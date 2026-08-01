Markette darbedilen çocuk dehşet anlarını anlattı! Bu nasıl bir canilik, nasıl bir vahşet: 11 yaşındaki sabiyi komalık etti
Mersin’de bir markette ufacık çocuğa acımasızca saldıran maganda dehşet saçtı! Saldırı sonucu beyninde ödem oluşan, omuriliği çatlayan ve dişi kırılan 11 yaşındaki M.A.D., ‘Kaçamadım, köşede kaldım. Ona en ağır cezayı versinler’ diyerek yaşadığı dehşeti anlattı. Yürekleri dağlayan acılı baba ise gözyaşları içinde, ‘Allah hiçbir babayı böyle bir evlat acısıyla, sınavla sınamasın’ diyerek cani saldırgana en ağır cezanın verilmesini istedi.