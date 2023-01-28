Uyarılar peş peşe geldi! Altında 15 Şubat işaret edildi

2023 ALTIN VE GÜMÜŞ YILI Özellikle 2023 yılı altın ve gümüş yılı diyen Memiş; ''altın yıla yükselişle başladı ama önümüzdeki haftalarda bir durağanlık ama yine yıllık bazda emtia fiyatlarında pozitif seviyelerdeki seyrini biraz daha fazla görebiliriz. O yüzden altın ve gümüşü bu yıl önemsiyoruz.'' dedi.