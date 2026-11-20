Uzmanlar, krampların sıklığı ve şiddeti arttığında, mutlaka bir sağlık profesyoneline başvurulması gerektiğini vurgulamaktadır. Hafif masaj, düzenli egzersiz ve yeterli su tüketimi, krampları azaltmaya yardımcı olabilir. Kramplara Karşı Alınabilecek Önlemler Gece giren kramplar, sıradan bir durum olarak değerlendirilmemelidir. Özellikle kişiyi uykudan uyandıran ve sık tekrarlayan kramplar, dolaşım bozuklukları, sinir sıkışmaları veya metabolik problemler gibi sağlık sorunlarının belirtisi olabilir. Bu nedenle, yalnızca ağrıyı geçirmek yeterli değildir; altta yatan nedenlerin araştırılması önemlidir. Kramp anında kasın yavaşça gerilmesi, hafif masaj uygulanması ve mümkünse kısa süre yürünmesi, rahatlama sağlayabilir. Ayrıca, düzenli egzersiz, yeterli su tüketimi ve dengeli beslenme, kramp riskini azaltabilir. Ancak kramplar sıklaşıyorsa, mutlaka bir uzmana görünmek gerekmektedir.