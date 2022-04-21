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Ekonomi
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Uzmanı açıkladı! Altında bu seviye kritik, alım fırsatı verebilir

2022-04-21 10:28:56
Uzmanı açıkladı! Altında bu seviye kritik, alım fırsatı verebilir

Altın yatırım ve araştırma uzmanı Esra uzun, savaş ve enflasyona piyasalarını değerlendirerek altın için kritik açıklamalarda bulundu.

#1
Foto - Uzun, altının kritik seviyesini paylaşarak, alım fırsatının doğabileceğini şu sözlerle açıkladı. “Enflasyona ve savaşa ilişkin endişelerle hafta başında 1998 seviyesine kadar yükselen ons altın, tahvil faizlerinde görülen sert yükselişin ardından bu sabah 1940 bandına çekildi. Küresel piyasalar FED'in önümüzdeki toplantılarda 50 baz puanlık faiz artışı gerçekleştirme olasılığını yeni kabullenmeye ve fiyatlamaya başlamışken, şahin FED üyelerinden Bullard, gerekirse 75 baz puanlık faiz artışını da desteklediğini söyledi ve ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri bu sabah yüzde 3'e dayandı. Faizlerde yükseliş değerli metallere satış getirdi. Diğer taraftan dün IMF, 2022 küresel büyüme tahminini aşağı yönde revize etti ve talebin de aşağı geleceğine yönelik beklentilerle emtia fiyatlarında düşüş kaydedildi. Emtia fiyatlarındaki düşüş de enflasyon endişelerini hafifleterek ons altındaki satışları artırıyor.

Uzun, altının kritik seviyesini paylaşarak, alım fırsatının doğabileceğini şu sözlerle açıkladı. “Enflasyona ve savaşa ilişkin endişelerle hafta başında 1998 seviyesine kadar yükselen ons altın, tahvil faizlerinde görülen sert yükselişin ardından bu sabah 1940 bandına çekildi. Küresel piyasalar FED'in önümüzdeki toplantılarda 50 baz puanlık faiz artışı gerçekleştirme olasılığını yeni kabullenmeye ve fiyatlamaya başlamışken, şahin FED üyelerinden Bullard, gerekirse 75 baz puanlık faiz artışını da desteklediğini söyledi ve ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri bu sabah yüzde 3'e dayandı. Faizlerde yükseliş değerli metallere satış getirdi. Diğer taraftan dün IMF, 2022 küresel büyüme tahminini aşağı yönde revize etti ve talebin de aşağı geleceğine yönelik beklentilerle emtia fiyatlarında düşüş kaydedildi. Emtia fiyatlarındaki düşüş de enflasyon endişelerini hafifleterek ons altındaki satışları artırıyor.

#2
Foto - ABD'de tahvil faizlerinin bu denli yükseldiği ve FED'in daha agresif faiz artışı ihtimallerinin masaya yatırıldığı ortamda ons altındaki satış baskısını törpüleyebilecek ana etken Rusya-Ukrayna hattından gelebilecek açıklamalar ve emtia fiyatlarında olası yükselişlerde ortaya çıkabilecek enflasyon endişeleri olabilir. Teknik açıdan ons altında yükseliş potansiyelinin sürdüğü tempo devam ediyor. Geri çekilmelerde 1930 dolar ana destek ve bu seviye üzerinde yükseliş potansiyeli korunuyor. Mevcut hikaye sürdükçe ons altında 1943 dolar ve 1930 dolar desteklerine geri çekilmeler alım fırsatı verebilir. Yükselişlerde ise 1970 dolar ve 2000 dolar seviyeleri kar realizasyonlarının yoğunlaştığı bölgeler olarak karşımıza çıkıyor.

ABD'de tahvil faizlerinin bu denli yükseldiği ve FED'in daha agresif faiz artışı ihtimallerinin masaya yatırıldığı ortamda ons altındaki satış baskısını törpüleyebilecek ana etken Rusya-Ukrayna hattından gelebilecek açıklamalar ve emtia fiyatlarında olası yükselişlerde ortaya çıkabilecek enflasyon endişeleri olabilir. Teknik açıdan ons altında yükseliş potansiyelinin sürdüğü tempo devam ediyor. Geri çekilmelerde 1930 dolar ana destek ve bu seviye üzerinde yükseliş potansiyeli korunuyor. Mevcut hikaye sürdükçe ons altında 1943 dolar ve 1930 dolar desteklerine geri çekilmeler alım fırsatı verebilir. Yükselişlerde ise 1970 dolar ve 2000 dolar seviyeleri kar realizasyonlarının yoğunlaştığı bölgeler olarak karşımıza çıkıyor.

#3
Foto - Gram altında da ons altındaki yükseliş temposunun sürmesiyle beraber yükselen trend korunuyor. Kurda kotasyonların stabilize olmasıyla beraber gram altında fiyatlamalarda ons altın ana katalizör haline geldi. Teknik açıdan 900 TL’ye doğru geri çekilmeler alım fırsatı yaratabilir. Bununla beraber 930 TL yakınlarında da kar realizasyonları takip ediliyor.”

Gram altında da ons altındaki yükseliş temposunun sürmesiyle beraber yükselen trend korunuyor. Kurda kotasyonların stabilize olmasıyla beraber gram altında fiyatlamalarda ons altın ana katalizör haline geldi. Teknik açıdan 900 TL’ye doğru geri çekilmeler alım fırsatı yaratabilir. Bununla beraber 930 TL yakınlarında da kar realizasyonları takip ediliyor.”

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