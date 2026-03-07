ABD’den, Türkiye ile krize sebep olan Patriot’lar için kritik karar: Patır patır sevk etmeye başladılar
Bir dönem ABD ile Türkiye arasında krize sebep olan Patriotlarla ilgili kritik bir gelişme yaşandı.
ABD Kore Kuvvetleri (USFK), bünyesinde bulunan Patriot füze savunma bataryalarını stratejik bir hamleyle Osan Hava Üssü'ne naklederek Orta Doğu'ya sevk edilmek üzere hazır hale getirdi. Seul merkezli kaynaklar, dev nakliye uçaklarıyla gerçekleştirilen bu hareketliliğin, bölgede artan İran-İsrail gerilimine karşı ABD’nin savunma hattını güçlendirme planının bir parçası olduğunu belirtiyor. Daha önce de nükleer tesis gerilimi sırasında benzer bir kaydırma yapan Washington'ın, bu adımıyla alçak ve orta irtifadaki balistik füze tehditlerine karşı yeni bir baraj kurması bekleniyor.
Seul merkezli Yonhap ajansının yerel askeri kaynaklara dayandırdığı haberine göre, USFK, bünyesindeki Patriot füze savunma bataryalarını ülke içinde harekete geçirdi.
Buna göre füze bataryaları, ABD ordusuna ait C-15 ve C-17 nakliye uçaklarıyla, ülkedeki üslerden, Seul'ün güneyindeki Pyeongtaek kentinde konuşlu Osan Hava Üssü'ne taşındı. Haberde, sevkiyatın, ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları sonrası artan çatışma riski nedeniyle "ABD'nin, füze bataryalarını Orta Doğu'ya konuşlandırmaya hazırlandığına" işaret ettiği kaydedildi.
USFK'den iki Patriot füze bataryası, ABD'nin Haziran 2025'te İran'ın nükleer tesislerine yönelik hava saldırıları dolayısıyla Orta Doğu'ya geçici konuşlandırılmış, Ekim 2025'te iade edilmişti.
CNN'in haberinde, İran yapımı insansız hava araçlarının (İHA) ABD için "büyük bir zorluk" olduğu ve mevcut hava savunma sistem ve mühimmat stoklarının hepsini önleyemeyebileceği aktarılmıştı. Alçak ve orta irtifada seyreden balistik füzeleri önlemek üzere tasarlanan Patriot bataryaları, Kuzey Kore tehditlerine karşı USFK bünyesinde kullanılıyor.
