KIZILELMA'nın Türkiye'ye çok büyük bir güç kattığını kaydeden Afyoncu, bu gelişmeyi 550 yıl önce Fatih Sultan Mehmet'in döktürdüğü topların Osmanlı İmparatorluğu'nu farklı bir aşamaya taşımasına benzetti. Yıllardır bu tarihsel paralelliğe dikkati çektiğini ancak kamuoyunda bu büyüklüğün yeterince fark edilmediğini söyleyen Afyoncu, konuyu gündemde tutan CNN Türk yönetimine, Murat Yancı'ya ve yayın ekibine teşekkür etti. Afyoncu, Türkiye'nin geçmişten bugüne katettiği mesafeyi şöyle özetledi: "Dünyada başka bir ülkede, Almanya'da veya başka bir ülkede olsa bu, yer yerinden oynardı. Bana göre Türkiye'nin günlerce ana gündeminin bu olması lazım. Bir savaş uçağı; şimdi Cumhurbaşkanımız mütevazı davranıyor, 'hayal gerçek oldu' diyor. Bana göre hayalimiz bile değildi bu. Subayken böyle bir şeyi hayal edebilir miydiniz? Bana göre hayali bile zordu. İlk defa dünyada bir devlet, bir millet, Türk milleti, dünyada hiçbir ülkede olmayan bir silahı kendi envanterine sokuyor. Ben 1998-1999'da Tank Okulunda asteğmen olarak görev yaparken biz o zamanlar tank yapmayı planlıyorduk. Daha tasarımı bile yoktu, düşünülüyordu. Ben o dönemde 'tank yapabilir miyiz' diye konuşulan ortamı gördüm orada. Ama bugün biz insansız savaş uçağını ki savaş uçakları en zor teknolojidir, en karışık teknolojidir ve en etkili silahtır, Türkiye Cumhuriyeti bunu başardı."