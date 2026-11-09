Uzman isim, kar için net konuştu! İstanbul’a o tarihte beyaz örtü inecek

İstanbul'da gece saatlerinde 5 dereceye kadar düşen hava sıcaklıklarının hafta sonuna doğru lodos ve Akdeniz kaynaklı sistemlerle birlikte 21 dereceye kadar çıkması beklenirken, Meteoroloji Mühendisi Adil Tek kış tahminlerini paylaştı. Kasım ve aralık ayının ilk haftalarının mevsim normallerinin üzerinde geçeceğini belirten Tek, İstanbul için en yakın kar yağışı olasılığının aralık ayının sonuna işaret ettiğini söyledi. Ülke genelinde çok sert bir kış beklenmediğini, daha ılıman ve yağışlı bir dönemin öngörüldüğünü ifade eden uzman isim, kış boyunca sürpriz soğuk hava dalgalarının da görülebileceğini ekledi.