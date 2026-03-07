ABD’den, Türkiye ile krize sebep olan Patriot’lar için kritik karar: Patır patır sevk etmeye başladılar

ABD Kore Kuvvetleri (USFK), bünyesinde bulunan Patriot füze savunma bataryalarını stratejik bir hamleyle Osan Hava Üssü'ne naklederek Orta Doğu'ya sevk edilmek üzere hazır hale getirdi. Seul merkezli kaynaklar, dev nakliye uçaklarıyla gerçekleştirilen bu hareketliliğin, bölgede artan İran-İsrail gerilimine karşı ABD’nin savunma hattını güçlendirme planının bir parçası olduğunu belirtiyor. Daha önce de nükleer tesis gerilimi sırasında benzer bir kaydırma yapan Washington'ın, bu adımıyla alçak ve orta irtifadaki balistik füze tehditlerine karşı yeni bir baraj kurması bekleniyor.