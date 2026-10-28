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Azerbaycan'daki zulme kayıtsız kalmamıştı: Görevinden istifa eden Oktay Saral'dan dikkat çeken hamle

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Azerbaycan'daki zulme kayıtsız kalmamıştı: Görevinden istifa eden Oktay Saral'dan dikkat çeken hamle

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevinden istifa eden Oktay Saral'ın sosyal medya hesabındaki değişiklikler dikkat çekti.

#1
Foto - Azerbaycan'daki zulme kayıtsız kalmamıştı: Görevinden istifa eden Oktay Saral'dan dikkat çeken hamle

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanlığı görevinden ayrıldığını duyuran Oktay Saral'ın sosyal medya hesabında yaptığı değişiklikler dikkat çekti.

#2
Foto - Azerbaycan'daki zulme kayıtsız kalmamıştı: Görevinden istifa eden Oktay Saral'dan dikkat çeken hamle

Azerbaycan'daki okullarda başörtülü öğrencilerin eğitim hakkına ilişkin açıklamaları nedeniyle gündeme gelen Saral, istifasının ardından X hesabındaki profil bilgilerini güncelledi.

#3
Foto - Azerbaycan'daki zulme kayıtsız kalmamıştı: Görevinden istifa eden Oktay Saral'dan dikkat çeken hamle

Azerbaycan'daki okullarda başörtülü öğrencilerin eğitim hakkına ilişkin açıklamaları nedeniyle gündeme gelen Saral, istifasının ardından X hesabındaki profil bilgilerini güncelledi.

#4
Foto - Azerbaycan'daki zulme kayıtsız kalmamıştı: Görevinden istifa eden Oktay Saral'dan dikkat çeken hamle

Oktay Saral'ın görevinden ayrılmasıyla sonuçlanan tartışmalar, Azerbaycan'daki okullarda başörtülü öğrencilerin karşılaştığı kısıtlamalara ilişkin açıklamalarıyla başlamıştı.

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