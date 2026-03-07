  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
40 binden fazla restorasyon yaptı Mukaddes Emanet'e gönüllü bakım İşte o püf noktası: Sütlaç yaparken içine nişasta konmalı mı, konmamalı mı? “Şerefsizler çok pişman olacak” demişti! İran’dan Aliyev’i çılgına çevirecek açıklama Petro, Orta Doğu'daki krize değindi: Trump'a 'Netanyahu ile arana mesafe koy' çağrısı En fazla savaş uçağı olan Müslüman ülkeler belli oldu! Türkiye'nin kaç tane var? Karısını iple boğdu! Savunması pes dedirtti Azmetti ve sonunda başardı Şehrin tek kadın otobüs şoförü Türkiye’ye yönelen füzeyi bakın ilk hangi ülke fark etmiş! “Eyvah” deyip hemen haber vermişler Prens Selman düğmeye bastı: Suudi Arabistan'dan İran'a uyarı: Yanlış hesaplamalardan uzak durun Belli oldu: Sadece bir alışkanlık değil: Yürüyüşünüz hakkınızda çok şey anlatıyor
Ekonomi
5
Yeniakit Publisher
Mutfaktaki dev marka iflasın eşiğinde! 29 yıllık Türk gıda firmasının son üç ayı kaldı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Mutfaktaki dev marka iflasın eşiğinde! 29 yıllık Türk gıda firmasının son üç ayı kaldı

Ege bölgesinin 1997 yılından bu yana en kapsamlı gıda ve temizlik ürünleri dağıtım ağını elinde bulunduran Egeden Gıda A.Ş., mali dengelerini korumak amacıyla mahkemeye başvurarak 3 aylık geçici mühlet kararı aldı. İzmir 3. Asliye Ticari Mahkemesi tarafından verilen bu kararla birlikte, dev firmanın borçlarını yapılandırması ve operasyonel verimliliğini yeniden tesis etmesi hedefleniyor. Bölgedeki tedarik zincirinin ana damarlarından biri olan şirketin geleceği, mahkeme denetiminde geçecek olan bu kritik 90 günlük süreç sonunda netleşecek.

#1
Foto - Mutfaktaki dev marka iflasın eşiğinde! 29 yıllık Türk gıda firmasının son üç ayı kaldı

Ege bölgesinin en kapsamlı gıda, kozmetik ve temizlik ürünleri dağıtım firması olan Egeden Gıda 1997 yılından beri bölgesinde güçlü bir dağıtım hizmeti veriyordu. Açıklanan bilgilere göre firma mali dengelerini korumak ve borçlarını yapılandırmayı kolaylaştırmak için İzmir 3. Asliye Ticari Mahkemesine başvurdu.

#2
Foto - Mutfaktaki dev marka iflasın eşiğinde! 29 yıllık Türk gıda firmasının son üç ayı kaldı

İzmir 3. Asliye Ticari Mahkemesi tarafından başvuru adına şirket ve yönetim kurulu başkanı Osman Zeki Özkebapçı hakkında 2 Mart 2026 tarihi itibariyle geçerli olacak 3 geçici yasal mühlet kararı verildi.

#3
Foto - Mutfaktaki dev marka iflasın eşiğinde! 29 yıllık Türk gıda firmasının son üç ayı kaldı

Kararla birlikte bölgedeki en büyük dağıtım tedarik zinciri olan Egeden Gıda'nın borçlarını yapılandırması ve faaliyetlerini sürdürülebilir zemine oturtması bekleniyor. Mahkeme süreci devam ederken firmanın mali tabloları denetlenecek ve operasyonel anlamda verimliliği gözlemlenecek.

#4
Foto - Mutfaktaki dev marka iflasın eşiğinde! 29 yıllık Türk gıda firmasının son üç ayı kaldı

Türkiye'nin önde gelen firmalarının Ege bölgesindeki tedarik zincirini elinde bulunduran ve 1997 yılından bu yana hizmet veren firmanın ekonomik geleceği ve bölgedeki tedarik zincirinin sürekliliği i verilen 3 aylık mühlet içerisinde belirlenmiş olacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsrail'i tutuşturan gelişme! İran ateşledi
Dünya

İsrail'i tutuşturan gelişme! İran ateşledi

Kandan beslenen İsrail ordusu, İran’dan yeni bir füze saldırısı tespit edildiğini duyurdu.

Hırvatistan şımarık İsrailliye ayar çekti
Dünya

Hırvatistan şımarık İsrailliye ayar çekti

Avrupa ülkesi Hırvatistan, terör devleti İsrail'in Zagreb Büyükelçisini, Cumhurbaşkanlığına çağırarak ayar çekti.
İspanya-Portekiz Zirvesi'ne Türkiye damga vurdu
Dünya

İspanya-Portekiz Zirvesi'ne Türkiye damga vurdu

36. İspanya-Portekiz Hükümetler Arası Zirve'nde İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile görüşen Portekiz Başbakanı Luis Montenegro, "Müttefik ve..
Türkiye bir bebek katilinden kurtuldu! Çifte vatandaş Jessica Bahar, İsrail'e sınır dışı edildi!
Gündem

Türkiye bir bebek katilinden kurtuldu! Çifte vatandaş Jessica Bahar, İsrail'e sınır dışı edildi!

Özgürlük Nöbeti platformunun ifşaatıyla kimliği açığa çıkan İsrailli çifte vatandaş Jessica Bahar adlı köpek, Türkiye’de gözaltına alındıkta..
Bahar Feyzan'dan ezber bozan itiraflar! 'Erdoğan dış politikada çok doğru bir strateji kuruyor'
Gündem

Bahar Feyzan'dan ezber bozan itiraflar! 'Erdoğan dış politikada çok doğru bir strateji kuruyor'

Muhalif kimliğiyle tanınan gazeteci Bahar Feyzan, Türkiye'nin son dönemde bölgedeki ateş çemberine rağmen izlediği dış politika stratejisine..
Hokkabazlığın böylesine az rastlanır! CHP'li Sarıgül'den sahtekarlığın övgüsü
Gündem

Hokkabazlığın böylesine az rastlanır! CHP'li Sarıgül'den sahtekarlığın övgüsü

Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, CHP'nin şovmen vekili Mustafa Sarıgül'ün sahtekarlığı övmesine tepki gösterdi...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23