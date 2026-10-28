Azerbaycan'daki zulme kayıtsız kalmamıştı: Görevinden istifa eden Oktay Saral'dan dikkat çeken hamle
Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevinden istifa eden Oktay Saral'ın sosyal medya hesabındaki değişiklikler dikkat çekti.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevinden istifa eden Oktay Saral'ın sosyal medya hesabındaki değişiklikler dikkat çekti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanlığı görevinden ayrıldığını duyuran Oktay Saral'ın sosyal medya hesabında yaptığı değişiklikler dikkat çekti.
Azerbaycan'daki okullarda başörtülü öğrencilerin eğitim hakkına ilişkin açıklamaları nedeniyle gündeme gelen Saral, istifasının ardından X hesabındaki profil bilgilerini güncelledi.
Azerbaycan'daki okullarda başörtülü öğrencilerin eğitim hakkına ilişkin açıklamaları nedeniyle gündeme gelen Saral, istifasının ardından X hesabındaki profil bilgilerini güncelledi.
Oktay Saral'ın görevinden ayrılmasıyla sonuçlanan tartışmalar, Azerbaycan'daki okullarda başörtülü öğrencilerin karşılaştığı kısıtlamalara ilişkin açıklamalarıyla başlamıştı.
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