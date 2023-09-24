Uzman isim tek tek sıraladı! Alzheimer'a karşı önleminizi böyle alın

Yapılan çalışmalarla birlikte özellikle gelişmiş ülkeler olan Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, İngiltere’de Alzheimer hastalığında beklenen hızın düştüğünü anımsatan Prof. Dr. Küsbeci, şöyle devam etti: “Gelişmemiş ülkelerde inanılmaz bir Alzheimer artışı var. Alzheimer, eğitimin en önemli olduğu hastalıklardan bir tanesi. Eğitim düzeyi ne kadar iyiyse bu hastalığın görülmesi de o kadar azalıyor. Gelişmiş ülkeler plastikten uzak, uyku ve çalışma düzenine, beslenmeye ve egzersize önem veriyor. Kitap okuyorlar. Beslenme şartlarının kötü olması, kalp ve şeker hastalığı gibi hastalıkların iyi kontrol edilmemesi, uykuya dikkat edilmemesi, egzersiz yapılmaması, kitap okunmaması gibi sebeplerle gelişmemiş ülkelerdeki oran beklenenin çok üstünde artmaya devam ediyor. Elimizde bu kadar net veriler olduğu için farkındalığı ne kadar artırırsak ülkemizdeki Alzheimer hastalığı görülme oranını o kadar azaltabiliriz. Tüm etkinliklerimizin amacı da bu.”