Savunma şirketi ile GSM operatörü devi topa girdi: Yerli ve milli akıllı telefondan tarihi haber geldi

ASELSAN ile üzerinde çalıştığımız yerli telefon projesinde önemli bir aşamaya gelmiş bulunuyoruz.Amacımız yalnızca yerli bir telefon ortaya koymak değil. Teknolojisi, donanımı, yazılımı ve kullanıcı deneyimiyle kendi segmentinde güçlü biçimde rekabet edebilecek bir ürün geliştirmek.ASELSAN, Türk Telekom ve TTT İnovasyon iş birliğiyle geliştirilen yerli akıllı telefonun 2027'nin ilk çeyreğinde tanıtılması hedefleniyor. Telefonun en dikkat çekici özelliklerinden birinin uydu haberleşmesi olması.