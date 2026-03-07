Mutfaktaki dev marka iflasın eşiğinde! 29 yıllık Türk gıda firmasının son üç ayı kaldı

Ege bölgesinin 1997 yılından bu yana en kapsamlı gıda ve temizlik ürünleri dağıtım ağını elinde bulunduran Egeden Gıda A.Ş., mali dengelerini korumak amacıyla mahkemeye başvurarak 3 aylık geçici mühlet kararı aldı. İzmir 3. Asliye Ticari Mahkemesi tarafından verilen bu kararla birlikte, dev firmanın borçlarını yapılandırması ve operasyonel verimliliğini yeniden tesis etmesi hedefleniyor. Bölgedeki tedarik zincirinin ana damarlarından biri olan şirketin geleceği, mahkeme denetiminde geçecek olan bu kritik 90 günlük süreç sonunda netleşecek.