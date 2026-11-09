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Uzman isim, kar için net konuştu! İstanbul’a o tarihte beyaz örtü inecek

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Uzman isim, kar için net konuştu! İstanbul’a o tarihte beyaz örtü inecek

İstanbul'da gece saatlerinde 5 dereceye kadar düşen hava sıcaklıklarının hafta sonuna doğru lodos ve Akdeniz kaynaklı sistemlerle birlikte 21 dereceye kadar çıkması beklenirken, Meteoroloji Mühendisi Adil Tek kış tahminlerini paylaştı. Kasım ve aralık ayının ilk haftalarının mevsim normallerinin üzerinde geçeceğini belirten Tek, İstanbul için en yakın kar yağışı olasılığının aralık ayının sonuna işaret ettiğini söyledi. Ülke genelinde çok sert bir kış beklenmediğini, daha ılıman ve yağışlı bir dönemin öngörüldüğünü ifade eden uzman isim, kış boyunca sürpriz soğuk hava dalgalarının da görülebileceğini ekledi.

#1
Foto - Uzman isim, kar için net konuştu! İstanbul’a o tarihte beyaz örtü inecek

İstanbul’da sıcaklıklar gece 5 dereceye kadar düşerken Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, hafta sonuna doğru 21 derecenin görülebileceğini belirtti. Tek, kentte kar yağışı için en yakın olasılığın aralık sonunda göründüğünü, ancak bunun kesin bir tarih olmadığını vurguladı.

#2
Foto - Uzman isim, kar için net konuştu! İstanbul’a o tarihte beyaz örtü inecek

İstanbul’da sıcaklıklar, kuzeyden gelen soğuk havanın etkisiyle mevsim normallerinin altına indi. Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, gece 5-6 dereceye kadar gerileyen sıcaklıkların bugünden itibaren kademeli olarak artmasını beklediklerini söyledi. Tek’in verdiği bilgiye göre kentte gündüz sıcaklıkları 8-11 derece arasında seyretti. Mevsim normallerinin yaklaşık 5-6 derece altındaki bu değerlere kuzeyden esen poyraz da eklenince üşüme hissi arttı.

#3
Foto - Uzman isim, kar için net konuştu! İstanbul’a o tarihte beyaz örtü inecek

Soğuk havanın nedenini açıklayan Tek, Avrupa üzerindeki yüksek basınç alanının doğu tarafında taşınan kutupsal havanın Karadeniz üzerinden İstanbul, Marmara ve yurdun büyük bölümüne ulaştığını belirtti. Geçen çarşambadan bu yana etkili olan sistemin ardından sıcaklıkların yeniden yükselmesi bekleniyor.

#4
Foto - Uzman isim, kar için net konuştu! İstanbul’a o tarihte beyaz örtü inecek

Tek’in İstanbul için paylaştığı sıcaklık tahminleri şöyle: - Bugün sıcaklığın 14 dereceye yükselmesi bekleniyor. - Çarşamba günü sıcaklığın 15 dereceye çıkacağı tahmin ediliyor. - Cuma, cumartesi ve pazar günleri sıcaklığın 21 dereceye kadar ulaşması öngörülüyor. Tek, Orta Akdeniz kaynaklı yeni bir yağışlı sistemin kente ulaşacağını ve bu sistemle birlikte sıcaklıkların da artacağını belirtti.

#5
Foto - Uzman isim, kar için net konuştu! İstanbul’a o tarihte beyaz örtü inecek

Çarşamba ve perşembe günleri ise kentte kuvvetli olmayan, aralıklı yağış geçişleri bekleniyor. Kasım ayında sıcaklıkların artacağını belirten Tek, aralık ayının ilk haftalarında da mevsim normallerinin üzerinde değerler beklediklerini ifade etti. İstanbul’da kar yağışına ilişkin tahminini ise şu sözlerle aktardı: “İstanbul için en yakın kar yağışı olasılığı aralık ayının sonunda görünüyor. Ancak bu kesin bir tarih değil.”

#6
Foto - Uzman isim, kar için net konuştu! İstanbul’a o tarihte beyaz örtü inecek

Tek, aralık ayında yağışlarla birlikte sıcaklıkların mevsim normallerinin 1-2 derece altına düşmesinin soğuk hava girişine ve kar olasılığına işaret ettiğini söyledi. Tahminlerin ilgili tarihler yaklaştıkça netleşeceğini vurguladı.

#7
Foto - Uzman isim, kar için net konuştu! İstanbul’a o tarihte beyaz örtü inecek

Kış mevsimine ilişkin beklentilerini de paylaşan Tek, ocak, şubat ve mart aylarında sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini tahmin ettiklerini belirtti. Sıcak günlerin sayısının fazla olmasının kar yağışı olasılığını azaltabileceğini ifade etti.

#8
Foto - Uzman isim, kar için net konuştu! İstanbul’a o tarihte beyaz örtü inecek

İstanbul’da zeminde tutabilecek kar yağışının birkaç kez görülebileceğini öngören Tek, zaman zaman sert soğuk hava girişleriyle kuvvetli kar yağışının da mümkün olduğunu söyledi. İstanbul ve ülke genelinde çok sert bir kış beklemediklerini, daha ılıman ve bol yağışlı bir dönem öngördüklerini kaydetti.

#9
Foto - Uzman isim, kar için net konuştu! İstanbul’a o tarihte beyaz örtü inecek

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