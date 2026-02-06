Uzmanından kritik uyarı! Türkiye'de deprem tehlikesi büyüyor
Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Türkiye diri fay haritasında değişiklik olacağını belirtip, "Türkiye'de özellikle 2023'teki büyük depremden sonra faylar sıfırdan ele alındı. Haritamızda yer almayan diri faylar var mı diye güncelleniyor. Türkiye yeni diri fay haritası, önümüzdeki aylarda açıklanacak. Buna göre Türkiye'deki diri fay sayısında artış olduğunu söyleyebiliriz. Yani 485 tane olan diri fayımız 600'ün üzerine çıkmış olacak. Bu durumda Türkiye'deki deprem tehlikemiz artmış oluyor" açıklamasını yaptı.