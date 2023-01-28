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Uyarılar peş peşe geldi! Altında 15 Şubat işaret edildi

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Ekonomi
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Uyarılar peş peşe geldi! Altında 15 Şubat işaret edildi

2023-01-28 11:37:20
Uyarılar peş peşe geldi! Altında 15 Şubat işaret edildi

Altın fiyatlarında dalgalı seyir sürüyor. Altın fiyatlarıyla ilgili yatırımcıya kritik uyarı geldi. Yeni haftada rekor üstüne rekor kıran altın fiyatlarında yön geçtiğimiz gün değişti. Özellikle ABD’den gelen ekonomik veriler ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentiler şu an altın fiyatları üzerinde etkili olan ana sebepler olarak öne çıkıyor. Öte yandan altın alacaklara peş peşe önerilerde bulundu. Uzman isim altın için 15 Şubat tarihine işaret etti. İşte altın fiyatlarıyla ilgili son dakika tüm detaylar...

#1
Foto - Uyarılar peş peşe geldi! Altında 15 Şubat işaret edildi

Altın fiyatlarıyla ilgili flaş açıklama geldi. Yeni haftada rekor üstüne rekor kıran altın fiyatlarında yön geçtiğimiz gün değişti. Özellikle ABD’den gelen ekonomik veriler ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentiler şu an altın fiyatları üzerinde etkili olan ana sebepler olarak öne çıkıyor.

#2
Foto - Uyarılar peş peşe geldi! Altında 15 Şubat işaret edildi

ABD’de geçtiğimiz haftalarda enflasyon rakamlarının düşüş göstermesiyle birlikte altın fiyatları sert yükselişe geçmişti. Geçen hafta ABD’den gelen zayıf ekonomik veriler olası bir resesyona işaret ederken, ABD Merkez Bankası’nın (Fed), 1 Şubat tarihinde vereceği faiz kararı piyasalardaki fiyatlamaları etkileyecek.

#3
Foto - Uyarılar peş peşe geldi! Altında 15 Şubat işaret edildi

PİYASALAR FED FAİZ KARARINA ODAKLANDI Piyasalar Fed’in ekonomiyi olası bir resesyona sürüklememek için faiz artış hızını yavaşlatacağını fiyatlıyor. Fed son toplantısında politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 4.50 seviyesine çıkarmıştı. Fed’in 1 Şubat’taki toplantısında politika faizini 25 baz puan artırması bekleniyor.

#4
Foto - Uyarılar peş peşe geldi! Altında 15 Şubat işaret edildi

ABD EKONOMİSİ BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE BÜYÜDÜ Öte yandan altın yatırımcılarının gözü kulağı geçtiğimiz gün saat 16.30’da açıklanan ABD ekonomisine yönelik 2022 yılı 4. çeyrek büyüme rakamlarındaydı. ABD ekonomisi 4. çeyrekte yüzde 2.9 oranında büyüme gösterdi.

#5
Foto - Uyarılar peş peşe geldi! Altında 15 Şubat işaret edildi

ABD ekonomisinin yüzde 2.6 oranında büyüme göstermesi bekleniyordu. Bir önceki dönemde yüzde 3.2 oranında büyüme yaşanmıştı. Kritik büyüme rakamı sonrası dün altın fiyatlarında rüzgar tersine döndü. Akşamüzerine doğru altın fiyatları yönünü düşüşe çevirdi.

#6
Foto - Uyarılar peş peşe geldi! Altında 15 Şubat işaret edildi

Altın fiyatlarındaki hareketlilik sürüyor. Dün bir kez daha rekor tazeleyerek tüm zamanların zirvesini gören gram altın bugün güne düşüş ile başladı.

#7
Foto - Uyarılar peş peşe geldi! Altında 15 Şubat işaret edildi

Altın fiyatları ABD büyüme rakamları sonrası düşüşe geçti. ABD büyüme verisinin beklentilerin üzerine gelmesiyle birlikte ons altın hızlı geri çekilme yaşadı. Tüm bu gelişmelerin altın fiyatlarını uzun vadede nasıl etkileyeceği ise merak ediliyor. Peki, altın almak için doğru zaman mı?

#8
Foto - Uyarılar peş peşe geldi! Altında 15 Şubat işaret edildi

TARİH VEREREK UYARDI. 15 ŞUBAT'A KADAR... ''Altının ons fiyatı 1932 dolar seviyesinde 1900-1950 dolar aralığına sıkıştı takip ettiğimiz bant aralığı 1800-1850 buarada bir değişiklik yok. Alım seviyelerimizi gram altın yatırımcıları çok iyi biliyor ne zamanki altının ons fiyatı 1850-1860 dolar seviyesinde olursa karşısında ki gram altın kaça tekabül ediyorsa buradan gram altın tarafına giriş yapacağız

#9
Foto - Uyarılar peş peşe geldi! Altında 15 Şubat işaret edildi

Şubat ayının 15'ine kadar bu süreci beklemeye devam ediyoruz. Alım yapmak isteyenler kenarda sakin bir şekilde bekleyebilir.''

#10
Foto - Uyarılar peş peşe geldi! Altında 15 Şubat işaret edildi

YENİ REKORLAR YOLDA Altın fiyatlarında yeni zirvelerin yolda olduğunu da ifade eden Memiş sözlerine şöyle devam etti; ''Önümüzeki 2-3 haftalık süreçte ons tarafında bir düşüş bekliyorum. 1850 dolar seviyesindeki gram kaça tekabül ediyorsa muhtemelen 1140 lira seviyesine denk gelir oradan yine son bir alım yapmak mümkün olacaktır. Ardından yeni zirveler yolda''

#11
Foto - Uyarılar peş peşe geldi! Altında 15 Şubat işaret edildi

2023 ALTIN VE GÜMÜŞ YILI Özellikle 2023 yılı altın ve gümüş yılı diyen Memiş; ''altın yıla yükselişle başladı ama önümüzdeki haftalarda bir durağanlık ama yine yıllık bazda emtia fiyatlarında pozitif seviyelerdeki seyrini biraz daha fazla görebiliriz. O yüzden altın ve gümüşü bu yıl önemsiyoruz.'' dedi.

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