Teröristbaşının fotoğrafı 10 ay sonra yayınlanmıştı: Öcalan'ın önündeki kutularda bakın ne varmış

Ömer Öcalan'ın paylaştığı fotoğrafta dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise masanın üzerinde duran kutular oldu. Edinilen bilgilere göre; Öcalan'ın hemen önünde yer alan bu kutuların içinde kendisine hediye edilen çeşitli kalemler ve tespihler bulunuyor. Öcalan'ın, bu kutulardaki hediyeleri zaman zaman kendisini ziyarete gelen isimlere dağıttığı öğrenildi.