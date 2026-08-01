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Markette darbedilen çocuk dehşet anlarını anlattı! Bu nasıl bir canilik, nasıl bir vahşet: 11 yaşındaki sabiyi komalık etti

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Markette darbedilen çocuk dehşet anlarını anlattı! Bu nasıl bir canilik, nasıl bir vahşet: 11 yaşındaki sabiyi komalık etti

Mersin’de bir markette ufacık çocuğa acımasızca saldıran maganda dehşet saçtı! Saldırı sonucu beyninde ödem oluşan, omuriliği çatlayan ve dişi kırılan 11 yaşındaki M.A.D., ‘Kaçamadım, köşede kaldım. Ona en ağır cezayı versinler’ diyerek yaşadığı dehşeti anlattı. Yürekleri dağlayan acılı baba ise gözyaşları içinde, ‘Allah hiçbir babayı böyle bir evlat acısıyla, sınavla sınamasın’ diyerek cani saldırgana en ağır cezanın verilmesini istedi.

#1
Foto - Markette darbedilen çocuk dehşet anlarını anlattı! Bu nasıl bir canilik, nasıl bir vahşet: 11 yaşındaki sabiyi komalık etti

Mersin’in Akdeniz ilçesinde akıllara durgunluk veren bir vahşet yaşandı. Barış Mahallesi'ndeki bir markete giren 11 yaşındaki M.A.D., gözü dönmüş şüpheli M.E. tarafından acımasızca darbedildi.

#2
Foto - Markette darbedilen çocuk dehşet anlarını anlattı! Bu nasıl bir canilik, nasıl bir vahşet: 11 yaşındaki sabiyi komalık etti

Mersin'in Akdeniz ilçesinde bir markette uğradığı şiddet nedeniyle omuriliğinde çatlak ve beyninde ödem oluşan 11 yaşındaki M.A.D., tedavi gördüğü hastanede yaşadığı dehşet anlarını anlattı. Başlatılan soruşturmada şüpheli M.E. gözaltına alınırken acılı baba Mahmut D. "Allah hiçbir babayı böyle sınavla sınamasın" dedi. Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde Barış Mahallesi'ndeki bir markette dün şiddete uğraması sonucu yaralanan M.A.D'nin (11), Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Servisinde tedavisi sürüyor.

#3
Foto - Markette darbedilen çocuk dehşet anlarını anlattı! Bu nasıl bir canilik, nasıl bir vahşet: 11 yaşındaki sabiyi komalık etti

“KAÇAMADIM KÖŞEDE KALDIM” M.A.D, olayın arkadaşlarıyla marketten çıkarken başına geldiğini anlattı. Olayın bir kısmını hatırladığını ifade eden M.A.D, şöyle konuştu:

#4
Foto - Markette darbedilen çocuk dehşet anlarını anlattı! Bu nasıl bir canilik, nasıl bir vahşet: 11 yaşındaki sabiyi komalık etti

"Marketten çıkıyorduk, arkadaşlarım 'deli adam geliyor' dedi. Oradaki ablalar 'kaçın' dedi. Onlar kaçtı ben kaçamadım, köşede kaldım. Sonra adam geldi, beni yakaladı. Gerisini hatırlamıyorum. Fırsat bildi, bizi orada tek başımıza yakaladı, darbetti. Cezalandırılmasını istiyorum." M.A.D, şu an kendini iyi hissettiğini belirterek, "Ona sonsuza kadar hapis cezası versinler." dedi.

#5
Foto - Markette darbedilen çocuk dehşet anlarını anlattı! Bu nasıl bir canilik, nasıl bir vahşet: 11 yaşındaki sabiyi komalık etti

"GEREKLİ CEZAYI FAZLASIYLA ALMASINI İSTİYORUM" Baba Mahmut D. de oğluna bunu yapanın gerekli cezayı almasını istediğini vurguladı. Oğlunun tedavisinin sürdüğünü belirten baba Mahmut D, şunları kaydetti: "Yazık, çocuklarımız bizim geleceğimiz. İnşallah iyi olmasını istiyoruz. Omuriliğinde çatlak var. Beyin ile deri arasında ödem oluşmuş. Bir dişi kırılmış, yanakları içeriden patlamış. İnsan olan bunu yapmaz. Allah hiçbir babayı böyle durumla sınamasın, kimsenin başına vermesin. Gerekli cezayı fazlasıyla almasını istiyorum. Bugün benim çocuğuma olduysa yarın başka vatandaşın çocuğuna, kızına, hanımına olabilir."

#6
Foto - Markette darbedilen çocuk dehşet anlarını anlattı! Bu nasıl bir canilik, nasıl bir vahşet: 11 yaşındaki sabiyi komalık etti

OLAY Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca Barış Mahallesi'ndeki markette çocuğa şiddet uygulandığına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine soruşturma başlatılmıştı. Polis ekiplerince olayı gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli M.E. gözaltına alınmıştı. Mersin'de markette çocuğu darbeden şüpheli gözaltına alındı.

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