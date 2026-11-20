Gece uykusundan aniden uyanmaya neden olan bacak krampları, birçok insan için sıkça karşılaşılan bir durumdur. Ancak bu kramplar, yalnızca magnezyum eksikliği gibi basit bir nedenden kaynaklanmıyor olabilir. Uzmanlar, bu tür krampların bel fıtığı ve sinir sıkışması gibi daha ciddi sağlık sorunlarının habercisi olabileceğine dikkat çekiyor. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Ahmet İnanır, gece bacak kramplarının sadece yorgunluk veya susuzluktan kaynaklanmadığını belirtiyor. Bu tür kramplar, bel fıtığı gibi ciddi sağlık sorunlarının ilk belirtisi olarak karşımıza çıkabilir. Kramplar genellikle baldır, ayak ve bacak kaslarında meydana gelir ve birkaç saniye ile dakikalar arasında sürebilir.