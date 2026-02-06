Bükemedikleri eli öptüler! Selçuk Bayraktar'ın sözleri akıllara geldi: SİHA'ya ihtiyacınız olursa ve biz vermezsek sizin için çok şey değişir

Bayraktar yaptığı açıklamada, "Kanada bize ambargo uyguladığında biz onlara “Siz bugün bunu bize vermiyorsunuz, bizim için bir şey değişmeyecek ama yarın sizin SİHA'ya ihtiyacınız olursa ve biz vermezsek sizin için çok şey değişir” dedim" ifadelerini kullanmıştı. Geçen zamanın ardından Kanada'nın 'Bükemediğin eli öpeceksin' pozisyonuna geldiği gerçeği ortaya çıkıyor.