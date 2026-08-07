Uzman isim tek tek açıkladı: Yaz aylarında böbrek sağlığını korumak için sıvı tüketimine dikkat
Yaz aylarında böbrek sağlığını korumak için sıvı tüketimine dikkat edilmesi uyarısı geldi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Yaz aylarında böbrek sağlığını korumak için sıvı tüketimine dikkat edilmesi uyarısı geldi.
Yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte vücudun sıvı ihtiyacının arttığını belirten Medical Point Gaziantep Hastanesi Nefroloji Uzm. Dr. Garip Bekfilavioğlu, böbrek sağlığını korumak için yeterli ve dengeli sıvı tüketiminin büyük önem taşıdığını söyledi.
Sıcak havalarda terleme yoluyla artan sıvı kaybının böbreklerin çalışma düzenini etkileyebileceğini ifade eden Uzm. Dr. Garip Bekfilavioğlu, özellikle böbrek hastalığı bulunan kişilerin yaz aylarında daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı.
Yaz aylarında vücudun normalden daha fazla sıvı kaybettiğini belirten Uzm. Dr. Garip Bekfilavioğlu, "Böbrekler, vücudun sıvı ve mineral dengesini sağlayan en önemli organlarımızdan biridir. Sıcak havalarda yeterli sıvı alınmaması, böbreklerin daha fazla çalışmasına ve bazı kişilerde böbrek fonksiyonlarının olumsuz etkilenmesine neden olabilir" dedi.
Özellikle açık havada çalışanlar, yoğun fiziksel aktivite yapanlar ve yaşlı bireylerin sıvı kaybı açısından risk altında olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Garip Bekfilavioğlu, gün içerisinde düzenli aralıklarla su tüketilmesi gerektiğini söyledi.
Kronik böbrek hastalarının yaz aylarında daha dikkatli olması gerektiğini belirten Uzm. Dr. Bekfilavioğlu, "Her hastanın sıvı ihtiyacı aynı değildir. Özellikle böbrek yetmezliği, kalp hastalığı veya ödem problemi olan kişiler, ne kadar sıvı tüketmeleri gerektiğini mutlaka hekimlerinin önerileri doğrultusunda belirlemelidir" diye konuştu.
Uzm. Dr. Garip Bekfilavioğlu, hastaların sıcak havalarda ilaç kullanımını veya sıvı tüketimini kendi kararlarıyla değiştirmemeleri gerektiğinin altını çizdi.
"Böbrek taşlarına karşı yaz aylarında önlem alınmalı"
Yaz aylarında böbrek taşı oluşumu riskinin de artabileceğine dikkat çeken Uzm. Dr. Bekfilavioğlu, "Yetersiz su tüketimi idrarın yoğunlaşmasına ve taş oluşumuna zemin hazırlayabilir.
Yeterli su içmek, dengeli beslenmek ve aşırı tuz tüketiminden kaçınmak böbrek sağlığının korunmasına katkı sağlar" ifadelerini kullandı.
Böbrek sağlığı için düzenli kontrollerin önemine de değinen Bekfilavioğlu, "İdrar miktarında azalma, koyu renkli idrar, yan ağrısı, idrar yaparken yanma veya vücutta şişlik gibi belirtiler dikkate alınmalı ve gerekli durumlarda sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır" dedi.
Uzm. Dr. Garip Bekfilavioğlu, yaz aylarında alınacak basit önlemlerle böbrek sağlığının korunabileceğini ve düzenli takiplerin özellikle risk grubundaki hastalar için büyük önem taşıdığını sözlerine ekledi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23