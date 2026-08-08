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Ekonomi
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Uzman isimden gram altın için 13 bin TL tahmini!

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Uzman isimden gram altın için 13 bin TL tahmini!

Altın fiyatlarında yeniden başlayan yükseliş yatırımcıların "Alım için doğru zaman mı?" sorusunu yeniden gündeme taşıdı. ABD'den gelen ekonomik veriler, Fed'e ilişkin beklentiler ve jeopolitik gelişmeler piyasaları hareketlendirirken, Ekonomist Tuna Kaya GZT'ye özel değerlendirmelerde bulundu. Kaya, yükselişin arkasındaki nedenleri tek tek sıraladı, kısa vadede piyasaların takip edeceği en kritik gelişmeyi açıkladı ve gram altının uzun vadeli potansiyeline ilişkin dikkat çeken öngörülerini paylaştı.

#1
Foto - Uzman isimden gram altın için 13 bin TL tahmini!

Altın neden yeniden yükselişe geçti? Altın fiyatları, haftanın son işlem gününde yükselişini sürdürerek ocak ayından bu yana en güçlü haftalık performansına yöneldi. Petrol fiyatlarındaki gerileme ve güvenli liman talebindeki artış, değerli metaldeki yükselişi destekledi. Özellikle ons altındaki ivmelenme gram altına da yansırken, "Yükseliş devam edecek mi?", "Altın almak için doğru zaman mı?" ve "Gram altında yeni hedef ne?" soruları gündemin en çok konuşulan başlıkları arasına girdi. Ekonomist Tuna Kaya, GZT'ye yaptığı özel değerlendirmede altın fiyatlarındaki yükselişin geçici bir hareketten ibaret olmadığını belirterek, küresel ekonomide yaşanan gelişmelerin altını desteklemeye devam ettiğini söyledi.

#2
Foto - Uzman isimden gram altın için 13 bin TL tahmini!

Yükselişin arkasında üç kritik neden var Kaya'ya göre altındaki yükselişi besleyen üç temel unsur bulunuyor. Bunların ilki, ABD ekonomisinden gelen istihdam verileri ve Fed'e yönelik beklentiler. ABD'de özel sektör istihdamını gösteren ADP verilerinin zayıf gelmesiyle birlikte piyasalarda Fed'in faiz artırımlarını tamamladığı ve faiz indirim sürecine yaklaşabileceği beklentisi güç kazandı. Faiz getirisi olmayan bir yatırım aracı olan altın ise reel faizlerin gerilediği dönemlerde yatırımcıların daha fazla tercih ettiği varlıklar arasında yer alıyor. İkinci önemli unsur ise jeopolitik riskler. Özellikle Orta Doğu'da devam eden belirsizlikler, Hürmüz Boğazı ve enerji ticaret koridorlarına ilişkin gelişmeler küresel piyasalarda güvenli liman talebini artırıyor. Belirsizliklerin arttığı dönemlerde yatırımcıların riskli varlıklardan çıkarak altına yöneldiğini belirten Kaya, mevcut tabloyu destekleyen faktörlerden birinin de bu olduğunu ifade etti.

#3
Foto - Uzman isimden gram altın için 13 bin TL tahmini!

Üçüncü başlık ise merkez bankalarının altın alımları. Dünya genelinde birçok merkez bankasının rezervlerini çeşitlendirmek amacıyla fiziksel altın alımlarını sürdürdüğünü belirten Kaya, bu durumun ons altın fiyatında güçlü bir taban oluşturduğunu söyledi.

#4
Foto - Uzman isimden gram altın için 13 bin TL tahmini!

'Ana yükseliş trendi sona ermiş değil' Altındaki yükselişin devam edip etmeyeceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kaya, orta ve uzun vadeli görünümün hâlâ yukarı yönlü olduğunu söyledi. Küresel enflasyon baskılarının tamamen ortadan kalkmadığını ve dünya ekonomisindeki yapısal sorunların devam ettiğini belirten Kaya, mevcut şartlarda altındaki ana boğa piyasasının sona erdiğini söylemenin hem teknik hem de temel açıdan doğru olmayacağını ifade etti. Kaya açıklamasında şunları söyledi:

#5
Foto - Uzman isimden gram altın için 13 bin TL tahmini!

"Makroekonomik iklim ve küresel enflasyonist baskılar dikkate alındığında, orta ve uzun vadeli ana yönün yukarı olduğu görülmektedir. Piyasadaki yapısal bozulmalar ve borç yükleri çözülmediği sürece altındaki ana boğa piyasasının tamamlandığını söylemek teknik ve temel açıdan zor görünmektedir."

#6
Foto - Uzman isimden gram altın için 13 bin TL tahmini!

Gözler ABD'den gelecek kritik verilere çevrildi Kısa vadede piyasaların yönünü belirleyecek en önemli gelişmenin ise ABD'de açıklanacak makroekonomik veriler olacağını belirten Kaya, özellikle tarım dışı istihdam ve enflasyon verilerinin yakından takip edilmesi gerektiğini söyledi. Fed yetkililerinden gelecek açıklamaların da büyük önem taşıdığına dikkat çeken Kaya, istihdam piyasasında görülecek belirgin bir yavaşlamanın faiz indirimi beklentilerini güçlendirebileceğini, bunun da altın fiyatlarında yeni bir yükseliş dalgasını tetikleyebileceğini dile getirdi.

#7
Foto - Uzman isimden gram altın için 13 bin TL tahmini!

Gözler ABD'den gelecek kritik verilere çevrildiKısa vadede piyasaların yönünü belirleyecek en önemli gelişmenin ise ABD'de açıklanacak makroekonomik veriler olacağını belirten Kaya, özellikle tarım dışı istihdam ve enflasyon verilerinin yakından takip edilmesi gerektiğini söyledi.Fed yetkililerinden gelecek açıklamaların da büyük önem taşıdığına dikkat çeken Kaya, istihdam piyasasında görülecek belirgin bir yavaşlamanın faiz indirimi beklentilerini güçlendirebileceğini, bunun da altın fiyatlarında yeni bir yükseliş dalgasını tetikleyebileceğini dile getirdi.

#8
Foto - Uzman isimden gram altın için 13 bin TL tahmini!

Altın alınır mı? Yatırımcıların en çok merak ettiği "Bu seviyelerden altın alınır mı?" sorusunu da yanıtlayan Kaya, piyasalarda tek seferde ve tüm sermayeyle işlem yapmanın doğru bir yatırım stratejisi olmadığını söyledi. Özellikle sert yükselişlerin yaşandığı dönemlerde acele karar verilmemesi gerektiğini belirten Kaya, uzun vadeli yatırım düşünen ancak portföyünde yeterli altın bulunmayan yatırımcıların olası teknik düzeltmeleri bekleyerek kademeli alım yapmasının daha sağlıklı olacağını ifade etti. Kaya şu ifadeleri kullandı:

#9
Foto - Uzman isimden gram altın için 13 bin TL tahmini!

"Piyasalarda hiçbir zaman "tek noktadan tüm sermayeyle" alım yapmak doğru bir strateji değildir. Fiyatların kısa sürede dik bir ivmeyle yükseldiği sert ralli dönemlerinde paranın tamamıyla girmek risk barındırır. Eğer portföyünüzde altın oranı düşükse ve uzun vadeli bir yatırım planlıyorsanız, olası kar satışlarını ve teknik düzeltmeleri bekleyip Kademeli Alım stratejisini uygulamak en sağlıklı yaklaşımdır."

#10
Foto - Uzman isimden gram altın için 13 bin TL tahmini!

Altın alınır mı?Yatırımcıların en çok merak ettiği "Bu seviyelerden altın alınır mı?" sorusunu da yanıtlayan Kaya, piyasalarda tek seferde ve tüm sermayeyle işlem yapmanın doğru bir yatırım stratejisi olmadığını söyledi. Özellikle sert yükselişlerin yaşandığı dönemlerde acele karar verilmemesi gerektiğini belirten Kaya, uzun vadeli yatırım düşünen ancak portföyünde yeterli altın bulunmayan yatırımcıların olası teknik düzeltmeleri bekleyerek kademeli alım yapmasının daha sağlıklı olacağını ifade etti. Kaya şu ifadeleri kullandı:"Piyasalarda hiçbir zaman "tek noktadan tüm sermayeyle" alım yapmak doğru bir strateji değildir. Fiyatların kısa sürede dik bir ivmeyle yükseldiği sert ralli dönemlerinde paranın tamamıyla girmek risk barındırır. Eğer portföyünüzde altın oranı düşükse ve uzun vadeli bir yatırım planlıyorsanız, olası kar satışlarını ve teknik düzeltmeleri bekleyip Kademeli Alım stratejisini uygulamak en sağlıklı yaklaşımdır."

#11
Foto - Uzman isimden gram altın için 13 bin TL tahmini!

Altında yükseliş devam edecek mi? Altındaki yükseliş sürse de kısa vadede kâr satışlarının görülebileceğini belirten Kaya, bunun yatırımcılar tarafından yanlış yorumlanmaması gerektiğini söyledi. Sert yükselişlerin ardından yaşanabilecek geri çekilmelerin piyasanın doğal bir parçası olduğunu belirten Kaya, bu hareketlerin bir çöküş değil, yükseliş trendi içerisindeki teknik düzeltmeler olarak değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti. Mevcut makroekonomik şartlarda orta ve uzun vadeli yükseliş görünümünü bozacak güçlü bir sinyal bulunmadığını da sözlerine ekledi.

#12
Foto - Uzman isimden gram altın için 13 bin TL tahmini!

Altında yükseliş devam edecek mi?Altındaki yükseliş sürse de kısa vadede kâr satışlarının görülebileceğini belirten Kaya, bunun yatırımcılar tarafından yanlış yorumlanmaması gerektiğini söyledi.Sert yükselişlerin ardından yaşanabilecek geri çekilmelerin piyasanın doğal bir parçası olduğunu belirten Kaya, bu hareketlerin bir çöküş değil, yükseliş trendi içerisindeki teknik düzeltmeler olarak değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti. Mevcut makroekonomik şartlarda orta ve uzun vadeli yükseliş görünümünü bozacak güçlü bir sinyal bulunmadığını da sözlerine ekledi.

#13
Foto - Uzman isimden gram altın için 13 bin TL tahmini!

Gram altın yatırımcısına "çift motor" uyarısı Gram altın yatırımcılarının yalnızca ons altını takip etmesinin yeterli olmadığını vurgulayan Kaya, fiyatlamada hem ons altının hem de dolar/TL kurunun belirleyici olduğuna dikkat çekti. "Gram altın iki farklı dinamikten besleniyor. Ons altındaki hareket kadar döviz kurundaki değişimler de fiyat üzerinde etkili oluyor." diyen Kaya, yatırımcıların bu iki değişkeni birlikte değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

#14
Foto - Uzman isimden gram altın için 13 bin TL tahmini!

Ayrıca kaldıraçlı işlemler yerine fiziksel altın veya altın fonlarıyla orta ve uzun vadeli yatırım yapılmasının risk yönetimi açısından daha doğru bir yaklaşım olacağını ifade etti. ABD 10 yıllık tahvil faizleri ile reel faizlerdeki değişimin de yakından takip edilmesi gerektiğini belirten Kaya, reel faizler geriledikçe altının güç kazanmaya devam edeceğini söyledi. Portföyün tamamının tek bir yatırım aracına bağlanmaması gerektiğini vurgulayan Kaya, altın, gümüş, hisse senedi ve nakit arasında dengeli bir dağılım yapılmasının olası dalgalanmalara karşı yatırımcıyı koruyacağını belirtti.

#15
Foto - Uzman isimden gram altın için 13 bin TL tahmini!

Gram altın yatırımcısına "çift motor" uyarısıGram altın yatırımcılarının yalnızca ons altını takip etmesinin yeterli olmadığını vurgulayan Kaya, fiyatlamada hem ons altının hem de dolar/TL kurunun belirleyici olduğuna dikkat çekti. "Gram altın iki farklı dinamikten besleniyor. Ons altındaki hareket kadar döviz kurundaki değişimler de fiyat üzerinde etkili oluyor." diyen Kaya, yatırımcıların bu iki değişkeni birlikte değerlendirmesi gerektiğini söyledi.Ayrıca kaldıraçlı işlemler yerine fiziksel altın veya altın fonlarıyla orta ve uzun vadeli yatırım yapılmasının risk yönetimi açısından daha doğru bir yaklaşım olacağını ifade etti. ABD 10 yıllık tahvil faizleri ile reel faizlerdeki değişimin de yakından takip edilmesi gerektiğini belirten Kaya, reel faizler geriledikçe altının güç kazanmaya devam edeceğini söyledi. Portföyün tamamının tek bir yatırım aracına bağlanmaması gerektiğini vurgulayan Kaya, altın, gümüş, hisse senedi ve nakit arasında dengeli bir dağılım yapılmasının olası dalgalanmalara karşı yatırımcıyı koruyacağını belirtti.

#16
Foto - Uzman isimden gram altın için 13 bin TL tahmini!

Yatırımcıların en çok merak ettiği "Gram altın ne kadar yükselebilir?" sorusunu da yanıtlayan Kaya, GZT'ye yaptığı özel açıklamada uzun vadeli beklentisini paylaştı. Kaya, bir yıl ve üzeri vadede gram altının 12 bin ila 13 bin TL seviyelerine ulaşabileceğini öngördüğünü belirterek, yatırımcıların kısa vadeli dalgalanmalara odaklanmak yerine uzun vadeli trendi takip etmeleri gerektiğini söyledi.

#17
Foto - Uzman isimden gram altın için 13 bin TL tahmini!

Değerlendirmesini yatırımcılara önemli bir uyarıyla tamamlayan Kaya, "Trend ile kavga edilmez. Teknik seviyeler ve temel veriler birlikte takip edilmeli, yatırımlar kademeli yapılmalı ve portföy çeşitlendirmesi mutlaka korunmalı." ifadelerini kullandı.

#18
Foto - Uzman isimden gram altın için 13 bin TL tahmini!

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