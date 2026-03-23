Üzerine basılıp geçilen o taş, aslında bir servetmiş! İçini açınca gözlerine inanamadılar

Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Doğada sıradan bir çamur yığını gibi görünen ancak içini açtığınızda büyüleyici kristalleriyle büyüleyen "geode" taşları, koleksiyonerlerin yeni gözdesi haline geldi. Milyonlarca yıllık volkanik hareketlerin mirası olan bu doğa harikaları, dışarıdan hiçbir değer taşımıyor gibi görünse de içindeki mineral yoğunluğuyla yüksek maddi değer sunuyor. Uzmanlar, özellikle nehir yataklarında karşılaşılan bu pürüzlü kayaların mücevherat sektöründe ham madde olarak kapış kapış gittiği konusunda uyarıyor.

Doğada sıradan bir kaya parçası gibi görünen ancak iç yapısında barındırdığı oluşumlarla yüksek değere sahip olan "geot" (geode) taşları, son dönemde hem koleksiyonerlerin hem de takı endüstrisinin odağında yer alıyor. Nehir yataklarında dışı çamurlu ve kiremit rengi bir tabakayla kaplı olan bu taşlar, dışarıdan bakıldığında herhangi bir ekonomik değer taşımıyor gibi görünse de içlerindeki kristal yapıları dikkat çekiyor.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, dış yüzeyi tamamen pürüzlü ve turuncu bir katmanla örtülü olan taşın içinden çıkan mor, pembe ve beyaz kristallerin yüksek kalite standartlarına sahip olduğu görülüyor. Bu tür oluşumlar, içerdikleri mineral yoğunluğuna, renk doygunluğuna ve kristal büyüklüğüne göre yarı değerli taş kategorisinde sınıflandırılıyor. Özellikle berraklığı yüksek olan parçalar, mücevherat sektöründe ve dekoratif objelerin yapımında ham madde olarak kullanılıyor.

Uzmanlar, bu taşların değerini belirleyen en önemli unsurun milyonlarca yıl süren oluşum süreci olduğunu ifade etti. Volkanik hareketlilik sonrası kayaç boşluklarına sızan mineralli suların kristalleşmesiyle meydana gelen bu "hazine" görünümlü yapılar, doğada nadir bulunmaları nedeniyle yüksek piyasa değerine sahip olabiliyor.

Taşın dış kabuğu, içindeki bu kıymetli mineral yapısını dış etkenlerden tamamen koruyarak bozulmadan günümüze ulaşmasını sağlıyor.

