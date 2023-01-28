2023-01-28 11:37:20 Uyarılar peş peşe geldi! Altında 15 Şubat işaret edildi
Altın fiyatlarında dalgalı seyir sürüyor. Altın fiyatlarıyla ilgili yatırımcıya kritik uyarı geldi. Yeni haftada rekor üstüne rekor kıran altın fiyatlarında yön geçtiğimiz gün değişti. Özellikle ABD’den gelen ekonomik veriler ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentiler şu an altın fiyatları üzerinde etkili olan ana sebepler olarak öne çıkıyor. Öte yandan altın alacaklara peş peşe önerilerde bulundu. Uzman isim altın için 15 Şubat tarihine işaret etti. İşte altın fiyatlarıyla ilgili son dakika tüm detaylar...