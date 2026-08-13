Uyuşturucu tacirlerinden akılalmaz yöntem! 2 yaşındaki bebeği zehir sevkiyatına kalkan yaptılar
İstanbul’da uyuşturucu tacirlerinin polisi atlatmak için başvurduğu yöntem pes dedirtti. “Bebekli Kurye” olarak adlandırılan sistemi deşifre eden Narkotik ekipleri, uyuşturucunun bebek arabasındaki mekanizmalı gizli bölmede taşındığını belirledi. İki yaşındaki bebeğin de bulunduğu pusetle uyuşturucu teslimatı yaptıkları tespit edilen Damla K. ile suç ortağı fiziki takibin ardından suçüstü yakalanarak tutuklandı.