2024-03-26 22:42:47 Uygun fiyatlı POCO C61 tanıtıldı
Xiaomi çatısı altındaki POCO, yeni bir uygun fiyatlı Android telefonunu tanıttı. İşte POCO C61 fiyat ve özellikleri.
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Xiaomi çatısı altındaki POCO, yeni bir uygun fiyatlı Android telefonunu tanıttı. İşte POCO C61 fiyat ve özellikleri.
Xiaomi çatısı altındaki POCO, ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Böylelikle pazar payını artırmaya çalışan şirket, son olarak uygun fiyatlı Android modeli C61‘i tanıttı. Peki POCO C61 özellikleri neler ve fiyatı ne kadar? İşte tüm bilmeniz gerekenler…
POCO C61 özellikleri ve fiyatı
POCO C61 modeli, 6.71 inç boyutunda LCD ekranla geliyor. HD+ çözünürlüğe sahip bu ekran, ön gövdenin yüzde 89.5‘ini kaplıyorken, 90 Hz yenileme hızı ve 180 Hz dokunmatik örnekleme hızı ile destekleniyor.
Ayrıca 500 nit tepe parlaklık sunduğunu ve Corning Gorilla Glass 3 ile korunduğunu da belirtelim.
Cihaz, MediaTek tarafından üretilen Helio G36 işlemcisinden güç alıyor. 12 nm fabrikasyon sürecinden geçen bu işlemci; dört adet 2.2 GHz hızında Cortex-A53 ve dört adet 1.6 GHz hızında Cortex-A53 çekirdeklerinden oluşuyor. Grafik birimiyse PowerVR GE8320.
Ön tarafında 5 Megapiksellik özçekim kamerasına yer veren akıllı telefonun arka tarafındaysa 8 Megapiksel ana kamera + 0.08 Megapiksel yardımcı kamera buluyor. Hem ön hem de arka kameralar ile 1080p@30fps video kaydı alınabiliyor. Android 14 tabanlı MIUI 13 üzerinde çalışan cihaz, 10W hızında şarjdan beslenen 5000 mAh kapasitesinde bir bataryadan güç çekiyor. Son olarak modelin parmak izi okuyucusuna sahip olduğunu da belirtelim.
POCO C61 fiyatı; POCO C61 4 GB RAM + 64 GB: 85 dolar POCO C61 6 GB RAM + 128 GB: 96 dolar
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