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Sağlık
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Uzman isim tek tek açıkladı: Yaz aylarında böbrek sağlığını korumak için sıvı tüketimine dikkat

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Uzman isim tek tek açıkladı: Yaz aylarında böbrek sağlığını korumak için sıvı tüketimine dikkat

Yaz aylarında böbrek sağlığını korumak için sıvı tüketimine dikkat edilmesi uyarısı geldi.

#1
Foto - Uzman isim tek tek açıkladı: Yaz aylarında böbrek sağlığını korumak için sıvı tüketimine dikkat

Yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte vücudun sıvı ihtiyacının arttığını belirten Medical Point Gaziantep Hastanesi Nefroloji Uzm. Dr. Garip Bekfilavioğlu, böbrek sağlığını korumak için yeterli ve dengeli sıvı tüketiminin büyük önem taşıdığını söyledi.

#2
Foto - Uzman isim tek tek açıkladı: Yaz aylarında böbrek sağlığını korumak için sıvı tüketimine dikkat

Sıcak havalarda terleme yoluyla artan sıvı kaybının böbreklerin çalışma düzenini etkileyebileceğini ifade eden Uzm. Dr. Garip Bekfilavioğlu, özellikle böbrek hastalığı bulunan kişilerin yaz aylarında daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

#3
Foto - Uzman isim tek tek açıkladı: Yaz aylarında böbrek sağlığını korumak için sıvı tüketimine dikkat

Yaz aylarında vücudun normalden daha fazla sıvı kaybettiğini belirten Uzm. Dr. Garip Bekfilavioğlu, "Böbrekler, vücudun sıvı ve mineral dengesini sağlayan en önemli organlarımızdan biridir. Sıcak havalarda yeterli sıvı alınmaması, böbreklerin daha fazla çalışmasına ve bazı kişilerde böbrek fonksiyonlarının olumsuz etkilenmesine neden olabilir" dedi.

#4
Foto - Uzman isim tek tek açıkladı: Yaz aylarında böbrek sağlığını korumak için sıvı tüketimine dikkat

Özellikle açık havada çalışanlar, yoğun fiziksel aktivite yapanlar ve yaşlı bireylerin sıvı kaybı açısından risk altında olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Garip Bekfilavioğlu, gün içerisinde düzenli aralıklarla su tüketilmesi gerektiğini söyledi.

#5
Foto - Uzman isim tek tek açıkladı: Yaz aylarında böbrek sağlığını korumak için sıvı tüketimine dikkat

Kronik böbrek hastalarının yaz aylarında daha dikkatli olması gerektiğini belirten Uzm. Dr. Bekfilavioğlu, "Her hastanın sıvı ihtiyacı aynı değildir. Özellikle böbrek yetmezliği, kalp hastalığı veya ödem problemi olan kişiler, ne kadar sıvı tüketmeleri gerektiğini mutlaka hekimlerinin önerileri doğrultusunda belirlemelidir" diye konuştu.

#6
Foto - Uzman isim tek tek açıkladı: Yaz aylarında böbrek sağlığını korumak için sıvı tüketimine dikkat

Uzm. Dr. Garip Bekfilavioğlu, hastaların sıcak havalarda ilaç kullanımını veya sıvı tüketimini kendi kararlarıyla değiştirmemeleri gerektiğinin altını çizdi.

#7
Foto - Uzman isim tek tek açıkladı: Yaz aylarında böbrek sağlığını korumak için sıvı tüketimine dikkat

"Böbrek taşlarına karşı yaz aylarında önlem alınmalı"

#8
Foto - Uzman isim tek tek açıkladı: Yaz aylarında böbrek sağlığını korumak için sıvı tüketimine dikkat

Yaz aylarında böbrek taşı oluşumu riskinin de artabileceğine dikkat çeken Uzm. Dr. Bekfilavioğlu, "Yetersiz su tüketimi idrarın yoğunlaşmasına ve taş oluşumuna zemin hazırlayabilir.

#9
Foto - Uzman isim tek tek açıkladı: Yaz aylarında böbrek sağlığını korumak için sıvı tüketimine dikkat

Yeterli su içmek, dengeli beslenmek ve aşırı tuz tüketiminden kaçınmak böbrek sağlığının korunmasına katkı sağlar" ifadelerini kullandı.

#10
Foto - Uzman isim tek tek açıkladı: Yaz aylarında böbrek sağlığını korumak için sıvı tüketimine dikkat

Böbrek sağlığı için düzenli kontrollerin önemine de değinen Bekfilavioğlu, "İdrar miktarında azalma, koyu renkli idrar, yan ağrısı, idrar yaparken yanma veya vücutta şişlik gibi belirtiler dikkate alınmalı ve gerekli durumlarda sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır" dedi.

#11
Foto - Uzman isim tek tek açıkladı: Yaz aylarında böbrek sağlığını korumak için sıvı tüketimine dikkat

Uzm. Dr. Garip Bekfilavioğlu, yaz aylarında alınacak basit önlemlerle böbrek sağlığının korunabileceğini ve düzenli takiplerin özellikle risk grubundaki hastalar için büyük önem taşıdığını sözlerine ekledi.

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