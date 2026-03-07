  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Kadın - Aile
10
Yeniakit Publisher
Duş kabinindeki kireç lekeleriyle vedalaşın! Pırıl pırıl duş kabini için 5 dakikada şipşak çözüm...
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Duş kabinindeki kireç lekeleriyle vedalaşın! Pırıl pırıl duş kabini için 5 dakikada şipşak çözüm...

Duş kabinindeki kireç çözümü için 5 dakikada sorunu ortadan kaldırabilirsiniz.

1
#1
Foto - Duş kabinindeki kireç lekeleriyle vedalaşın! Pırıl pırıl duş kabini için 5 dakikada şipşak çözüm...

Duş sonrası kabin camlarında oluşan ve kurudukça imkansız bir hal alan o inatçı lekeler, banyonuzun en büyük kabusu olabilir. Ancak bu baş belası kireçlerden kurtulmak için kimyasallara ihtiyacınız yok. Çözüm, muhtemelen şu an mutfak dolabınızda duran o basit malzemede gizli! İşte duş kabininizi tek hamlede pırıl pırıl yapacak o mucizevi yöntem...

#2
Foto - Duş kabinindeki kireç lekeleriyle vedalaşın! Pırıl pırıl duş kabini için 5 dakikada şipşak çözüm...

Günlük ev işleri içerisinde, en zorlayıcı kısım kireç lekelerinden kurtulmaktır. Özellikle sık sık kullanımdan dolayı ıslak kalan banyolar, düzenli ve doğru yöntemlerle temizlenmediğinde lekelerin ve kirecin en çok görüldüğü yerlerden biridir.

#3
Foto - Duş kabinindeki kireç lekeleriyle vedalaşın! Pırıl pırıl duş kabini için 5 dakikada şipşak çözüm...

Peki, pratik şekilde ve fazla efor harcamadan duş kabinin içerisinde biriken kireçleri anında söküp atmanızın bir yolu olduğunu biliyor muydunuz? İşte mutfaklardan eksik olmayan ve lekelerin düşmanı olan o ürün…

#4
Foto - Duş kabinindeki kireç lekeleriyle vedalaşın! Pırıl pırıl duş kabini için 5 dakikada şipşak çözüm...

Temizlik uzmanları, kireci hızlı ve kolay şekilde temizlemenin en iyi yolunun bir adet limonda saklı olduğunu belirtti.

#5
Foto - Duş kabinindeki kireç lekeleriyle vedalaşın! Pırıl pırıl duş kabini için 5 dakikada şipşak çözüm...

"Basit bir limonla temizlik yapmak, sabun kalıntılarından ve sert su lekelerinden kurtulmanın harika bir yoludur" diyen temizlik uzmanı, duş kabinindeki su lekelerinden kurtulmak için limon ile temizlemeyi önerdi.

#6
Foto - Duş kabinindeki kireç lekeleriyle vedalaşın! Pırıl pırıl duş kabini için 5 dakikada şipşak çözüm...

Limon, kireçle reaksiyona girdiğinde köpüren ve onu hızla eriten sitrik asit içerir. Limonda bulunan bu asit, biriken kalıntıları ve kireçteki mineralleri parçalayarak temizler.

#7
Foto - Duş kabinindeki kireç lekeleriyle vedalaşın! Pırıl pırıl duş kabini için 5 dakikada şipşak çözüm...

Limon suyu, kireçten kurtulmanın güvenli ve doğal bir yolu olarak öne çıkıyor. Bu nedenle sert kimyasal temizleyiciler kullanmadan doğal yöntemlerle temizlik yapmayı sağlar.

#8
Foto - Duş kabinindeki kireç lekeleriyle vedalaşın! Pırıl pırıl duş kabini için 5 dakikada şipşak çözüm...

Bir taze limon, iki adet bez ve beyaz sirke ya da bulaşık deterjanını yanınıza alın. Sabah'a göre; Başlangıç olarak bir limonu ikiye bölün. Bu noktada hazır limon suyu yerine taze limon kullanmak daha etkili olacaktır.

#9
Foto - Duş kabinindeki kireç lekeleriyle vedalaşın! Pırıl pırıl duş kabini için 5 dakikada şipşak çözüm...

Ardından, duş camındaki lekelerin üzerine yarım limonu sürün ve ovma sırasında limonun suyunu tamamen sıkarak temizlendiğinden emin olun. İşiniz bittiğinde, hemen durulamak yerine sitrik asidin kireçteki mineralleri parçalaması için en az 5 dakika boyunca bekletin.

