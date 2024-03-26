  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji-Bilişim
9
Uygun fiyatlı POCO C61 tanıtıldı

2024-03-26 22:42:47
Uygun fiyatlı POCO C61 tanıtıldı

Xiaomi çatısı altındaki POCO, yeni bir uygun fiyatlı Android telefonunu tanıttı. İşte POCO C61 fiyat ve özellikleri.

#1
Foto - Uygun fiyatlı POCO C61 tanıtıldı

Xiaomi çatısı altındaki POCO, ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Böylelikle pazar payını artırmaya çalışan şirket, son olarak uygun fiyatlı Android modeli C61‘i tanıttı. Peki POCO C61 özellikleri neler ve fiyatı ne kadar? İşte tüm bilmeniz gerekenler…

#2
Foto - Uygun fiyatlı POCO C61 tanıtıldı

POCO C61 özellikleri ve fiyatı

#3
Foto - Uygun fiyatlı POCO C61 tanıtıldı

POCO C61 modeli, 6.71 inç boyutunda LCD ekranla geliyor. HD+ çözünürlüğe sahip bu ekran, ön gövdenin yüzde 89.5‘ini kaplıyorken, 90 Hz yenileme hızı ve 180 Hz dokunmatik örnekleme hızı ile destekleniyor.

#4
Foto - Uygun fiyatlı POCO C61 tanıtıldı

Ayrıca 500 nit tepe parlaklık sunduğunu ve Corning Gorilla Glass 3 ile korunduğunu da belirtelim.

#5
Foto - Uygun fiyatlı POCO C61 tanıtıldı

Cihaz, MediaTek tarafından üretilen Helio G36 işlemcisinden güç alıyor. 12 nm fabrikasyon sürecinden geçen bu işlemci; dört adet 2.2 GHz hızında Cortex-A53 ve dört adet 1.6 GHz hızında Cortex-A53 çekirdeklerinden oluşuyor. Grafik birimiyse PowerVR GE8320.

#6
Foto - Uygun fiyatlı POCO C61 tanıtıldı

Ön tarafında 5 Megapiksellik özçekim kamerasına yer veren akıllı telefonun arka tarafındaysa 8 Megapiksel ana kamera + 0.08 Megapiksel yardımcı kamera buluyor. Hem ön hem de arka kameralar ile 1080p@30fps video kaydı alınabiliyor. Android 14 tabanlı MIUI 13 üzerinde çalışan cihaz, 10W hızında şarjdan beslenen 5000 mAh kapasitesinde bir bataryadan güç çekiyor. Son olarak modelin parmak izi okuyucusuna sahip olduğunu da belirtelim.

#7
Foto - Uygun fiyatlı POCO C61 tanıtıldı

#8
Foto - Uygun fiyatlı POCO C61 tanıtıldı

POCO C61 fiyatı; POCO C61 4 GB RAM + 64 GB: 85 dolar POCO C61 6 GB RAM + 128 GB: 96 dolar

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Arap ülkesinden görülmemiş Türkiye kararı! Çuvallar dolusu paralarla geliyorlar, orayı işaret ettiler
Ekonomi

Arap ülkesinden görülmemiş Türkiye kararı! Çuvallar dolusu paralarla geliyorlar, orayı işaret ettiler

Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye ile ilgili kritik bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Arap ülkesi, Türkiye'de 50,7 milyar dolar değerinde 13 ..
Konuştukça daha da batıyor!
Siyaset

Konuştukça daha da batıyor! "Öcalan hain değildi" diyen CHP’liden yeni pişkinlik!

CHP Mustafakemalpaşa Belediye Başkan adayı Şükrü Erdem, "Öcalan hain değildi" sözleri sebebiyle Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ifadeye çağrıldı..
İsrail ülkeyi terk etti! Görüşmelerde kriz çıktı
Dünya

İsrail ülkeyi terk etti! Görüşmelerde kriz çıktı

Katar'ın arabuluculuğunda Doha'da gerçekleştirilen ateşkes görüşmelerinde kriz çıktı. İsrail'in ülkeyi terk ettiği bildirildi.
Doğan Aydal'a sustu merhum babasının en güvendiği adama bunu yaptı! Fatih Erbakan'dan Abdurrahman Akyüz açıklaması!
Siyaset

Doğan Aydal'a sustu merhum babasının en güvendiği adama bunu yaptı! Fatih Erbakan'dan Abdurrahman Akyüz açıklaması!

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Abdurrahman Akyüz hakkında tepki çeken ifadeler kullandı.
CHP'lilerin Sözcü'de Cumhuriyet'te olmayan para sayma görüntüleri LED ekranlarda!
Sosyal Medya

CHP'lilerin Sözcü'de Cumhuriyet'te olmayan para sayma görüntüleri LED ekranlarda!

CHP'ye yakın Cumhuriyet, Sözcü ve Birgün gazeteleriyle Milli gazete ile Karar'da yer almayan skandal para sayma görüntüleri, İstanbul Takip'..
Özgür Özel’i ter basacak! “Atatürk’ün koltuğu parayla satıldı”
Siyaset

Özgür Özel’i ter basacak! “Atatürk’ün koltuğu parayla satıldı”

Kurultay gecesi Kemal Kılıçdaroğlu'nun en yakınındaki isimlerden biri olan gazeteci Nuray Başaran, "Atatürk'ün koltuğunun parayla satıldığın..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23