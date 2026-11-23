Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) artan savunma harcamaları ve silahlanma adımları üzerine değerlendirmelerde bulunan Rum ekonomist Yorgos Kumullis, bütçe artışlarının ve İsrail'den alınan Barak MX hava savunma sisteminin Türkiye ile askeri güç dengesini değiştirmeyeceğini belirtti. 2027 savunma bütçesinin 680 milyon avroya çıkarılması ile AB'nin SAFE programı kapsamındaki 1,2 milyar avroluk krediye dikkat çeken Kumullis, nüfus ve ekonomik kapasite farkı sebebiyle Türkiye ile askeri alanda rekabet edilemeyeceğini ifade etti.