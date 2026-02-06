Gündem oldu yine: Tayvan ilk Harpoon Gemisavar Füzesi sevkiyatını ABD'den teslim aldı
Doğu Asya ada ülkesi Tayvan, ABD'den teslimatları almayı sürdürüyor.
Tayvan’ın, ABD yapımı kara konuşlu Harpoon gemisavar füze sistemlerine ait sevkiyatları teslim almaya başladığı bildirildi. İlk teslimatların, taraflar arasında daha önce mutabık kalınan takvim doğrultusunda aşamalar hâlinde sürdüğü belirtildi.
Daha önce açıklanan tedarik planlarına göre Tayvan, ABD’den toplam 100 adet kara konuşlu Harpoon Kıyı Savunma Sistemi ile birlikte 400 adet füze tedarik etti. Anlaşma, ABD’nin yabancı askerî satışlar (FMS) kanalı üzerinden onaylandı ve Tayvan’ın kıyılarına yaklaşan su üstü tehditlerine karşı koyma kabiliyetini artırmayı amaçladığı bildirildi.
Teslimatların, Taipei ile Washington arasında üzerinde mutabık kalınan bir takvim doğrultusunda gerçekleştirildiği aktarıldı. Mevcut zaman çizelgesine göre 32 adet tam sistemin 2026 yılı sonuna kadar, kalan 68 sistemin ise 2028’e kadar teslim edilmesi planlanıyor.
Aşamalı teslimat yaklaşımının, eğitim simülatörlerinin sevkiyatı ile ABD’li eğitmenler ve teknik danışmanların görevlendirilmesiyle başladığı belirtildi. Bunu mobil lançerlerin, radar sistemlerinin ve destekleyici teçhizatın teslimatı izliyor. Füzelerin ise son aşamada teslim edileceği, bu yöntemle Tayvanlı birliklerin gerçek mühimmat teslim alınmadan önce eğitim ve entegrasyon sürecini tamamlamasının hedeflendiği aktarıldı.
Tayvan’ın tedarik ettiği kara konuşlu Harpoon füzelerinin, Harpoon gemisavar füze ailesinin modern bir versiyonu olan RGM-84L-4 Block II (U) modeli olduğu bildirildi. Block II konfigürasyonunun, karmaşık kıyı ortamlarında geliştirilmiş güdüm ve hedefleme için tasarlandığı ve hareketli suüstü hedeflerine karşı angajman kabiliyeti sunduğu kaydedildi.
Füzenin azami menziline ilişkin kamuya açık değerlendirmelerin farklılık gösterdiği aktarıldı. Sistemin üreticisi Boeing, füzenin menzilinin 67 deniz milini, yani yaklaşık 124 kilometreyi aştığını belirtti. Tayvan Donanması’nın ise tedarik edilen versiyonun, ABD ordusunun önceki Harpoon modellerine kıyasla daha yüksek performans sunduğunu ifade ettiği, bazı dış tahminlerin ise menzilin 148 kilometrenin üzerinde olduğunu öne sürdüğü bildirildi.
