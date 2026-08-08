Uzman isimden gram altın için 13 bin TL tahmini!

Altın alınır mı?Yatırımcıların en çok merak ettiği "Bu seviyelerden altın alınır mı?" sorusunu da yanıtlayan Kaya, piyasalarda tek seferde ve tüm sermayeyle işlem yapmanın doğru bir yatırım stratejisi olmadığını söyledi. Özellikle sert yükselişlerin yaşandığı dönemlerde acele karar verilmemesi gerektiğini belirten Kaya, uzun vadeli yatırım düşünen ancak portföyünde yeterli altın bulunmayan yatırımcıların olası teknik düzeltmeleri bekleyerek kademeli alım yapmasının daha sağlıklı olacağını ifade etti. Kaya şu ifadeleri kullandı:"Piyasalarda hiçbir zaman "tek noktadan tüm sermayeyle" alım yapmak doğru bir strateji değildir. Fiyatların kısa sürede dik bir ivmeyle yükseldiği sert ralli dönemlerinde paranın tamamıyla girmek risk barındırır. Eğer portföyünüzde altın oranı düşükse ve uzun vadeli bir yatırım planlıyorsanız, olası kar satışlarını ve teknik düzeltmeleri bekleyip Kademeli Alım stratejisini uygulamak en sağlıklı yaklaşımdır."