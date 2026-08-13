Türkiye'nin burnunun dibinde sıcak saatler: 20'den fazla İHA ele geçirildi
Irak'ta sıcak saatler yaşanıyor. Ülkedeki istihbarat ve güvenlik birimlerinin ortak gerçekleştirdiği operasyonda 20'den fazla insansız hava aracı bulundu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Irak'ta sıcak saatler yaşanıyor. Ülkedeki istihbarat ve güvenlik birimlerinin ortak gerçekleştirdiği operasyonda 20'den fazla insansız hava aracı bulundu.
Irak resmi ajansı INA'nın haberine göre, istihbarat bilgilerini değerlendiren Irak Federal İstihbarat ve Soruşturma Ajansı ekipleri, başkent Bağdat'ta İHA'lara yönelik bir operasyon düzenledi.
Operasyonda, "yasal olmayan ve hangi amaçla kullanılacağı bilinmeyen" 20'den fazla insansız hava aracı (İHA) ele geçirildi. Güvenlik güçleri, ele geçirilen araçların kullanım amacı ve kimler tarafından temin edildiğine ilişkin inceleme başlattı.
Operasyon kapsamında olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 4 kişi de gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtilirken, ele geçirilen İHA'ların nerede ve ne amaçla kullanılmasının planlandığının belirlenmesi için soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.
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