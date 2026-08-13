  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Beşiktaş play-off için sahaya çıkıyor! İşte muhtemel 11’ler Kayserispor'da dev derbi mesaisi başladı! Atila Gerin'den kararlılık mesajı! Mars'ta bilim dünyasını şaşırtan keşif! Bakın neyin temelini buldular Avrupa’da elektrik şebekesi sınavı! Herkes Güneş Tutulması’nı konuşuyor ama asıl etki gözden kaçtı Akaryakıt devinden beklenmedik hamle: Tüm benzin pompalarını söküp bakın ne koydular Plastiği denize taşıyorlar Akdeniz’i kirletenler nehirlermiş! 'Son aşamaya gelindi' diyerek duyurdu: Suudi Arabistan Türkiye'den kritik savunma silahını satın alacak Füze ve İHA’ların yüzde 75'ten fazlası henüz kullanılmadı İran’dan büyük meydan okuma Uyuşturucu tacirlerinden akılalmaz yöntem! 2 yaşındaki bebeği zehir sevkiyatına kalkan yaptılar
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Teröristbaşının fotoğrafı 10 ay sonra yayınlanmıştı: Öcalan'ın önündeki kutularda bakın ne varmış

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Teröristbaşının fotoğrafı 10 ay sonra yayınlanmıştı: Öcalan'ın önündeki kutularda bakın ne varmış

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan uzun bir aradan sonra kameralara poz verdi. Öcalan'ın verdiği pozda masadaki kutuların gizemi çözdüldü.

#1
Foto - Teröristbaşının fotoğrafı 10 ay sonra yayınlanmıştı: Öcalan'ın önündeki kutularda bakın ne varmış

Öcalan'ın İmralı Cezaevi'nde ailesiyle bir araya geldiği ziyaretin fotoğrafı 10 ay sonra gün yüzüne çıktı. Bugüne kadarki en kalabalık aile ziyareti olduğu belirtilen fotoğraf karesi, Öcalan'ın kendi isteği üzerine çekildi.

#2
Foto - Teröristbaşının fotoğrafı 10 ay sonra yayınlanmıştı: Öcalan'ın önündeki kutularda bakın ne varmış

İmralı Cezaevi'nde tutuklu bulunan terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın bugüne kadar yalnızca siyasi heyetler (DEM Parti heyetleri) ile çekilmiş fotoğrafları kamuoyuna yansımıştı. İlk kez bir aile ziyaretine ait olan bu fotoğraf, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili ve Öcalan’ın yeğeni Ömer Öcalan tarafından sosyal medya üzerinden paylaşıldı.

#3
Foto - Teröristbaşının fotoğrafı 10 ay sonra yayınlanmıştı: Öcalan'ın önündeki kutularda bakın ne varmış

Kayıtlara göre 31 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirilen ziyarette çekilen fotoğrafta; Öcalan'ın kız kardeşi Fatma Öcalan ile yeğenleri Ömer Öcalan, Berfin Öcalan ve Ali Öcalan yer alıyor.

#4
Foto - Teröristbaşının fotoğrafı 10 ay sonra yayınlanmıştı: Öcalan'ın önündeki kutularda bakın ne varmış

Ortaya çıkan fotoğrafın arka planına dair detaylar da dikkat çekti. Söz konusu görüşmenin, Öcalan ailesinin bugüne kadar İmralı'ya gerçekleştirdiği en kalabalık ziyaret olduğu ifade edildi. Ayrıca bu tarihi ziyaretin ölümsüzleştirilmesi ve fotoğrafın çekilmesi talebinin bizzat Abdullah Öcalan'dan geldiği aktarıldı.

#5
Foto - Teröristbaşının fotoğrafı 10 ay sonra yayınlanmıştı: Öcalan'ın önündeki kutularda bakın ne varmış

Ömer Öcalan'ın paylaştığı fotoğrafta dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise masanın üzerinde duran kutular oldu. Edinilen bilgilere göre; Öcalan'ın hemen önünde yer alan bu kutuların içinde kendisine hediye edilen çeşitli kalemler ve tespihler bulunuyor. Öcalan'ın, bu kutulardaki hediyeleri zaman zaman kendisini ziyarete gelen isimlere dağıttığı öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hakan Fidan'dan yardım istiyorlar: Umre yapan Türk aile Mekke’de cezaevine konuldu!
Gündem

Hakan Fidan'dan yardım istiyorlar: Umre yapan Türk aile Mekke’de cezaevine konuldu!

Yazar Sinan Akyüz, Eskişehirli bir ailenin yaklaşık 5,5 aydır Mekke’de bulunduğunu ve 20 Ağustos’ta görülecek duruşmada yeniden hapse girme ..
Sağlık Bakanlığı'ndan stratejik hamle!
Sağlık

Sağlık Bakanlığı'ndan stratejik hamle!

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Japonya Temsilciler Meclisi Sağlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Daimi Komisyonu Başkanı Masaki Ogushi ve berab..
Siyonistleri sevindiren Kolombiya’ya Türkiye’den sert kınama
Dünya

Siyonistleri sevindiren Kolombiya’ya Türkiye’den sert kınama

Dışişleri Bakanlığı, Kolombiya’nın işgal altındaki Golan Tepeleri’ne ilişkin açıklamasına sert tepki gösterdi. İsrail işgalini meşrulaştırma..
Sapık zihniyetin çocuklara yönelik ahlaksızlığına Emniyet'ten neşter! Yurt dışına kaçan şüpheli için adli işlem!
Gündem

Sapık zihniyetin çocuklara yönelik ahlaksızlığına Emniyet'ten neşter! Yurt dışına kaçan şüpheli için adli işlem!

Kendilerini "Türkiye'nin ilk trans kız grubu" olarak tanıtan "Chakma" isimli yapının sosyal medyadaki çocuklara yönelik skandal açıklamaları..
Mekke Anlaşması'nda Mısır neden yok? Perde arkası belli oldu!
Gündem

Mekke Anlaşması'nda Mısır neden yok? Perde arkası belli oldu!

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması ile yeni ortak savunma mekanizması hayata geçirilirken, süreç boyunc..
Aliyev’den Zengezur Koridoru açıklaması! Avrupa nefes alabilir
Dünya

Aliyev’den Zengezur Koridoru açıklaması! Avrupa nefes alabilir

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Zengezur Koridoru’nun kara ve demir yoluyla sınırlı kalmayacağını açıkladı. Koridordan fiber optik ka..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23