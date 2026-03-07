Türkiye’ye yönelen füzeyi bakın ilk hangi ülke fark etmiş! “Eyvah” deyip hemen haber vermişler
İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, geçtiğimiz günlerde Türkiye hava sahasını hedef alan bir balistik füzenin imha edilmesinde İncirlik Üssü'nde görev yapan İspanyol birliklerinin kilit rol oynadığını açıkladı. İspanyol Patriot operatörlerinin sağladığı anlık veriler sayesinde, ABD donanmasına ait bir fırkateyn Doğu Akdeniz’de İran kaynaklı füzeyi başarıyla etkisiz hale getirdi. Bu açıklama, İspanya’nın NATO çerçevesindeki taahhütlerini yerine getirmediği yönündeki eleştirilere verilmiş en güçlü sahada yanıt olarak değerlendiriliyor.