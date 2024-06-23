Uzman isim açıkladı! Antarktika'da buzullar bu sebeple yok olabilir

Bölgede yaptıkları örneklemelerde deniz suyu sıcaklığını yüksek olduğunu kaydeden Prof. Dr. Ağırbaş, "Projemizde bu küresel ısınma ve iklim değişikliğine ilk etapta doğrudan tepkiyi veren, canlı gruplar olan organizmaların mevcut durumunu belirleyip, sonrasında ise beraberinde hidrografik parametrelerle cihazıyla ölçtük. Şu an gelinen noktada baktığımız zaman bazı verileri aldık. Hala analizlerimiz devam ediyor. Ama şu aşamada şunu söyleyebiliriz; deniz suyu sıcaklığı gerçekten yüksek derecedeydi. Özellikle adaya indiğimiz ilk zamanlarda atmosferik hava sıcaklığı da sıfır dereceden beş santigrat derecelere kadar çıktığı kayıtlara geçti. Bu değerler bile çok yüksek. Çünkü arzu ettiğimiz bir durum değil. Çünkü buralar dünyamızın sigortaları çünkü iklim regülasyon görevlilerinde, soğuk ve sıcak su akımlarının oluşmasında bu ekosistemler çok önemli. Bu sistemlerinin dengesinin bozulmasını, dünya denizinin bozulması olarak adlandırılabilir" dedi. Bilim seferi kapsamında daha önce risklerden dolayı alınamayan örneklendirmeleri de yapabildiklerini aktaran Ağırbaş, "Bu seneki seferlerimizde Türkiye Dağları Federasyonu Başkanı Profesör Doktor Ersan Başar hocamızın da liderliğiyle beraber King Corsh Adası'ndan itibaren Türk Bilim Kampı'nın olduğu Horseshoe Adası'na kadar olan güzergahta aşağı yukarı 22 noktada ekstra ölçümler alma şansımız oldu. Bunu şöyle kıyaslama imkanı bulabiliriz. Karadeniz kıyısında Hopa'dan tutun, Bulgaristan sınırına kadar olan bir mesafeyi bir gemi yolculuğuyla katettik. Bu noktalarda ara ara ölçümler aldık. Çok büyük bir mesafede çalıştık. Ve daha da önemlisi, önceki yıllarda sefere katılan diğer araştırmacıların deniz buzluğundan dolayı risklerin olduğu adanın güneyinde örnekleme imkanı bulduk. Bu anlamda aslında adanın komple 4 tarafından ölçüm alma imkanı bulduk. Bu adanın korunması, daha doğrusu Antarktika ekosistemine yönelik daha sağlıklı bir veri elde etme imkanı sağlamış olduk" diye konuştu