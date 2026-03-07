Türkiye’ye yönelen füzeyi bakın ilk hangi ülke fark etmiş! “Eyvah” deyip hemen haber vermişler

  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, geçtiğimiz günlerde Türkiye hava sahasını hedef alan bir balistik füzenin imha edilmesinde İncirlik Üssü'nde görev yapan İspanyol birliklerinin kilit rol oynadığını açıkladı. İspanyol Patriot operatörlerinin sağladığı anlık veriler sayesinde, ABD donanmasına ait bir fırkateyn Doğu Akdeniz’de İran kaynaklı füzeyi başarıyla etkisiz hale getirdi. Bu açıklama, İspanya’nın NATO çerçevesindeki taahhütlerini yerine getirmediği yönündeki eleştirilere verilmiş en güçlü sahada yanıt olarak değerlendiriliyor.

İspanya basınında yer alan habere göre Robles, NATO’nun İncirlik Üssü’nde görev yapan İspanyol birliklerinin paylaştığı bilgilerin, ABD donanmasına ait bir fırkateynin Doğu Akdeniz’de İran’dan fırlatıldığı belirtilen füzeyi vurmasına yardımcı olduğunu söyledi.

NATO yetkililerine göre füze, çarşamba günü erken saatlerde ABD savaş gemisinden ateşlenen bir önleyiciyle imha edildi.

İspanyol bakan, İspanyol birliklerinin füzenin düşürülmesini doğrudan gerçekleştirmediğini ancak NATO koordinasyonu kapsamında kritik istihbarat paylaştığını vurguladı. İncirlik’te görev yapan İspanyol birliklerinin Patriot hava savunma sistemi işlettiği de belirtiliyor.

