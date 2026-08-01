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Katil İsrail Gazze'de ilaç deposunu vurdu: Ateşkes masada, bombalar sahada!

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Katil İsrail Gazze'de ilaç deposunu vurdu: Ateşkes masada, bombalar sahada!

Katil İsrail ordusu, Gazze’nin orta kesimindeki Deyr el-Belah bölgesinde yer alan bir hastane yakınındaki ilaç deposunu hava saldırısıyla bombaladı.

#1
Foto - Katil İsrail Gazze'de ilaç deposunu vurdu: Ateşkes masada, bombalar sahada!

Aksa Şehitleri Hastanesi yakınında yerinden edilenlerin sığındığı çadır kampında yer alan ilaç deposunun hedef alındığı saldırıda, ilaç deposu yerle bir olurken onlarca çadır yandı ve zarar gördü. İsrail bombardımanı, vurulan ilaç deposunun yanı başındaki Aksa Şehitleri Hastanesi'nde yatan hastalar ve çadır kampı sakinleri arasında büyük bir paniğe yol açtı.

#2
Foto - Katil İsrail Gazze'de ilaç deposunu vurdu: Ateşkes masada, bombalar sahada!

Bölge sakinleri, İsrail ordusunun depoyu bombalamadan birkaç dakika önce tahliye uyarısı yaptığını belirtti. İsrail ordusunun gece saatlerinde Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda da bir kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi yaralanmıştı. Dün de İsrail ordusunun, Gazze'de ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına ilişkin açıklamaların ardından düzenlediği saldırılarda 2 Filistinli yaşamını yitirmiş ve en az 21 kişi yaralanmıştı.

#3
Foto - Katil İsrail Gazze'de ilaç deposunu vurdu: Ateşkes masada, bombalar sahada!

ATEŞKESİN İKİNCİ AŞAMASI İÇİN YOL HARİTASI DUYURULDU: Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nickolay Mladenov, son olarak Hamas'ın ayrıntılı bir yol haritasını kabul ettiğini açıklamıştı. ABD Başkanı Donald Trump da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Barış Kurulunun Hamas ve Gazze'deki diğer silahlı grupların silahlarını bırakması konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

#4
Foto - Katil İsrail Gazze'de ilaç deposunu vurdu: Ateşkes masada, bombalar sahada!

Hamas ise Filistinli gruplarla birlikte, müzakere sürecine ve ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının tamamlanmasına yönelik arabulucuların sunduğu önerilere olumlu yaklaştığını bildirmişti.

#5
Foto - Katil İsrail Gazze'de ilaç deposunu vurdu: Ateşkes masada, bombalar sahada!

Hamas, İsrail'in saldırıları durdurmasının, üzerinde mutabakata varılan hususlara ilişkin takvimin oluşturulmasının temel şartı olduğunu belirtmiş, ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasının İsrail'in birinci aşamadaki yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesine bağlı olduğunu vurgulamıştı. Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi de Gazze Şeridi'nin yönetimini devralmak için kurumsal ve operasyonel hazırlıklarını tamamladığını duyurmuştu.

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