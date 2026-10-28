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Mete Yarar büyük tehlikeyi 'endişe ediyorum' diyerek açıkladı

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Mete Yarar büyük tehlikeyi 'endişe ediyorum' diyerek açıkladı

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, ABD Başkanı Donald Trump'ın attığı son adımlarla ilgili olarak önemli bir değerlendirmede bulundu.

#1
Foto - Mete Yarar büyük tehlikeyi 'endişe ediyorum' diyerek açıkladı

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, katıldığı televizyon programında Fransa merkezli başlayan ve Avrupa'ya yayılan toplumsal olayları, Batı dünyasındaki aşırı sağın yükselişini ve ABD eski Başkanı Donald Trump’ın söylemlerini masaya yatırdı. Dünyanın 1. ve 2. Dünya Savaşı öncesindeki atmosferle benzerlikler taşıdığına dikkat çeken Yarar, Batı'daki tehlikeli İslamofobik söylemlere sert tepki gösterdi.

#2
Foto - Mete Yarar büyük tehlikeyi 'endişe ediyorum' diyerek açıkladı

Donald Trump’ın Fransa’daki olayları "İslam ve göçmen sorunu" olarak tanımlamasını eleştiren Mete Yarar, bunun planlı bir algı operasyonu olduğunu ifade etti. Fransa’nın Müslümanlaşacağını iddia ederek İslam'ı bir tehdit odağı haline getirmenin kabul edilemez olduğunu belirten Yarar, şu ifadeleri kullandı:

#3
Foto - Mete Yarar büyük tehlikeyi 'endişe ediyorum' diyerek açıkladı

"Trump'ın bakış açısına bakarsanız bu bir İslam ve göçmen sorunu. Asıl korkulacak ve tehlikeli olan şey tam olarak bu söylemdir. Fransa için 'Müslüman olacak' diyerek İslam’ı bir tehdit olarak ortaya koyuyorlar. Bugün açıp baksınlar; yağma yapanların ne kadarı Müslüman? O belediye binalarını yakanlar aşırı sol gruplar çıktı. Aşırı sağ partilerin, Nazi sempatizanlarının içine hangi Müslüman gider? Hiç ilgisi olmayan bir inanç merkezi, bilinçli olarak hedefe konulmaya çalışılıyor."

#4
Foto - Mete Yarar büyük tehlikeyi 'endişe ediyorum' diyerek açıkladı

Trump’ın bu çıkışla ABD iç politikasına ve seçimlerine yatırım yaptığını vurgulayan Yarar, her ülkenin kendi sınırlarını koruma hakkı olduğunu ancak durumun din Düşmanlığına dönüştürüldüğünü belirtti. Yarar konuşmasını şöyle sürdürdü:

#5
Foto - Mete Yarar büyük tehlikeyi 'endişe ediyorum' diyerek açıkladı

"Trump kendi seçmenine 'Bakın, ben göç politikamı uygulamazsam sonumuz Fransa gibi olur' mesajı veriyor. Her ülke kendi sınırlarını korumakla mükelleftir, buna kimse laf edemez. Ancak siz gidip bir inancı hedefe koyarsanız, Müslüman nüfusun artmasını 'potansiyel bir tehdit' olarak gösterirseniz bunun adı nedir? Bir inancın yükselmesi nasıl bir tehlike oluşturabilir? Kendine 'demokrasinin beşiği' diyen Fransa'dan veya Batı'dan bu söylemlere tek bir itiraz bile gelmedi."

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