Hükümete parmak sallaya sallaya büyüyen Koç Holding’den dikkat çeken karar: 4’ünü birden ekledi
Koç Holding'e ait olan dev enerji şirketi Tüpraş, dikkat çeken bir karar aldı.
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Koç Holding'e ait olan dev enerji şirketi Tüpraş, dikkat çeken bir karar aldı.
Tüpraş, ham petrol taşımacılık kapasitesini artırmak amacıyla Güney Kore'de inşa edilecek 4 yeni Suezmax tipi gemi için 370 milyon doları aşan bir anlaşmaya imza attı.
Şirketin deniz yolu taşımacılığı iştiraki Ditaş üzerinden yürütülen stratejik adım kapsamında filoya katılacak yeni gemilerin 2029 yılı içerisinde teslim alınması planlanıyor.
Güney Kore’de inşa edilecek her biri yaklaşık 157 bin DWT taşıma kapasitesine sahip dört yeni Suezmax tipi tankerin toplam yatırım bedeli 370 milyon doların üzerinde. Bu hamle ile şirket, ulusal ve uluslararası deniz taşımacılığı pazarındaki konumunu daha da sağlamlaştırmayı hedefliyor.
Tüpraş’ın deniz taşımacılığı iştiraki Ditaş, yakın zamanda filosuna kattığı T. Riva tankeri ile Türk Kabotajı ve Koç Topluluğu bünyesinde Türk bayraklı en büyük tanker filosuna sahip şirket unvanını elde etmişti. 2029'da teslim alınacak yeni gemilerle birlikte bu liderlik konumu ve lojistik kapasite üst seviyeye taşınacak.
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