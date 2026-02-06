  • İSTANBUL
Gündem
7
Yeniakit Publisher
Bükemedikleri eli öptüler! Selçuk Bayraktar'ın sözleri akıllara geldi: SİHA'ya ihtiyacınız olursa ve biz vermezsek sizin için çok şey değişir
Ömer Gülhan Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Bükemedikleri eli öptüler! Selçuk Bayraktar'ın sözleri akıllara geldi: SİHA'ya ihtiyacınız olursa ve biz vermezsek sizin için çok şey değişir

Kanada'nın Karabağ'da Bayraktar SİHA'ların kullanılmasını gerekçe göstererek 2021 yılında aldığı "Türkiye’ye yönelik askeri ihracat izinlerini" iptal etme kararıyla keşif-gözetleme ve hedefleme fonksiyonlarını yerine getiren ve savunma sanayi için kritik bir ürün olan hedefleme podu Wescam'in ihracatı yasaklanmıştı. Çok geçmeden Türkiye ASELFLIR 500'ü üreterek ambargoya müthiş bir yanıt verdi. Geçen beş yılın ardından Kanada'dan Türkiye ile savunma alanında işbirliği mesajı paylaşılırken akıllara Baykar lideri Selçuk Bayraktar'ın o sözleri geldi.

#1
Foto - Bükemedikleri eli öptüler! Selçuk Bayraktar'ın sözleri akıllara geldi: SİHA'ya ihtiyacınız olursa ve biz vermezsek sizin için çok şey değişir

Kanada Dışişleri Bakanı Marc Garneau, Dağlık Karabağ'da Bayraktar SİHA'ların kullanılmasını gerekçe göstererek, ülkesinin geçen yıl askıya aldığı "Türkiye’ye yönelik askeri ihracat izinlerini" iptal ettiğini duyurmuştu.

#2
Foto - Bükemedikleri eli öptüler! Selçuk Bayraktar'ın sözleri akıllara geldi: SİHA'ya ihtiyacınız olursa ve biz vermezsek sizin için çok şey değişir

Türkiye verilmeyen Wescam'lerin yerine ASELFLIR 500'ü üretmeyi başararak ambargolara net bir yanıt verdi. Aradan beş yıl geçerken Kanada Başbakanı Mark Carney'den Türkiye ile savunma alanında işbirliği mesajı geldi.

#3
Foto - Bükemedikleri eli öptüler! Selçuk Bayraktar'ın sözleri akıllara geldi: SİHA'ya ihtiyacınız olursa ve biz vermezsek sizin için çok şey değişir

Vaughan’da düzenlenen basın toplantısında konuşan Carney, "Birkaç hususun altını çizmek isterim. Bunlardan biri, Türkiye’nin NATO’da hayati bir ortak olmasıdır. Aynı zamanda dünyanın çok önemli ve zaman zaman zorlu bir bölgesinde kilit bir ortaktır” dedi.

#4
Foto - Bükemedikleri eli öptüler! Selçuk Bayraktar'ın sözleri akıllara geldi: SİHA'ya ihtiyacınız olursa ve biz vermezsek sizin için çok şey değişir

İş birliğinin savunma ve nükleer alanları da kapsayabileceğini söyleyen Carney, ilişkilerin kapsamının oldukça geniş olduğuna işaret etti. Carney, "Buradayken şu gözlemi de yapmak isterim: Türkiye, ileri üretim dahil olmak üzere küresel ölçekte imalatın lider ülkelerinden biridir. Hiç kuşku yok ki birlikte çalışabileceğimiz alanlar var" değerlendirmesinde bulundu.

#5
Foto - Bükemedikleri eli öptüler! Selçuk Bayraktar'ın sözleri akıllara geldi: SİHA'ya ihtiyacınız olursa ve biz vermezsek sizin için çok şey değişir

İşte bu açıklamaların ardından akıllara Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın Kanada ile ilgili geçmişte sarf ettiği sözler geldi.

#6
Foto - Bükemedikleri eli öptüler! Selçuk Bayraktar'ın sözleri akıllara geldi: SİHA'ya ihtiyacınız olursa ve biz vermezsek sizin için çok şey değişir

Bayraktar yaptığı açıklamada, "Kanada bize ambargo uyguladığında biz onlara “Siz bugün bunu bize vermiyorsunuz, bizim için bir şey değişmeyecek ama yarın sizin SİHA'ya ihtiyacınız olursa ve biz vermezsek sizin için çok şey değişir” dedim" ifadelerini kullanmıştı. Geçen zamanın ardından Kanada'nın 'Bükemediğin eli öpeceksin' pozisyonuna geldiği gerçeği ortaya çıkıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ata

osmanlının ayak sesleri... osmanlı savaş tekniklerinde kat kat ilerideydi yeniçeriler yatışa geçesiye kadar...
