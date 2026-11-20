Çarpışan İETT'ler yine sahnede: Yaralılar var
Son dönemde yaşanan arıza ve kazalarla sık sık gündeme gelen İETT'de bir kaza daha meydana geldi. İETT'ye ait bir otobüsün başka bir İETT otobüsüne çarpması sonucu yaşanan kazada 4 kişi yaralandı.
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Son dönemde yaşanan arıza ve kazalarla sık sık gündeme gelen İETT'de bir kaza daha meydana geldi. İETT'ye ait bir otobüsün başka bir İETT otobüsüne çarpması sonucu yaşanan kazada 4 kişi yaralandı.
Eyüpsultan’da durağa yanaşan İETT otobüsüne, arkadan gelen başka bir İETT otobüsü arkadan çarptı. Kazada yaralanan 3 yolcu ve 1 otobüs şoförü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza, saat 10.00 sıralarında Sakarya Mahallesi Silahtarağa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, durağa yanaşan İETT otobüsüne, arkadan gelen başka bir İETT otobüsü arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandıkları belirlenen 3 yolcu ve 1 otobüs şoförü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazaya karışan otobüsler, trafiğin açılması için yoldan kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
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