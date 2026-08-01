Markette darbedilen çocuk dehşet anlarını anlattı! Bu nasıl bir canilik, nasıl bir vahşet: 11 yaşındaki sabiyi komalık etti

"GEREKLİ CEZAYI FAZLASIYLA ALMASINI İSTİYORUM" Baba Mahmut D. de oğluna bunu yapanın gerekli cezayı almasını istediğini vurguladı. Oğlunun tedavisinin sürdüğünü belirten baba Mahmut D, şunları kaydetti: "Yazık, çocuklarımız bizim geleceğimiz. İnşallah iyi olmasını istiyoruz. Omuriliğinde çatlak var. Beyin ile deri arasında ödem oluşmuş. Bir dişi kırılmış, yanakları içeriden patlamış. İnsan olan bunu yapmaz. Allah hiçbir babayı böyle durumla sınamasın, kimsenin başına vermesin. Gerekli cezayı fazlasıyla almasını istiyorum. Bugün benim çocuğuma olduysa yarın başka vatandaşın çocuğuna, kızına, hanımına olabilir."