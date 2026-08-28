Togg kullananlar dikkat: 30 gün süre verildi
Türkiye'nin yerli otomobil girişimi Togg'un yüzde 100 iştiraki olan Trugo'dan flaş bir hamle geldi. Togg kullanıcılarına indirim yapıldı. İşte detaylar...
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Türkiye'nin yerli otomobil girişimi Togg'un yüzde 100 iştiraki olan Trugo'dan flaş bir hamle geldi. Togg kullanıcılarına indirim yapıldı. İşte detaylar...
Togg kullanıcılarına özel yüzde 20 indirim yapıldı. Trugo autocharge özelliğinin aktif olduğu DC şarj cihazlarında eylül ayı boyunca devam edecek.
Kampanya, kupon kodlu kampanyalarla ve diğer indirimlerle birleştirilemeyecek. Kampanyadan yararlanabilmek için akıllı cihazınızın yazılım versiyonunun güncel olduğundan emin olmanız gerekiyor.
Togg ve Trugo, kampanya koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutacağını açıkladı.
İndirim, Trugo istasyonlarında autocharge, mobil uygulama, kart ve filo ödemelerinde geçerli olacak.
İndirim, şarj işlemi tamamlandığında hesaplanarak işleme yansıtılacak. Togg indiriminden yararlanmak için Trugo uygulamasından autocharge filtresi seçilerek uygun DC cihazlar görüntülenebiliyor.
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