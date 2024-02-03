Uzman isim tek tek sıraladı! İşte kanseri işaret eden 3 belirti

Doç. Dr. Haksöyler, fark edilebilecek çoğu belirtinin sadece kansere özgü olmayıp farklı hastalıkların işareti olabileceğini de kaydederek, “Örneğin kanamalar; boğazda tahriş, diş eti hastalıkları, mide kanaması veya böbrek taşı gibi nedenlerle olabilirken, şiddetli bir soğuk algınlığı sırtta, göğüste ağrıya yol açabilir. Veya bazı cilt dokularında ödem ya da küçük travmalar nedeniyle şişlikler meydana gelebilir. Bu nedenle kendinizde bir farklılık gördüğünüzde panik olmadan ama durumu ciddiye alarak kontrol olmak önemlidir” şeklinde konuştu. Haksöyler, muhtemel bir kanser tanısında, doğru zamanda ve doğru tedaviler uygulandığında, kaynaklandığı organ ve türü ne olursa olsun yüz güldürücü sonuçlar elde etmenin mümkün olduğunu söyledi.