Uzmanı açıkladı! Altında bu seviye kritik, alım fırsatı verebilir

Uzun, altının kritik seviyesini paylaşarak, alım fırsatının doğabileceğini şu sözlerle açıkladı. “Enflasyona ve savaşa ilişkin endişelerle hafta başında 1998 seviyesine kadar yükselen ons altın, tahvil faizlerinde görülen sert yükselişin ardından bu sabah 1940 bandına çekildi. Küresel piyasalar FED'in önümüzdeki toplantılarda 50 baz puanlık faiz artışı gerçekleştirme olasılığını yeni kabullenmeye ve fiyatlamaya başlamışken, şahin FED üyelerinden Bullard, gerekirse 75 baz puanlık faiz artışını da desteklediğini söyledi ve ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri bu sabah yüzde 3'e dayandı. Faizlerde yükseliş değerli metallere satış getirdi. Diğer taraftan dün IMF, 2022 küresel büyüme tahminini aşağı yönde revize etti ve talebin de aşağı geleceğine yönelik beklentilerle emtia fiyatlarında düşüş kaydedildi. Emtia fiyatlarındaki düşüş de enflasyon endişelerini hafifleterek ons altındaki satışları artırıyor.