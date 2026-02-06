Bükemedikleri eli öptüler! Selçuk Bayraktar'ın sözleri akıllara geldi: SİHA'ya ihtiyacınız olursa ve biz vermezsek sizin için çok şey değişir
Kanada'nın Karabağ'da Bayraktar SİHA'ların kullanılmasını gerekçe göstererek 2021 yılında aldığı "Türkiye’ye yönelik askeri ihracat izinlerini" iptal etme kararıyla keşif-gözetleme ve hedefleme fonksiyonlarını yerine getiren ve savunma sanayi için kritik bir ürün olan hedefleme podu Wescam'in ihracatı yasaklanmıştı. Çok geçmeden Türkiye ASELFLIR 500'ü üreterek ambargoya müthiş bir yanıt verdi. Geçen beş yılın ardından Kanada'dan Türkiye ile savunma alanında işbirliği mesajı paylaşılırken akıllara Baykar lideri Selçuk Bayraktar'ın o sözleri geldi.