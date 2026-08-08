Uzman isimden gram altın için 13 bin TL tahmini!
Altın fiyatlarında yeniden başlayan yükseliş yatırımcıların "Alım için doğru zaman mı?" sorusunu yeniden gündeme taşıdı. ABD'den gelen ekonomik veriler, Fed'e ilişkin beklentiler ve jeopolitik gelişmeler piyasaları hareketlendirirken, Ekonomist Tuna Kaya GZT'ye özel değerlendirmelerde bulundu. Kaya, yükselişin arkasındaki nedenleri tek tek sıraladı, kısa vadede piyasaların takip edeceği en kritik gelişmeyi açıkladı ve gram altının uzun vadeli potansiyeline ilişkin dikkat çeken öngörülerini paylaştı.