, Sefertepe ve Sayburç kazılarında bulunan, Şanlıurfa Müzesi Müdürlüğü envanterine kayıtlı eserler yer aldı. Çanak Çömleksiz Neolitik Dönem’e (MÖ 10.000-7.000) tarihlenen bu eserler arasında insan ve hayvan heykelleri, figürinler, taş kaplar, tabaklar ve süs eşyaları vardı.