Mete Yarar büyük tehlikeyi 'endişe ediyorum' diyerek açıkladı

"Trump kendi seçmenine 'Bakın, ben göç politikamı uygulamazsam sonumuz Fransa gibi olur' mesajı veriyor. Her ülke kendi sınırlarını korumakla mükelleftir, buna kimse laf edemez. Ancak siz gidip bir inancı hedefe koyarsanız, Müslüman nüfusun artmasını 'potansiyel bir tehdit' olarak gösterirseniz bunun adı nedir? Bir inancın yükselmesi nasıl bir tehlike oluşturabilir? Kendine 'demokrasinin beşiği' diyen Fransa'dan veya Batı'dan bu söylemlere tek bir itiraz bile gelmedi."