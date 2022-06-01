2022-06-01 13:55:54 Uzman ve başöğretmenlik eğitim programı başvurusu başladı mı? Uzman öğretmen başöğretmen maaşları ne kadar?
Başöğretmen yazılı sınavından kimler muaf olacak? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınav takvimini yayınlandı. MEB kariyer basamak sınavları kapsamında uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik eğitim programı başvuruları ile Öğretmenlik Kariyer Basamakları yazılı sınavı tarihleri MEB tarafından duyuruldu. Peki uzman öğretmenlik sınavı ne zaman yapılacak? Başöğretmenlik başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak? Uzman öğretmen ve başöğretmenlik maaşı ne kadar olacak? Öğretmen maaşları ne kadar artaca? İşte detaylar.