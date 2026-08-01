Hükümete parmak sallaya sallaya büyüyen Koç Holding’den dikkat çeken karar: 4’ünü birden ekledi

Güney Kore’de inşa edilecek her biri yaklaşık 157 bin DWT taşıma kapasitesine sahip dört yeni Suezmax tipi tankerin toplam yatırım bedeli 370 milyon doların üzerinde. Bu hamle ile şirket, ulusal ve uluslararası deniz taşımacılığı pazarındaki konumunu daha da sağlamlaştırmayı hedefliyor.