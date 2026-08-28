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Gündemi sarsan açıklama: Putin geberecek Togg kullananlar dikkat: 30 gün süre verildi Amerikalılar Türk devini gözüne kestirdi: Bir anda 75 milyon dolar yatırdılar Zorlu Holding'den beklenmedik karar: Orayı sessiz sedasız sattılar 1. Lig ekibi Bodrum FK, Vincent Aboubakar'ı transfer etti ‘Nefret etme kek yap’ kampanyasıyla dünyaca ünlü olmuştu: 12 yaşındaki Harris bu kez Belçika'daki camilerde kek dağıttı Fethiye'de orman yangını! Korkutan görüntüler Manisalı 15 kadın ilmek ilmek dev Türk bayrağı ördü Volkswagen'den büyük skandal! CIA Başkanı’nın Moskova ziyaretinde dikkat çeken denklem! Ukrayna’nın üstü Rusya’ya, altı ABD’ye mi?
Otomotiv
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Togg kullananlar dikkat: 30 gün süre verildi

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Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Togg kullananlar dikkat: 30 gün süre verildi

Türkiye'nin yerli otomobil girişimi Togg'un yüzde 100 iştiraki olan Trugo'dan flaş bir hamle geldi. Togg kullanıcılarına indirim yapıldı. İşte detaylar...

#1
Foto - Togg kullananlar dikkat: 30 gün süre verildi

Togg kullanıcılarına özel yüzde 20 indirim yapıldı. Trugo autocharge özelliğinin aktif olduğu DC şarj cihazlarında eylül ayı boyunca devam edecek.

#2
Foto - Togg kullananlar dikkat: 30 gün süre verildi

Kampanya, kupon kodlu kampanyalarla ve diğer indirimlerle birleştirilemeyecek. Kampanyadan yararlanabilmek için akıllı cihazınızın yazılım versiyonunun güncel olduğundan emin olmanız gerekiyor.

#3
Foto - Togg kullananlar dikkat: 30 gün süre verildi

Togg ve Trugo, kampanya koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutacağını açıkladı.

#4
Foto - Togg kullananlar dikkat: 30 gün süre verildi

İndirim, Trugo istasyonlarında autocharge, mobil uygulama, kart ve filo ödemelerinde geçerli olacak.

#5
Foto - Togg kullananlar dikkat: 30 gün süre verildi

İndirim, şarj işlemi tamamlandığında hesaplanarak işleme yansıtılacak. Togg indiriminden yararlanmak için Trugo uygulamasından autocharge filtresi seçilerek uygun DC cihazlar görüntülenebiliyor.

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