Artık Fatih Terim geride kalacak gibi: Okan Buruk Fatih Terim'in elinden alacak: Yeni bir sayfa açılıyor
Galatasaray'da bir devir sona ermek üzere...
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Galatasaray'da bir devir sona ermek üzere...
Üst üste yaşadığı şampiyonlukların ardından bu sene de liderlik koltuğundan inmeyen Galatasaray kulüp tarihine yeni bir rekor yazdırabilir.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın Samsunspor'u konuk edecek. Galatasaray'da yarınki maç öncesi önemli eksikler bulunuyor. Sol dizinden operasyon geçiren Nijeryalı Victor Osimhen ile sağ üst arka adale grubunda zorlanma ve kanama tespit edilen Portekizli Rafael Leao, Samsunspor karşısında forma giyemeyecek.
Öte yandan Galatasaray bu zorlu karşılaşmadan 3 puanla ayrılırsa ise önemli bir rekora da imza atmış olacak. Sarı-kırmızılılar kulüp tarihinin ligdeki iç saha yenilmezlik rekorunu kırmak için sahaya çıkacak. Ligdeki son 41 iç saha maçında 33 galibiyet ve 8 beraberlik yaşayan sarı-kırmızılı takım, Samsunspor karşısında kaybetmemesi halinde sahasındaki namağlup serisini 42 müsabakaya çıkararak rekor kıracak. Böylece Okan Buruk, sarı-kırmızılı kulübün lig tarihindeki en uzun iç saha yenilmezlik serisinin tek başına sahibi olacak.
Galatasaray'da 2017-2019 yılları arasında görev yapan Fatih Terim, Süper Lig'de 41 maçlık iç saha yenilmezlik serisi yakalamıştı.
Okan Buruk, bu sezonun 11. haftasında Amed karşısında alınan sonuçla Terim'in rekorunu egale etmişti. Okan Buruk Samsunspor'u geçmesi halinde Fatih Terim'in de rekorunu kırmış olacak.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23