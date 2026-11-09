Savunma şirketi ile GSM operatörü devi topa girdi: Yerli ve milli akıllı telefondan tarihi haber geldi
Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, ASELSAN ile geliştirilen yerli ve milli akıllı telefonla ilgili heyecanlandıran açıklamalar yaptı.
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Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, ASELSAN ile geliştirilen yerli ve milli akıllı telefonla ilgili heyecanlandıran açıklamalar yaptı.
Türkiye'nin milli teknoloji hamlesi kapsamında telekomünikasyon ve savunma sanayiinin iki devi tarafından yürütülen yerli akıllı telefon projesinde takvim açıklandı.
Türk Telekom ile ASELSAN ortaklığında hayata geçirilen projeye dair son durumu paylaşan Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, merakla beklenen cihazın tanıtım tarihini kamuoyuna duyurdu.
Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, projenin sadece ulusal bir üretimden ibaret olmadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:
ASELSAN ile üzerinde çalıştığımız yerli telefon projesinde önemli bir aşamaya gelmiş bulunuyoruz.Amacımız yalnızca yerli bir telefon ortaya koymak değil. Teknolojisi, donanımı, yazılımı ve kullanıcı deneyimiyle kendi segmentinde güçlü biçimde rekabet edebilecek bir ürün geliştirmek.ASELSAN, Türk Telekom ve TTT İnovasyon iş birliğiyle geliştirilen yerli akıllı telefonun 2027'nin ilk çeyreğinde tanıtılması hedefleniyor. Telefonun en dikkat çekici özelliklerinden birinin uydu haberleşmesi olması.
Yerli telefonun üretim ve geliştirme sürecinde iki kurum arasında kapsamlı bir iş bölümü bulunuyor. Cihazın mühendislik, donanım mimarisi ve üretim operasyonları ASELSAN'ın uzmanlığıyla yürütülürken yazılım entegrasyonu, kullanıcı servisleri, dağıtım ağı ve markalama süreçlerini Türk Telekom üstleniyor.
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