Mahmud Abbas'ın İran açıklaması şaşırtmadı!
Filistin “Devlet Başkanı” Mahmud Abbas İran’ın Körfez ülkelerine saldırmasını kınadı ancak İsrail ve ABD’nin İran’daki sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırılarına değinmedi.
Filistin “Devlet Başkanı” Mahmud Abbas İran’ın Körfez ülkelerine saldırmasını kınadı ancak İsrail ve ABD’nin İran’daki sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırılarına değinmedi.
ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında can kaybı katlanarak artarken İran'da misilleme saldırılarına devam ediyor. Savaşta bir hafta geride kalırken dünya ülkeleri birçok diplomatik temasta bulunuyor.
Bu kapsamda Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede İran savaşı ve Orta Doğu’daki son gelişmeler ele alındı.
Filistin Yönetimi'nden yapılan açıklamada Abbas'ın komşu Arap ülkelerine yönelik son İran saldırılarını kınadığı belirtildi.
Açıklamaya göre ayrıca Abbas, Suudi Arabistan'ın Filistin halkına verdiği destek nedeniyle Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a teşekkürlerini iletti.
Açıklamada, Abbas'ın ABD ve İsrail saldırılarına ilişkin bir yorum yapıp yapmadığına değinilmedi.
İran'ı kınayan Mahmud Abbas'ın, İsrail ve ABD'ye karşı ağzını açmaması dikkatlerden kaçmadı.
