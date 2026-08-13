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Uyuşturucu tacirlerinden akılalmaz yöntem! 2 yaşındaki bebeği zehir sevkiyatına kalkan yaptılar

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Uyuşturucu tacirlerinden akılalmaz yöntem! 2 yaşındaki bebeği zehir sevkiyatına kalkan yaptılar

İstanbul’da uyuşturucu tacirlerinin polisi atlatmak için başvurduğu yöntem pes dedirtti. “Bebekli Kurye” olarak adlandırılan sistemi deşifre eden Narkotik ekipleri, uyuşturucunun bebek arabasındaki mekanizmalı gizli bölmede taşındığını belirledi. İki yaşındaki bebeğin de bulunduğu pusetle uyuşturucu teslimatı yaptıkları tespit edilen Damla K. ile suç ortağı fiziki takibin ardından suçüstü yakalanarak tutuklandı.

#1
Foto - Uyuşturucu tacirlerinden akılalmaz yöntem! 2 yaşındaki bebeği zehir sevkiyatına kalkan yaptılar

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyonlarını aralıksız sürdüren İstanbul Emniyeti'nin düzenlediği son operasyon; gençleri zehirleyen, yuvaları yıkan, insanları batağa ve ölüme sürükleyen uyuşturucu tacirlerinin insanlıklarını ne derece kaybettiklerini adeta gözler önüne serdi.

#2
Foto - Uyuşturucu tacirlerinden akılalmaz yöntem! 2 yaşındaki bebeği zehir sevkiyatına kalkan yaptılar

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; "Bebekli Kurye" adı altında sistem oluşturan uyuşturucu madde satıcılarının çarpıcı sevkiyat ağlarını en ince ayrıntısına kadar deşifre etti. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün tespitlerine göre; sınır tanımayan ve evini uyuşturucu deposuna çeviren uyuşturucu kuryesi Damla K., satışa hazır hale getirilen uyuşturucu maddeleri alıcılara veya suç ortağına teslim ederken iki yaşındaki bebeğini adeta zehir sevkiyatlarına kalkan yaptı.

#3
Foto - Uyuşturucu tacirlerinden akılalmaz yöntem! 2 yaşındaki bebeği zehir sevkiyatına kalkan yaptılar

BEBEĞİ UYUŞTURUCULARIN ÜZERİNE YATIRDI Normal hayatta ve olası bir inceleme durumunda güvenlik kameralarının görüntülerinde dikkat çekmemek için bebeğiyle hayatın doğal akışındaymış gibi davranan Damla K.'nın, uyuşturucu maddeleri teslimatlara pusetle götürdüğü tespit edildi. Hedefi polislere yakalanmamaktı. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; tespitlerin ardından güvenlik kamera görüntülerini de inceledi.

#4
Foto - Uyuşturucu tacirlerinden akılalmaz yöntem! 2 yaşındaki bebeği zehir sevkiyatına kalkan yaptılar

Satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu maddeleri iki yaşındaki bebeğini kullanarak taşıyan Damla K.'nın, İstanbul Küçükçekmece'deki evini "Ana Zula" olarak kullandığı da saptandı. Damla K., suç ortağına götürmeyi planladığı uyuşturucu maddeleri operasyondan hemen önce iki yaşındaki bebeğinin bebek arabasına gizledi.

#5
Foto - Uyuşturucu tacirlerinden akılalmaz yöntem! 2 yaşındaki bebeği zehir sevkiyatına kalkan yaptılar

BEBEK KAOSTAN ETKİLENMESİN DİYE BEKLEDİLER "Buluşma Noktası" olarak kameraların görmediği kör noktaları seçen ve pusetteki uyuşturucuların üzerine bebeğini de yerleştiren Damla K. teslimatı yaptı. Damla K. ve uyuşturucu maddeleri teslim ettiği suç ortağı Yıldırım K.'yı adım adım fiziki takiple izleyen İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; teslimat anında baskın yapma imkânları olmasına rağmen iki yaşındaki bebeğin operasyon kaosundan psikolojik olarak etkilenmemesi için taktiksel bir sabır gösterdi.

#6
Foto - Uyuşturucu tacirlerinden akılalmaz yöntem! 2 yaşındaki bebeği zehir sevkiyatına kalkan yaptılar

Damla K.'nın bebek aracıyla buluşma noktasından biraz uzaklaşmasına müsaade edildi ve iki suç ortağı birbirinden tamamen koptuktan sonra eş zamanlı olarak operasyon yapıldı.

#7
Foto - Uyuşturucu tacirlerinden akılalmaz yöntem! 2 yaşındaki bebeği zehir sevkiyatına kalkan yaptılar

Yıldırın K. bindiği aracında, kadın uyuşturucu kuryesi Damla K. ise farklı bir noktada "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan dolayı yakalanarak gözaltına alındı.

#8
Foto - Uyuşturucu tacirlerinden akılalmaz yöntem! 2 yaşındaki bebeği zehir sevkiyatına kalkan yaptılar

ZEHİRLER MEKANİZMALI GİZLİ ZULADAN ÇIKTI Damla K.'nın İstanbul Küçükçekmece'deki adresinde ve Yıldırım K.'nın aracında arama yapıldı. Yıldırım K.'nın, Damla K.'dan teslim aldığı uyuşturucuları aracına özel olarak yaptırdığı "Mekanizmalı Zula" bölmesine yerleştirdiği tespit edildi. Aramalara hassas burunlu ve özel eğitimli Narkotik Dedektör Köpekleri de katıldı.

#9
Foto - Uyuşturucu tacirlerinden akılalmaz yöntem! 2 yaşındaki bebeği zehir sevkiyatına kalkan yaptılar

Araçta ve Damla K.'nın ikamet adresinde yapılan detaylı aramalarda bir kilo 710 gram Esrar maddesi ve 410 gram Kokain maddesi olmak üzere toplam iki kilo 110 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

#10
Foto - Uyuşturucu tacirlerinden akılalmaz yöntem! 2 yaşındaki bebeği zehir sevkiyatına kalkan yaptılar

İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen iki suç ortağı da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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